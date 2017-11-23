На Дальний Восток туристов КНР пригласит специальный китайский сайт

В китайском сегменте интернета появится сайт на китайском языке, на котором можно узнать о туристических возможностях Дальнего Востока, получить электронную визу и оформить туристический маршрут по дальневосточным регионам. Об этом сообщил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА в Пекине на встрече с председателем Китайской ассоциации туризма Ван ПИН.

«Такое решение было принято на первом заседании Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, которую возглавляют вице-премьеры двух стран Юрий ТРУТНЕВ и Ван ЯН. С российской стороны разработкой сайта займется Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Министерство коммерции КНР проинформировало нас, что в ближайшее время будет определено контактное лицо с китайской стороны. Уверен, что в разработке этого специализированного интернет ресурса примет участие ваша ассоциация», - отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По мнению министра, создание и продвижение туристических услуг на специализированном сайте в китайском сегменте интернета будет способствовать кратному увеличению количества туристов из Китая на Дальний Восток.

Кстати, из почти пяти тысяч иностранцев, получивших электронную визу для посещения Приморского края через свободный порт Владивосток более половины - граждане Китая.

«Дальний Восток имеет огромный туристический потенциал и конкурентные преимущества. Это ближайшая к Китаю европейская цивилизация, здесь уникальные места, которых больше нигде нельзя увидеть. Впервые в истории России для Владивостока работает электронная виза для иностранных граждан, в том числе для граждан Китая», - сказал Александр Галушка.

Глава Минвостокразвития России отметил простоту и удобство получения электронной визы.

«Механизм очень простой. Китайский гражданин, сидя дома, заходит на сайт МИДа, заполняет анкеты, по закону в течение 4 дней получает ответ, остается только купить билет и прилететь во Владивосток на 8 дней. Посещать посольство или консульство не нужно, как и выплачивать консульский сбор. За это время уже более 2 тысяч граждан Китая воспользовались электронной визой. Фактическое время получения этой электронной визы – 20 минут», - подчеркнул Александр Галушка.

По мнению министра, Владивосток предоставляет уникальные туристические возможности для китайских граждан. «Во Владивостоке работает сцена Мариинского театра, здесь есть казино, готовятся к открытию филиалы Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. То есть все то, за чем китайские туристы, летят в Москву или Санкт-Петербург, можно увидеть во Владивостоке, потратив на перелет 2 часа», - уточнил Александр Галушка.

С 1 января по электронной визе можно будет прилететь на Камчатку или Сахалин. Сейчас ведется работа по расширению применения упрощенного визового режима и на другие дальневосточные регионы. Такое поручение по итогам заседания президиума Государственного совета во Владивостоке дал Президент России Владимир ПУТИН. Необходимо сделать Дальний Восток доступнее для иностранцев. Международные аэропорты Дальнего Востока будут включены в зону действия режима Свободного порта Владивосток. Поручение должно быть выполнено до конца этого года. Благодаря расширению механизма применения электронной визы, Дальний Восток станет значительно привлекательнее и доступнее как для туристов, так и для инвесторов.

А Ван Пин предложила обсудить вопросы взаимодействия в туристической сфере на четвертом Восточном экономическом форуме в 2018 году.

«Предлагаем во время проведения четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке провести специальную сессию или круглый стол по развитию туризма на Дальнем Востоке между Россией и Китаем. На эту сессию целесообразно пригласить крупных частных инвесторов в сфере туризма, а также российских туроператоров. У ассоциации есть партнеры с мировым опытом организации подобных мероприятий. Отмечу, что мы шесть раз успешно провели подобный международный форум по туризму в Макао», - отметила председатель Китайской ассоциации туризма Ван Пин.

По мнению главы ассоциации, на круглом столе можно обсудить конкретные проекты в сфере туризма. «Нам нужно знать условия для пребывания туристов: количество гостиниц, качество обслуживания и доступность услуг», - уточнила Ван Пин.

Кстати, по данным Ростуризма, в 2017 году Россию посетили 840 тыс. туристов из Китая. Треть из них посетили Дальний Восток.

Евгений СИДОРОВ.