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Железная дорога начала отправлять свежемороженую рыбу ускоренными поездами во Владивостоке
Ранее такая отправка осуществлялась только со станций Мыс Чуркин и Угольная.
«Для повышения качества обслуживания клиентов и обеспечения вывоза всего предъявляемого к перевозке объема рыбопродукции РЖД увеличивает перевозки рыбы в рефрижераторных контейнерах и расширяет географию станций отправления свежемороженой рыбы в составе ускоренных рефрижераторных поездов», - пояснили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД»).
Монополия в январе-октябре увеличила объемы перевозок тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами на 28,3% относительно уровня аналогичного периода прошлого года. Так, со станций ДВЖД за 10 месяцев 2017 года было отправлено 145 ускоренных поездов с рыбой общим весом более 264 тыс. тонн.
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