Добычей угля на участке «Некковый» в Приморье займется «Самородок»

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 23 декабря, ZRPRESS. Управление по недропользованию по Приморскому краю (Приморнедра) признало ООО «Cамородок» победителем аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на участке «Некковый» Липовецкого месторождения в Приморском крае с ресурсным потенциалом около 3 млн тонн.

«Самородок» предложил разовый платеж за пользование недрами участка в размере 7,172 млн рублей при стартовом размере платежа 6,520 млн рублей. Кроме победителя в торгах участвовало ООО «Азия-Восток».

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».