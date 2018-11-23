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В Приморье "Бизнесу у моря" представлены девять новых инструментов развития
Все они заработают в Приморском крае уже в следующем году
Помимо уже существующих мер поддержки малого и среднего бизнеса Приморья, глава региона Олег КОЖЕМЯКО огласил список принципиально новых для региона мер поддержки. Новые механизмы заработают уже в следующем году, – заявил врио губернатора в рамках пленарного заседания конференции «Бизнес у моря», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Арсенал уже существующих институтов развития малого и среднего предпринимательства (МСП) Приморья будет дополнен новыми инструментами. Уже в следующем году в Приморском крае начнет работу краевая микрофинансовая организация, которая будет предоставлять кредиты малому бизнесу под 7,5% годовых. «Для отдельных категорий: моногорода, производители, социальные предприниматели ставка будет еще ниже. Средства на эти цели заложены в бюджете края. Рассчитываем, что новый инструмент расширит доступ бизнеса к финансовым ресурсам. Особо важно это для начинающих предпринимателей», - подчеркнул врио губернатора Приморья Олег Кожемяко во время конференции «Бизнес у моря».
Помимо микрофинансовой организации, облегчит доступ к ресурсам и программа субсидирования лизинга. «Мы часто слышим о трудностях приобретения оборудования в лизинг. Чтобы решить эту проблему со следующего года запускаем краевую программу субсидирования лизинга. Условия сейчас дорабатываются. Безусловно, мера поддержки затронет социально значимые предприятия», – отметил Кожемяко.
В рамках пленарного заседания озвучивались и меры поддержки экспортеров. По мнению экспертов, местные производители обладают высоким экспортным потенциалом. Такая продукция как мед, дикоросы, продукты питания востребована на иностранных рынках. Но предпринимательское сообщество отмечает, что развитию экспорта мешает отсутствие лабораторий, сертифицированной в соответствии с международными стандартами. «Безусловно, это связывает руки экспортерам. Я обратился к Юрию Петровичу ТРУТНЕВУ с вопросом создания такой лаборатории на территории края. И предложение нашло поддержку. Поэтому в 2019 году лаборатория у нас появится», – заверил врио губернатора Приморья.
В 2019 году продолжится развитие функционала центра «Мой бизнес», который на днях начал свою работу в столице Приморья. Появится отдельная программа поддержки молодых предпринимателей, в частности – коворкинг. Он будет представлять собой бизнес-центр на 20 рабочих мест, где начинающие предприниматели смогут готовить свои бизнес-проекты и получать экспертные консультации. «Мой бизнес» предполагает еще одну меру поддержки – единое окно для представителей МСП. При этом услуги Центра должны быть доступны не только во Владивостоке, но и в муниципалитетах. В связи с этим врио губернатора обратился с предложением к профильному вице-губернатору собрать руководителей муниципалитетов для того, чтобы объяснить, что такое Центр «Мой бизнес» и какие условия необходимы для его работы в районах края.
В следующем году будет открыт и Центр прототипирования, где с помощью новейшего оборудования и современных средств моделирования молодые компании получат возможность оперативно и без лишних затрат изготовить прототипы своих изделий.
Со следующего года приступит к работе и Центр развития социального предпринимательства. «Это очень важное направление и потребность в нем огромная, - подчеркнул Олег Кожемяко. – И такие услуги необходимы в сфере образования, культуры, здравоохранения. Они должны осуществляться не только муниципальными учреждениями, но и малым и средним бизнесом на основе государственно-частного партнерства. Мы можем решить множество вопросов, в том числе и вопрос занятости населения. Потенциал здесь довольно большой».
Отдельный вид поддержки – налоговые льготы. Несмотря на то, что в крае уже действуют преференции по ряду налогов, их список будет расширен. В ближайшее время на рассмотрение ЗАКСа будет внесен законопроект о снижении в два раза ставок налогов по упрощенной системы для вновь созданных производств товаров, а также компаний, вовлеченных в реализацию национальных проектов.
«Мы также планируем создание в Приморье промышленного технопарка, где будет сформирован пул производителей запчастей, сырья, оборудования для расположенной рядом ССК «Звезда». Технопарк будет представлять собой и логистическую площадку, и сборочное производство. Мы проговорили с руководством ССК «Звезда» и руководством «Роснефти» создание специальных условий: подключение инженерных коммуникаций, выделение земель под технопарк. Рассчитываем, что создание такой структуры ускорит формирование судостроительного кластера в Приморье, а также станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса», - выразил надежду врио губернатора.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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