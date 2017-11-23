Владивосток в ожидании "Калина Молл"

Даже предстоящий ввод одного из самых крупных торговых центров во Владивостоке оставит место на рынке для его конкурентов

Темпы строительства в России продолжают падать. Согласно обновленным данным Росстата, динамика строительных работ в первом полугодии 2017 года потеряла 3,4%, несмотря на государственные стройки в виде объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года и «Силы Сибири». На этом неблагоприятном фоне расцветает и спад темпов ввода торговой недвижимости в стране – по данным аналитиков он достигнет минимума за последние 10 лет. Но Владивосток в этом вопросе держится обособленно: развитие торговых площадей в столице Приморья набирает обороты.

«Если центральная Россия предыдущие годы активно насыщалась торговой недвижимостью, то в столице Приморья еще сохраняется дефицит. Именно поэтому у нас строительство торговой недвижимости по-прежнему активно», – говорит директор агентства недвижимости «Бизнес-метры» Андрей ТКАЧЕНКО.

«Седанка Сити»

В 2016 году всплеск девелоперской активности подарил столице Приморья сразу два региональных объекта: торгово-развлекательные центры (ТРЦ) «Седанка Сити» и «Дружба». Таким образом, за два года прирост торговых площадей на рынке составил более 65%. В 2018 году запланировано появление еще одного ТРЦ - «Калина Молл», который добавит к торговым площадям Владивостока еще 95 тыс. кв. м и станет одним из самых крупных торговых центров города. А к 2022 году резидентом Свободного порта Владивосток – компанией «МирСтрой» анонсировано открытие 8-этажного многофункционального торгово-административного центра «Весна». В настоящее время в администрации Приморья под этот объект выделяется земельный участок площадью более 2,3 тыс. кв. м.

Впрочем, совсем уж радужной обстановку в сфере торговой недвижимости Владивостока не назовешь. Так, уже много лет с долгими перерывами по проспекту 100 лет Владивостоку ведется строительство ТЦ «Просто», который эксперты рынка обрекают на вечную «заморозку». К тому же рынок торговой недвижимости столицы Приморья все еще находится на низком качественном уровне. Как отмечают аналитики IDEM, в основном торговые площади неконцептуальны, во многих отсутствует профессиональное торговое зонирование. Большая часть торговых объектов, по сути, являются крытыми рынками с мелкой нарезкой площадей и значительной долей малоэффективных зон. На сегодняшний день многие торговые центры города морально и физически устарели и нуждаются в реконцепции.

Не те стандарты

Из более чем 100 торговых центров Владивостока, консультанты IDEM выделяют всего 6 качественных торговых центров, общей площадью 293,7 тыс. кв. м. Под качественными торговыми центрами в компании подразумевается ТЦ с арендопригодной площадью от 5 тыс. кв. м. с эффективной концепцией, находящийся под единым управлением, имеющий в своем составе один или несколько крупных якорных арендаторов и торговую галерею, представленную сетевыми международными, федеральными или региональными ритейлерами, с благоустроенной прилегающей территорией и парковкой для посетителей. К таким объектам относятся ТРК «Седанка Сити», ТРЦ «Дружба», ТРЦ «Черемушки», ТД «Большой ГУМ», ТЦ «Максим», ТЦ «Clover House».

В силу ряда причин некоторые объекты не могут быть признаны качественными, однако имеют большинство признаков объекта качественной торговой недвижимости. К «условно качественным» представители компании IDEM относят 9 объектов: ТРЦ «Малый ГУМ», ТК «Центральный», ТЦ «Европейский пассаж», ТД «Игнат», ТЦ «Россиянка», ТЦ «Семерочка», ТЦ «Авангард», ТЦ «Бачурин», ТЦ «Снеговая Падь».

Федералы диктуют свои условия

Ввод новых ТРЦ меняет рынок: современные, качественные объекты, с хорошим местоположением и комфортными парковками выигрывают конкурентную борьбу за арендаторов и покупателей. Отсюда формируются арендные ставки: в новых центрах стоимость аренды может превышать 4 тыс. руб./кв.м, в то время как на устаревших торговых площадях ставка может опускаться до 400 руб./кв.м.

Директор агентства коммерческой недвижимости ESTATE Brokerage Group Валерий КУРОЧКИН отмечает, что на рынке Владивостока начинает формироваться переход торговой недвижимости в качественную плоскость, во многом обусловленный требованиями федеральных марок. Именно поэтому девелоперы будут строить современные торговые центры.

В настоящий момент федеральные ретейлеры осваивают новые для себя регионы. Благодаря этому, Владивосток, помимо местных федеральных сетей в лице оператора БТиЭ DNS и оператора товаров для детей «Бубль Гум», обзавелся Zara, «Л’Этуаль», «Читай Город», «М.Видео», KFC и пр. Приход двух последних компаний обеспечило открытие «Седанка Сити».

При этом продуктовые ритейлеры пока избегают Приморский край. Но эксперты уверены, что именно данный сегмент укрепляет свои позиции на рынке и продолжит свое развитие за счет экспансии в регионы и поглощения локальных сетей.

«Несмотря на кризис последних лет, интерес федеральных операторов к Владивостоку не утрачен, поэтому девелоперская активность будет нарастать, и город обзаведется новыми качественными торговыми площадями. Спрос на такие площади большой – федералы, сумевшие выстроить логистику до Иркутска (как, например, сеть гипермаркетов «Лента»), смогут наладить ее и до Владивостока. Поэтому потенциал ввода торговых центров высок – столица Приморья спокойно заполнит федералами и местными операторами еще как минимум два торговых центра, сопоставимых с «Калина Молл», - уверен Андрей Ткаченко.

Наталья КОМИССАРОВА.