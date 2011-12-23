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Добычей угля на участке «Некковый» в Приморье займется «Самородок»
23 Декабря 2011, 21:48 | Приморье
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 23 декабря, ZRPRESS.Управление по недропользованию по Приморскому краю (Приморнедра) признало ООО «Cамородок» победителем аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на участке «Некковый» Липовецкого месторождения в Приморском крае с ресурсным потенциалом около 3 млн тонн.
«Самородок» предложил разовый платеж за пользование недрами участка в размере 7,172 млн рублей при стартовом размере платежа 6,520 млн рублей. Кроме победителя в торгах участвовало ООО «Азия-Восток».
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
Автор: Олег Клименко
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