Предприниматели Приморья не понимают претензий налоговиков

Бизнес зачастую с трудом понимает, в чем заключается суть претензий налоговых инспекторов при государственной регистрации нового бизнеса

Общественные слушания в Управлении Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Приморскому краю подтвердили, что отказы в государственной регистрации нового бизнеса, а также всевозможные проверки местонахождения компаний сегодня являются так называемым трендом в сфере налогового контроля. Налоговая служба вырабатывает критерии государственной регистрации фактически с чистого листа.

Представителям бизнеса ясно дали понять, что будут очень критично подходить к оценке документов от предприятий, пытающихся начать свое дело в местах «массовой регистрации» и не изъявивших желание указать номер офиса. У компаний проверят наличие признаков ведения деятельности, присутствие представителей, вывесок и т.д., внесут в реестр только те сведения, на которые с полной уверенностью смогут полагаться участники делового оборота.

По словам руководителя Управления ФНС России по Приморскому краю Галины КОЛЕСНИКОВОЙ, налоговая служба стремится к достижению максимальной степени полноты и качества государственных реестров, как основы для прозрачного и комфортного ведения бизнеса. Сегодня налоговая служба выбрана оператором Единого государственного реестра актов гражданского состояния, который начнёт функционировать уже 2018 году.

С ее помощью можно будет узнать о любом человеке, находящемся на территории России, и многие проблемы о местонахождении граждан будет решены. Формирование актуального Единого реестра юридических лиц, базы данных, на которую можно положиться, сегодня также насущная задача всех налоговых органов страны. Ощутимая помощь в этом постоянно поступает от бизнесменов, так или иначе столкнувшихся с мошенничеством со стороны своих контрагентов и преступных элементов.

Претензии предпринимателей оказались достаточно острыми. Несмотря на заверения налоговой службы о проверках, оформленных должным образом, приморские бизнесмены рассказывают об актах, которые налоговые инспекторы составляют без прибытия на место. В частности, в акте проверки местонахождения, здание, где бизнесмен имеет в собственности пятый этаж, могут назвать четырехэтажным. Что само по себе дезавуирует проверку. Налоговые инспекции подчас не принимают к сведению информацию от родственников владельца компании о его смерти и продолжают вносить от имени этого лица изменения в учредительные документы компании.

Деловая газета «Золотой Рог» представляет ряд вопросов, которые позволят бизнесу узнать позицию Федеральной налоговой службы.

Бизнес-логика

По словам начальника отдела регистрации и учёта налогоплательщиков Управления ФНС России по Приморскому краю Егора ГЛУХОВА, в последние несколько лет законодатель сделал ставку на упрощение процесса регистрации для новых субъектов бизнеса. Так, в 2014 году отменена обязанность по уплате уставного капитала в период регистрации, всю сумму компания должна внести в течение четырех месяцев. Более того, с 2015 года для компаний отменена обязанность оформления печати, теперь это лишь право каждого юридического лица.

Претензии налоговой службы базируются на бизнес-логике. Государственная регистрация производится по месту нахождения постоянного действующего исполнительного органа, т.е. директора. Поэтому претензии в первую очередь возникнут к компании, которая осуществляет свою деятельность во Владивостоке, а ее директор находится и прописан в Москве, не подтверждает свое нахождение в краевом центре (не отвечает на письменные запросы налоговых инспекций, направленные по почте), не проявляет себя и его законный представитель.

«Что касается документов для госрегистрации при создании юридического лица, то он, на наш взгляд, является минимальным. И вопрос, оформлять ли документы самостоятельно, либо обратиться к специализированным компаниям, осуществляющим подобные услуги, оставляем на откуп каждому предпринимателю. Из практики могу сказать, что граждане, которые ни разу не сталкивались ранее с госрегистрацией, за полчаса могут заполнить Заявление формы Р 11001. Кроме того, надо официально принять решение, которое оформляется в произвольной форме о том, что единственный учредитель компании или учредители решили организовать, например, общество с ограниченной ответственностью, которому дают название и определяют его местонахождение. Единственным учредительным документом для юридического лица сегодня является Устав. Он может быть типовым, или составленным самостоятельно», - уточняет Егор Глухов.

«Когда говорят, что при создании бизнеса чинят много препятствий, мы настаиваем, это не так. Срок вынесения решения - три рабочих дня. Если все документы в порядке, то юридическое лицо получает лист записи из ЕГРЮЛ и устав, заверенный печатью регистрирующего органа. После этого компания может приступать к деятельности. Сегодня бизнес не обязан передавать сведения об открытии расчетного счета в налоговый орган, данная функция делегирована банку», - дополняет начальник отдела.

Забывчивый бизнес

По мнению представителей УФНС России по Приморскому краю, ряд отказов в государственной регистрации компаний связан с техническими ошибками в заполнении документов. Например: двухсторонняя печать документов, ошибки в ОКВЭД и т.д. Но большая часть связана с предоставлением недостоверных сведений об адресе вновь регистрируемой фирмы, не соблюдением процедуры переезда организации, представлением неверных сведений в ходе реорганизации или ликвидации. Например, организация, имеющая задолженность перед кредиторами, указывает, что ничего не должна.

Отказы в регистрации и продление сроков рассмотрения заявок связано с активизацией миграции бизнеса из региона в регион. «Как нам реагировать, - задается вопросом Егор Глухов - если компания из центральной России вдруг переезжает во Владивосток? Я не могу привести ни одной причины, чтобы успешный бизнес захотел сменить свое местонахождение. В основном компании переезжают, чтобы уйти от ответственности перед кредиторами и налоговых проверок. Разумеется, что мы провели серию специальных мероприятий, препятствующих подобным процессам. И если за 2015 год к нам, в Приморье, переехали 302 организации, то в 2017 году только 20. В 2015 году в наш край влилось после реорганизации 2,5 тыс. организаций, в этом году таких компаний всего пять. На поверку подавляющее количество недобросовестных фирм вливались в примерно такие же недавно зарегистрированные в Приморье компании только для того, чтобы прекратить свою деятельность здесь, на Тихом океане. Все правовые последствия перекладывались на директора этой организации, который, как правило, являлся номинальным».

Что касается ответственности недобросовестных руководителей в случае предоставления заведомо ложных сведений при госрегистрации, то в случае установления такого факта налоговой службой и вынесения судом положительного вердикта, лицо, которое предоставляло такие сведения, в течение года не сможет исполнять функции директора или учредителя в других организациях.

Недействующим юрлицам объявлена чистка

В этом году еще 8% не действующих юридических лиц налоговая служба сможет исключить из ЕГРЮЛ. На общественных слушаниях предприниматели смогли узнать критерии данного решения.

Недействующей признается организация, не представляющая в течение года отчетность в налоговый орган и не имеющая движения по расчетному счету в банке. В данном случае об исключении подобного бизнеса из реестра уведомляют всех заинтересованных лиц, например, кредиторов компании.

Как оказалось, с вопросом о ликвидации недействующих компаний в налоговых инспекциях края сталкиваются достаточно часто. «Проходит месяц, а то и год, с момента принудительной ликвидации юридического лица, в налоговой инспекции появляется представитель этого ООО и спрашивает, как так случилось, мы впервые слышим о ликвидации? Но такого не может быть. ФНС всю информацию публикует предварительно в течение нескольких месяцев на сайте www.nalog.ru, в Вестнике государственной регистрации дважды в месяц до ликвидации предприятия. Более того, в течение трех месяцев и 15 дней мы направляем уведомления на адрес данного юридического лица», - утверждает Егор Глухов.

Кстати, налоговая служба предусмотрела большой функционал, для того, чтобы все, кто заинтересован в ведении прозрачного бизнеса, мог получить полную картину о контрагенте, в том числе через сервис «Проверь себя и контрагента» на сайте www.nalog.ru. Введя наименование юрлица и ОГРН, можно отслеживать и собственный процесс регистрации.

Компании часто получают отказ в регистрации в связи с дисквалификацией генеральных директоров, которую они получили в свое время на один-три года. В налоговой инспекции советуют, прежде чем принимать решении о назначении кого-либо на руководящую должность, посмотреть вышеупомянутый сервис, задать фамилию имя отчество конкретного человека и узнать, были ли в отношении этого лица ранее какие-либо взыскания.

Сегодня налоговая служба не имеет права исключать из реестра организации, где уже есть дисквалифицированный руководитель. Но контрагенты имеют возможность узнать, есть ли в составе учредителей компаний-партнеров такие лица, и стоит ли с ними вести бизнес, поинтересоваться, не находится ли офис компании по адресу массовой регистрации, не является ли ваш партнер, например, «массовым» руководителем и учредителем ООО.

Борьба за достоверность

Несмотря на разъяснения представителей налоговой службы, многочисленные вопросы вызывает «сложный адрес», который автоматически попадает в так называемый реестр сомнительных

Ольга РЯБОВА, эксперт pro-bono аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае:

- Не редко предприниматель снимает в многоэтажном офисе несколько кабинетов на этаже, которые достаточно часто не пронумерованы. Это является препятствием при получении документа на регистрацию. Конкретных официальных разъяснений налоговых органов по этому поводу нет, есть только пожелания. В частности 9-я строка формы для регистрации юридического лица не предусматривает таких уточнений, а именно, офис, помещение, квартира, кабинет. Поэтому большая просьба подумать над этим вопросом и дать конкретное разъяснение.

Нам известно, что УФНС России по Приморскому краю делегировала полномочию государственной регистрации единому регистрирующему органу ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока. Но иногда складывается впечатление, что сведения от других районных инспекций, которым оставили функции проверок и приема документов для госрегистрации, до «ленинской» налоговой не доходят.

В аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморского края бизнесмены направляют обращения - налоговые органы все чаще проводят проверки, уточняющие места нахождения организаций и т.п. Наши предприниматели предоставляют эти сведения. Однако до регистрирующего органа (в ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока) такую информацию не доносят, либо такие сведения, направленные в районную инспекцию по месту регистрацию, не принимают во внимание.

Со стороны налоговых инспекций участились требования к размещению вывесок. Например, юридическое лицо зарегистрировано по месту жительства учредителя. Налоговая инспекция выходит на проверку и выносит решение о недостоверности адреса. Почему эти требования возникли, если в соответствии с Законом о защите прав потребителей вывеска должна быть размещена в месте, где потребитель получает товары и услуги? Понятно, что по домашнему адресу никто не обслуживает потребителей. Выходит, оснований для наказания нет.

Галина Колесникова:

- Действительно регистрационный центр – ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока - принимает решение по переданным ему документам о госрегистрации и другим вопросам. В его полномочиях - проверка документов, адресов ровно для того, чтобы обезопасить добропорядочный бизнес от существования фирм-однодневок и заведомых мошенников. Нестыковка по предоставлению информации вполне может быть, и мы просим сообщать об этих разночтениях. Если совершена ошибка, она будет исправлена. Как правило, налоговые инспекторы выходят на проверку компании по месту ее регистрации, и если не находят организацию, направляют письма. Это дает возможность компании, если в момент проверки по объективным причинам ее представителей не было на месте, предоставить разъяснения. Но всегда возникают вопросы, насколько компания добросовестно читает корреспонденцию, которая к ней приходит от налогового органа.

Подобное может случиться, если налоговый орган самостоятельно или по сведениям других государственных структур установит, что организация не находится по адресу регистрации, не получает корреспонденцию, т.к. не отвечает на запросы, представители компании по адресу не находятся. Записи в ЕГРЮЛ, что в отношении данной компании «сведения недостоверны» могут быть внесены в адрес руководителя и учредителя организации.

Егор Глухов:

- Приведу свежий пример. Представители компании обратились к нам в отношении отказа в госрегистрации. Оказалось, что компания зарегистрирована по адресу отца владельца компании. В то время как уставной капитал компании – 10 млн рублей, а не 10 тыс. рублей, как позволяет закон. Спрашиваем, а чем заниматься планируете? В ответ - тендерами, госзакупками, строительством. Разве этот факт может не смущать? А где с контрагентами будут они встречаться, в кафе? Надо исходить из того, что в налоговую инспекцию должны быть предоставлены объективные данные. И если это квартира, то она должна быть полностью в собственности лица, которое является директором.

Чтобы вынести обоснованное решение, мы комплексно оцениваем комплект документов. Как налоговая служба будет выглядеть перед контрагентами налогоплательщика и регистрировать сомнительную компанию? Наша позиция такова – адрес налогоплательщика должен быть указан так, чтобы его компанию легко могла найти не только налоговая инспекция, но и любой клиент, контрагент. Здесь должны действовать элементарные правила здравого смысла.

Ольга Рябова:

- Хотелось бы привести реальный пример. В 2014 году уходит из жизни собственник бизнеса. В 2015 году его родственники приходят в налоговую инспекцию и предоставляют сведения о его кончине, просят не регистрировать какие-либо изменения от имени этого предприятия и руководителя. Но в 2016 году приходят представители предприятия и с доверенностью от умершего вносят изменения в регистрирующие документы. Почему такое происходит?

Егор Глухов:

- Близкие родственники, которые пришли со сведениями о смерти собственника бизнеса, должны были выступить в качестве наследников данной компании, и по идее переоформить эту организацию на себя или на другое лицо, если они не заинтересованы сами вести дела. Либо должны ликвидировать фирму. Запрет на осуществление регистрационных действий в отношении любой компании может вынести только суд и судебный пристав, тогда она будет внесена в нашу базу данных, которая едина для всей страны. Первый вопрос, почему это не сделали законные представители, не переоформили на себя организацию?

И второй вопрос, если в налоговую инспекцию пришли представители данной компании с нотариально заверенной доверенностью от умершего, документ не был отозван, у него не истек срок действия, на каком основании регистрирующий орган может отказать?

Представитель бизнеса:

- Наша организация находится по адресу более 10 лет, имеет большой штат сотрудников. В ходе финансовых проверок налоговые инспекторы нашу компанию легко находят по телефонам и адресам. А в ходе проверки подтверждения адреса, сотрудник налоговой инспекции каким-то образом компанию не нашел. Почему, когда компания столько лет на рынке и в поле зрения налоговой инспекции, может возникнуть вопрос проверки адреса?

Галина Колесникова:

- Вполне возможно, что какой-то из государственных органов вашу компанию не нашел и сообщил службе. Или произошел сбой в нашей программе, и появилась необходимость уточнить. Такое тоже бывает. В любом случае у представителей налоговой службы есть жесткое указание – производить фотофиксацию места обследования, тем самым подкрепляя данные о местонахождении предприятия по адресу, или его отсутствии там. Вам стоит сообщить об ошибке и подтвердить данные о местонахождении.

Представитель приморской компании:

- Договор аренды у нашей компании - до 2025 года, и это зафиксировано в Госреестре. Там указано, что мы располагаемся в отдельно стоящем здании площадью 400 кв. м. Как в этом случае могут у компании возникнуть сложности с достоверностью информации о нахождении по данному адресу?

Егор Глухов:

- Все дело в том, сколько там также зарегистрировано юридических лиц? Такие вопросы возникают, когда на одном этаже размещено большое количество компаний, которые норовят сдать помещения в субаренду. Поэтому при регистрации компании или ее переезде даже с этажа на этаж налоговая инспекция требует указания конкретных данных о кабинетах, например с 1 по 14-ый. Более того, собственник таких офисных зданий должен владеть точными сведениями о том, сколько компаний зарегистрировано по этому адресу. Такие проверки не всегда нравятся собственникам, но рано или поздно им придется вникнуть в ситуацию, чтобы данный адрес не попал в реестр проблемных.

Подготовила Яна МАЛЬЦЕВА.