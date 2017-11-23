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Путин держит руку на пульсе "Звезды"

23 Ноября 2017, 09:00 | Приморье

Президент России Владимир ПУТИН провел совещание по вопросам развития дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда».

«Это общегосударственная задача - развитие производственных мощностей и создание современных рабочих мест на Дальнем Востоке. Поэтому я прошу вас не воспринимать это как ведомственную, узкоотраслевую или узкофирменную задачу. Это наша с вами общая ответственность», - подчеркнул Президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства, развитие дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда» - это «все-таки не рутинный вопрос». Он касается развития в критически важном для России регионе - на Дальнем Востоке, а также касается освоения Арктики, Северного морского пути, укрепления потенциала отечественного ТЭКа».

По мнению президента, для успешной деятельности предприятия нужно обеспечить эффективную загрузку его мощностей, сформировать устойчивый, долгосрочный спрос. «Знаю, что утвержден перспективный план загрузки «Звезды» до 2035 года... Этот план, конечно, должен четко выполняться, причем не только «Роснефтью», но и другими заказчиками», - считает он.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: севморпуть  кадры  судостроение  Путин  работа  правительство  Звезда 



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