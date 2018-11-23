Центр "Мой бизнес" предоставит услуги по принципу "одного окна" предпринимателям Приморья

Торжественное открытие центра «Мой бизнес», который объединил все краевые институты развития малого и среднего предпринимательства, состоялось в четверг, 22 ноября, во Владивостоке на Тигровой, 7. Здесь будут оказывать услуги по принципу «одного окна» – предприниматели смогут получить исчерпывающую консультацию обо всех государственных программах и льготах для бизнеса, выбрать наиболее подходящие для себя виды поддержки и сразу же оформить заявку для их получения.



По словам вице-губернатора Константина Богданенко, сегодня в Приморье зарегистрировано почти 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают работой 240 тысяч человек. Развитие действующих предприятий и формирование комфортных условий для создания новых – одно из приоритетных направлений экономической политики краевой администрации. Для этого по поручению врио Губернатора Олега Кожемяко сформирована региональная программа поддержки малого бизнеса до 2024 года, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.





«Программа обеспечена финансированием из федерального и краевого бюджетов и предусматривает усиление действующих видов поддержки, а также запуск новых инструментов для развития бизнеса. Их достаточно много, но мы выделяем четыре ключевых направления: расширение доступа к финансовым ресурсам, развитие экспортного потенциала, бесплатные образовательные программы для предпринимателей, а также строительство промышленных и технологических парков для МСП и за счет локализации производств – усиление отдельных отраслей экономики региона. Есть и другие направления, а чтобы предприниматели могли легко узнавать о возможностях для развития и без лишней бюрократии получать поддержку от государства, создан центр «Мой бизнес», – сообщил Константин Богданенко.



На базе нового центра уже сейчас можно получить поддержку Гарантийного фонда Приморского края, который предоставляет поручительства по кредитным договорам и таким образом помогает предпринимателям оформить банковские кредиты. Здесь же работает краевой Центр развития экспорта. Его специалисты помогают приморским производителям продвинуть свою продукцию на международные рынки и найти иностранных партнеров. Реализацию инвестиционных проектов сопровождает краевое Инвестиционное агентство Приморского края. А Центр поддержки предпринимательства бесплатно предоставляет консультации, организует семинары, мастер-классы и тренинги, которые по своему содержанию не уступают дорогостоящим коммерческим курсам для бизнес-аудитории.











Кроме того, центр «Мой бизнес» является своеобразным «проводником» не только краевых, но и федеральных мер поддержки предпринимателей. Здесь можно получить консультацию и подать заявку для участия в программах Корпорации МСП, Фонда развития Дальнего Востока, Фонда развития промышленности, Фонда развития моногородов и других структур.



Планируется, что в следующем году функционал центра расширится: здесь откроются коворгкинг, где начинающие предприниматели будут работать над запуском своего бизнеса, а также Центр прототипирования – с помощью новейших видов оборудования и средств моделирования «молодые» компании получат возможность оперативно и без лишних затрат изготовить прототипы своих изделий. Помимо этого, уже в начале 2019 года заработает краевая микрофинансовая организация для бизнеса.



«Любой предприниматель регулярно сталкивается с необходимостью оперативно привлечь дополнительное финансирование для текущей работы или развития своего дела, однако на практике банки редко предоставляют бизнесу небольшие кредиты. Поэтому мы создаем краевую государственную микрофинансовую организацию, которая будет предоставлять займы малым и средним предприятиям в размере до 3 миллионов рублей. Мы планируем, что ставка составит 7,5%, а для некоторых категорий бизнеса она будет еще ниже», – пояснил вице-губернатор Константин Богданенко.



Он также добавил, что в ближайшее время будет проработан вопрос о том, чтобы предприниматели из Приморья, которые не проживают во Владивостоке, могли обращаться в центр «Мой бизнес» удаленно с помощью интернета и не приезжать для этого в краевой центр. В будущем будет решаться вопрос об открытии аналогичных центров в муниципалитетах края.

Фото Романа Павловского (Администрация Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

