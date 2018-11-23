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Банк России, "Ростелеком" и Почта Банк будут работать над повышением доступности финансовых услуг

23 Ноября 2018, 12:30 | Приморье

В список включены 10 населенных пунктов Приморского края, в которых проживает от 700 до 4000 человек

Банк России и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве в области повышения доступности финансовых услуг для граждан РФ, проживающих на отдаленных, труднодоступных и малонаселенных территориях. Соответствующее соглашение подписали первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Одновременно был подписан трехсторонний протокол между Банком России, Почта Банком и «Ростелекомом» о проведении тестирования технологических решений по приоритетному обеспечению финансовыми услугами населенных пунктов, испытывающих сложности с доступом к ним. В список включены 10 населенных пунктов Приморского края, в которых проживает от 700 до 4000 человек.

До конца 2018 года в пилотных населенных пунктах «Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом точки доступа к банковским услугам на базе почтовых отделений или различных вариантов «облегченного» банковского обслуживания вне подразделений с использованием автоматизированных устройств Почта Банка. Этап тестирования продлится первый квартал будущего года, по окончанию которого планируется подготовить отчет об эффективности использованных технических и организационных решений для оценки перспектив их тиражирования в других регионах.

«Цифровизация делает равными возможности доступа к современным сервисам для жителей как мегаполиса, так и труднодоступной деревни, если есть главное – высокоскоростной интернет. Наш совместный проект с Банком России и Почта Банком призван повысить доступность финансовых услуг на малонаселенных территориях, где организовывать традиционное банковское отделение экономически нецелесообразно из-за низкого спроса. Цифровые банковские решения позволят жителям удаленных населенных пунктов комфортно пользоваться самыми современными финансовыми сервисами без длительных поездок в ближайшее отделение», – отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: финансовые услуги  Ростелеком  почта банк  Банк России 



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