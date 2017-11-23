Железная дорога начала отправлять свежемороженую рыбу ускоренными поездами во Владивостоке

Ранее такая отправка осуществлялась только со станций Мыс Чуркин и Угольная.

«Для повышения качества обслуживания клиентов и обеспечения вывоза всего предъявляемого к перевозке объема рыбопродукции РЖД увеличивает перевозки рыбы в рефрижераторных контейнерах и расширяет географию станций отправления свежемороженой рыбы в составе ускоренных рефрижераторных поездов», - пояснили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД»).

Монополия в январе-октябре увеличила объемы перевозок тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами на 28,3% относительно уровня аналогичного периода прошлого года. Так, со станций ДВЖД за 10 месяцев 2017 года было отправлено 145 ускоренных поездов с рыбой общим весом более 264 тыс. тонн.