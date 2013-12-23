Закон в сфере оборота древесины на территории Приморья должен закрыть нелегальные китайские пункты скупки

WWF считает настоящим прорывом в борьбе с нелегальным лесопользованием принятие депутатами Законодательного Собрания краевого закона "О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края".

19 декабря новый закон, цель которого - навести порядок в лесном хозяйстве Приморского края, был принят в третьем чтении на заседании краевого парламента. Разработка этого законопроекта велась по инициативе депутатов Комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗАКС Приморского края с учетом мнения Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров (ПАЛЭКС) и общественности. Деятельное участие в доработке механизмов его реализации в составе рабочей группы приняли эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF). Таким образом, в ходе совместного обсуждения, удалось свести к нулю возможности «украсть» древесину из поля действия закона, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

WWF России считает, что принятие закона "О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края" поможет восстановлению легальности лесопользования и станет заслоном на пути нелегальных рубок, масштабы которых были представлены в этом году WWF в аналитическом отчете «Незаконные рубки на Дальнем Востоке: мировой спрос на древесину и уничтожение Уссурийской тайги».

«Незаконные рубки - это уже не просто некая совокупность правонарушений, а система, возникшая в лесу на месте развалившегося государственного лесоуправления. Сразу оговорюсь, что не все лесозаготовители – воры, в лесу работает много порядочных людей. Но, тем не менее, статистика показывает, что те объемы, которые сверх лимита продаются за пределы Российской Федерации, «колхозники» явно не нарубят, - комментирует координатор проектов Амурского филиала WWF России по борьбе с незаконным лесопользованием Анатолий Кабанец. - Лесные декларации и договора купли-продажи, по сути, стали инструментом для легализации незаконно заготовленной древесины. Особенно это касается заготовки по госконтрактам подрядчиками Казенного предприятия Приморского края «Приморское лесохозяйственное объединение», арендаторами лесных участков, а также заготовки древесины для нужд местного населения. А если большая часть незаконных лесозаготовок происходит с разрешительными документами, тогда и бороться с ними нужно с помощью закона, который позволит перекрыть узкие места, прежде всего - пункты скупки древесины»

Закон обязывает всех участников оборота круглых лесоматериалов предоставлять сведения об объемах их заготовки, закупки, переработки и продажи, вводит учет пунктов приема и хранения древесины. Специально для этого разработана форма декларации об обороте древесины, которая должна заполняться на каждую партию лесоматериалов, вывозимых с места заготовки на пункт приема.

Важно, что действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения, возникающие при заготовке древесины гражданами для собственных нужд. Это значит, что граждане не смогут продать ее на лесопилку, и, таким образом, эта древесина будет использована по прямому назначению – на отопление, ремонт, строительство.

«Закон "О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края" дает правовые основания закрыть нелегальные китайские пункты скупки древесины, которые выросли практически во всех лесных селах и являются, фактически, местом сбыта краденного, - отмечает А.Кабанец. - Будем надеяться, что организаторы незаконных рубок - не «бригадиры», а руководители компаний и китайские торговцы, зарабатывающие в настоящее время сотни миллионов долларов на продаже незаконной древесины, потеряют возможность криминального заработка»

В рамках Закона предусмотрено усовершенствование документооборота учета древесины, ведение которого будет осуществляться как в бумажной, так и в электронной форме. Статья о запуске электронной системы вступает в силу с 1 июля 2014 года, и в бюджете края на будущий год уже заложены средства на приобретение программного обеспечения.

«Во многом успех ввода в действие электронной системы оборота древесины зависит от качества подготовки самой информационного платформы, которая ляжет в основу учета круглых лесоматериалов. Фактически, эту систему надо собирать с нуля. Ее эффективность напрямую зависит от интеграции всех составных частей. То есть, каждый из вводимых в электронную базу документов должен соответствовать специальному формату, чтобы в автоматическом режиме осуществлять мониторинг всего объема заготовленной древесины на территории Приморского края. Это работа, которую необходимо делать сейчас, мы готовы оказать содействие Администрация Приморского края в создании функционирующей информационной системы», - говорит руководитель лесной программы Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.