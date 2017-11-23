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Энергетики избавились от свинокомплекса
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РусГидро») в рамках программы по оптимизации активов продало дочернее АО «Сельскохозяйственный комплекс «Агроэнерго» (Хабаровский край).
Победителем аукциона по продаже 3,319 млн акций комплекса стал единственный участник - ООО «Велес» (Амурская область). Сделка состоялась по начальной цене - 97,5 млн рублей.
СК «Агроэнерго» - сельскохозяйственное предприятие в Хабаровском крае, занимающееся производством, переработкой и реализацией свинины. Компания зарегистрирована в 2002 году. ООО «Велес» - микропредприятие, специализирующееся на оптовой торговле зерном. Компания зарегистрирована в Благовещенске в 2013 году, принадлежит физлицам.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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