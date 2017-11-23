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Госдума приняла закон о налоговых льготах резидентам ОЭЗ
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о снижении ставки налога на прибыль организаций, зачисляемой в федеральный бюджет, с 3% до 2% для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ).
В действующей редакции Налогового кодекса ставка налога на прибыль организаций, зачисляемая в федеральный бюджет, на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года установлена в размере 3%. Ранее эта ставка составляла 2%. Закон восстанавливает для резидентов ОЭЗ те нормы, которые действовали до вступления в силу соответствующих законов, то есть 2 % налога на прибыль, зачисляемых в федеральный бюджет.
При этом законом предусматривается, что для организаций - участников ОЭЗ восстанавливается максимальная величина налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, до 13,5%. Такая ставка может быть снижена по решению субъекта РФ. Ранее максимальная величина ставки налога на прибыль, которая должна быть зачислена в бюджеты субъектов, была законодательно снижена до 12,5%.
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