"Дело китообразных": Часть косаток и белух должна была "внезапно" погибнуть

Кому выгоден скандал вокруг 11 косаток и 90 белух в бухте Средняя в Приморье?

В расследовании по делу морских зверей тон задают ветеринар, журналист и заинтересованный в своей «плотоядной» гипотезе доктор наук

На прошлой неделе после серии публикаций о содержащихся в Приморье адаптационном центре косатках и белухах, Следственный Комитет по Приморскому краю возбудил дело по ч. 3ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору либо причинившая особо крупный ущерб). «В период времени с июля 2018 года по сентябрь 2018 года на основании выданных разрешений выловлено 12 косаток и 90 белух, однако установлено, что 11 особей косаток являются не достигшими половой зрелости детёнышами и относятся к транзитному подвиду, внесённому в Красную книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше 1 года. Между тем, законодательством Российской Федерации запрещается отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности».

Сразу после возбуждения уголовного дела социальные сети в экологических группах наполнились эмоциями. Участники писали, что удалось дожать силовиков и они «сломались». В том, что силовиков дожимали, - сомнений нет. Так в одном из постов дается информация о том, что «удалось убедить» старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел с инициалами Е.И (фамилию не будем разглашать) о том, «что часть животных является детенышами».

Между тем, к процедуре проведения экспертизы по определению возраста животных не привлечены профильный Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и ТИНРО-Центр, имеющие многолетний опыт изучения этих животных. Пресс-службы обеих организаций не имеют информации о привлечении своих сотрудников в качестве экспертов. А ведь это отраслевые научные организации, которым государство доверило бюджетные средства и право на основе исследований популяций определять, можно ли добывать морских зверей или нет.

Специалист профильной лаборатории ТИНРО-Центра был приглашен правоохранительными органами не для определения возраста, а для оценки условий содержания морских млекопитающих и их состояния. По его словам, им была осмотрена часть вольеров. Признаков того, что условия содержания наносят ущерб состоянию животных, обнаружено не было.

Биология нашла подростков

Однако кто же из экспертов в отсутствии ТИНРО и ВНИРО был главным консультантом по белухам и косаткам? По словам директора компании ООО «Афалина» Алексея РЕШЕТОВА, в центр адаптации животных прибыла группа проверяющих, часть из которых не представилась. Среди прибывших работники центра смогли идентифицировать лишь двух зоозащитников - Лору БЕЛОВАН и ветеринара Павла ЧИПЕНКО.

Лора Белоиван в своей статье в «Новой газете» подробно расписывает проверку, которая видимо и послужила основанием для возбуждения уголовного дела. «В трех ковшах сидят одиннадцать подростков: три, четыре и четыре. Все они пойманы возле Шантарских островов этим летом. Это так называемые плотоядные, или транзитные косатки. Их шантарская популяция до нынешнего отлова насчитывала порядка трёхсот особей по самым оптимистичным прогнозам, а по жесткой и реалистичной констатации — менее двухсот».

Откуда у журналиста такие познания в видовом разнообразии косаток, сказать сложно. Журналист не имеет высшего биологического образования, и не замечен в штате специализированных институтов. Однако она упоминает о том, что ее сопровождал Сергей Рязанов, младший научный сотрудник, который работает в лаборатории исследования и загрязнения экологии Тихоокеанского института океанологии имени В.И. Ильичева.

Связаться с Сергеем Рязановым не удалось. Известно, что он активно сотрудничает с организацией «Друзья Океана». Ее активисты еще летом предприняли попытку найти следы возможных нарушений при отлове китов. Как признался в своей публикации представитель группы «Друзья океана» Вячеслав КОЗЛОВ, цель была «найти неоспоримые доказательства, что выделение квот на отлов косаток убийственно для популяции».

Однако нарушения при ведении промысла (отлова) животных найти не удалось. Зато было литературно изложено много страшилок про бородатых ловцов, которые громко кричали на экологов и не хотели брать волонтеров в свои бригады. Видимо отсюда и родилась идея, «дожать» ситуацию китовую уже в центре адаптации, когда можно спекульнуть на животных в вольере.

Вылов по билетам

Как рассказывает директор компании «Афалина» Алексей РЕШЕТОВ, интерес защитников китов был для их компании очевиден и предсказуем еще прошлым летом. По его словам, Россия одна из немногих стран, которая законодательно разрешает отлов морских животных для культурно просветительских целей. Конкурентами на поставку в океанариумы российских косаток являются американские компании, которые имеют в активе около 25 животных, предназначенных для продажи. Так что российское законодательство, разрешающее легально добывать морских зверей в культурно-просветительских целях, уже не первый год будоражит компании из США. Первая попытка дискредитировать российскую законодательную базу была предпринята еще на общественных слушаниях 2017 года, когда представители общественных экологических организаций фактически попытались сорвать заседание.

«При обсуждении величины ОДУ было несколько выступающих, которые требовали снять с повестки вопрос о выделении ОДУ на косаток и белух. Этих граждан интересовали не биологические показатели популяции и вопрос как изъятие 13 животных повлияет на популяцию. Они требовали, чтобы был введен запрет на использование российских животных в океанариумах как внутри страны, так и за рубежом. Однако большинство присутствующих высказались за то, что в 2018 году можно будет без ущерба для популяции изъять 13 косаток. Эти протоколы общественных слушаний имеются в наличии», - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь ТИНРО-Центра Константин ОСИПОВ.

«Мы не собираем заявки, не определяем потребности, не раздаем квоты для конкретных лиц. При оценке допустимого улова исходим из биологии. Практически везде цифры ОДУ – это потолок, выше которого заходить нельзя. В 166-ФЗ это четко прописано. ОДУ – это рекомендации. Например, КМНС просят 195 голов – их выделяют. Но они почти никогда не выбирают полностью квоты. Объем изъятия не повлияет на популяцию и репродукции. По подсчетам специалистов, популяция косаток более 3 тысяч особей», – убеждал экологов на слушаниях директор ТИНРО-Центра Алексей БАЙТАЛЮК.

«Легальность вылова подтверждается рыболовными билетами, которые нам выдало Росрыболовство. За каждое отловленное млекопитающее мы отчитались в Росрыболовство. Ни одно стороннее животное при отлове не пострадало. Нами, как собственниками животных, организован постоянный ветеринарный контроль, произведено чипирование. С косатками и белухами работают высококвалифицированные тренера», - поясняет директор «Афалины» Алексей Решетов.

Закрытость от общественности компании, имеющие квоты на добычу в культурно-просветительских целях, объясняют тем, что еще в начале осени они были проинформированы, о том, что будет проведена мощная информационная кампания по дискредитации российской системы вылова морских зверей. При этом у пользователей квот была информация, что перед интересантами зарубежными спонсорами поставлена задача: сделать так, чтобы часть животных в адаптационном центре «внезапно» погибла. И только усиленные меры охраны со стороны руководства базы позволили избежать «китового мора».

Версия о возможном «падеже» китообразных косвенно подтверждается в публикации и Лоры Белован. В своих материалах она делает акцент на то, что сотрудники охраны буквально следовали за ней по пятам, объясняя свою навязчивость тем, что ждут попытку отравления. Автор текстов, конечно, иронизирует по этому поводу, но видимо, в душе руководитель центра «Тюлень» понимает, что опасения охраны имеют обоснования. Смерть животных в центре адаптации выгодна зарубежным партнерам российских экологов. Можно и Россию очернить как «китоубийцу», и своих животных на фоне истерики экологов выгодно продать.

Касатки Чукотского моря

Теперь, когда первый накал информационной кампании прошел, есть возможность рассмотреть детали этой громкой «косаточной» истерии - резонансного дела, в котором Россию внезапно обвинили во всех китовых бедах, и которое по плану идеологов должно привести к закрытию всех дельфинариев и океанариумов в России.

Бросается в глаза, что фигуранты этой истории, почему-то не хотят раскрывать многие детали этой истории. И здесь мы раскрыли один из главных секретов. Какой специалист подписал заключение, на основании которого было возбуждено уголовное дело? По нашей информации, это Владимир Мельников, доктор биологических наук, научный сотрудник лаборатории исследования и загрязнения экологии Тихоокеанского института океанологии имени В.И. Ильичева. Издание попыталось с ним связаться, но от комментариев своего заключения ученый отказался, сославшись на то, что он дал подписку о неразглашении. При этом мы попросили его прокомментировать теорию о плотоядных косатках и рыбоядных, но и здесь ученый, который имеет много трудов, внезапно закрылся, и не захотел разговаривать с прессой.

Причины такой закрытости мы попытались узнать у его руководства и с удивлением узнали, что сам академический институт к экспертному заключению отношения не имеет. «Насколько мне известно, наше учреждение следственный комитет не привлекал в качестве экспертов или специалистов. Но Владимир Мельников известный ученый и мог сам принять решение о сотрудничестве с органами следствия»,- рассказывает и.о. руководителя Тихоокеанского института океанологии имени В.И. Ильичева Виктор Челомин.

За невозможностью получить комментарий из первоисточника обратимся к его трудам. Согласно его докторской диссертации, косаток и других китов он изучал исключительно в Чукотском море. Вся информация по косаткам в его работах относится к арктическим водам. «В северо-восточной Пацифике выделено два экотипа косаток. Это экотип «резидентные» (residents), питающиеся преимущественно рыбой, и «транзитные» (transients), питающиеся преимущественно морскими млекопитающими (Heimlich-Boran, 1988; Saulitis et al., 2000). Поскольку в прибрежных водах Чукотского полуострова косатки специализируются на питании морскими млекопитающими, можно предположить, что они, принадлежат к экотипу «транзитных». Рыба в рационе косаток у побережья Чукотского полуострова занимает, возможно, большее место, но выявить это достаточно сложно. По-видимому, отсутствием скоплений других пищевых объектов объясняется специализация косаток на питании морскими млекопитающими», - описывает экотипы в своих научных работах Владимир Мельников.

Рабочая гипотеза

Условное наклонение в определении экотипа вовсе не случайно. Ученый признается, что даже в Чукотском море, где рыбы не так много, как в Охотском, можно только предположить, что косатки едят больше китов и моржей, чем лосося.

Однако почему версия экотипа косаток взята за основу возбуждения уголовного дела? Ведь версия ученых, это не нормативный документ, и не справочник, и не учебник. Исполняющий обязанности директора Тихоокеанского института океанологии имени В.И. Ильичева Виктор ЧЕЛОМИН так комментирует эту ситуацию: «Версия о плотоядных транзитных косатках, это некое предположение автора, которое он защищает в своих научных трудах. Не факт, что это мнение станет признанным и войдет в справочники и учебники».

С версией Мельникова о том, что косатки едят избирательно только китов и моржей, не согласны десятки не менее именитых специалистов. По их словам, совершенно непонятно как толком неописанная, не имеющая четкого ареала обитания гипотетическая «плотоядная» популяция на основании только ссылок на научные труды, была внесена в Красную книгу Камчатки в ранге «Неопределенные по статусу». Стоит также обратить внимание, что региональная Красная книга не распространяется на транзитные виды или популяции, лишь временно заходящие в регион действия Красной книги, чей ареал гораздо шире пределов региона. А ведь именно на этом и строится возбуждение уголовного дела! И как эксперты не указали следствию этот очевидный биологический «ляп».

По словам ученых ТИНРО-Центра, абсолютно недостоверной является информация о том, что отраслевая наука поменяла свое критическое отношение к теории существованию этих не то популяций, не то подвидов, не то экотипов косаток (тут даже сторонники не могут определиться, что же за группу они выделяют) – пока это остается лишь гипотезой. В статье, опубликованной в 2017 г. в «Трудах ВНИРО» «Плотоядные или рыбоядные: критические заметки к проблеме исследований популяционной структуры косаток» Александра Болтнева, дается подробный анализ всех существующих методов исследований популяционного разнообразия, а также подробный разбор аргументов в пользу выделения двух разных групп косаток на основании гипотетической пищевой специализации. По мнению специалиста, ни один из применяемых группой ученых методов не дает достоверных результатов, позволяющих однозначно судить о наличии двух изолированных популяций.

Рыбоеды Охотского моря

А вот как рыбаки характеризуют пищевое поведение косаток в Охотском море, там, где были отловлены особи, находящиеся в центре адаптации. «В Охотском море косатки стали досаждать рыбакам относительно недавно – примерно с конца 1990-х. Их влияние на ярусный промысел палтуса крайне малоизучено. По оценкам самих промысловиков, из-за хищничества косаток они теряют до 60% улова.

«За последние 15 лет проблема достигла таких масштабов, что рентабельность лова палтуса ярусом фактически сошла на нет и находится на грани окупаемости расходов на промысел. О какой-то прибыли говорить сложно, потому что объедается по данным капитанов от 30 до 60% улова. Это несмотря на все ухищрения, на которые идут капитаны, используя различные меры по отпугиванию хищников», – рассказывает президент Ассоциации «Ярусный промысел» Михаил ЗАЙЦЕВ. – Основные проблемы возникают на промысле синекорого палтуса. Вкусовые предпочтения косаток – это жирная рыба. Они с удовольствием объедают в Антарктике клыкача, не брезгуют жирным тунцом и едят синекорого палтуса. Косатки дают ярусоловам спокойно работать только во время хода лососевых. В июле, августе, сентябре они переключаются на лососевых – гоняют чавычу, ловят нерку. Каждой косатке в день нужно минимум 150 кг рыбы, поэтому было бы очень полезно понимать размеры популяции для реальной оценки ее влияния на состояние рыбных запасов».

Мог ли доктор наук пропустить факты, о которых годами твердят рыбаки? Есть и видеоматериалы, которые это подтверждают. Может дело в том, что рыбопотребление косаток не вписываются схему остановки российского промысла морского зверя? И тогда понятно, почему игнорируются мнение отраслевой науки и факты. Это невыгодно коллегам из-за океана и они мотивируют своей идеологией российских экологов, благо встречаются весьма часто. Так младший научный сотрудник, специалист по сивучам Сергей Рязанов, лидер среди своих коллег по посещению научных конференций в США. Его коллега Владимир МЕЛЬНИКОВ, США посещал меньше, но имеет личную заинтересованность в том, чтобы его «предположение ученого о существовании исключительно плотоядных косатках» стало догмой. И теперь встает вопрос, может ли данное заинтересованное лицо быть привлечено в качестве эксперта для следственных органов?

Ответ на этот вопрос должно дать следствие. Скорее всего, впереди еще не одна экспертиза, и познания в биологии Лоры Белован и замотивированного доктора наук сойдутся с позицией отраслевой науки.

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.