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Глава АСИ: Перевод госуслуг в электронный вид - ключевой резерв развития бизнеса в регионах
Перевод как можно большего числа государственных услуг в электронный вид является одним из ключевых резервов для развития бизнеса в регионах, считает глава Агентства стратегических инициатив Андрей НИКИТИН, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
«В целом, если говорить о процедурах ведения бизнеса, то основной резерв для улучшения инвестиционного климата - это перевод как можно большего числа услуг в электронный вид. Здесь одним из лидеров является Москва, и мы, конечно, использовали этот опыт, внимательно на него смотрим», - сказал Никитин, выступая на совместном заседании президиума Госсовета и консультативной комиссии по вопросу «О мерах по повышению привлекательности в субъектах РФ».
Еще одним важным механизмом, позволяющим улучшить бизнес-среду в регионах, является стимулирование малого и среднего предпринимательства, уверен глава АСИ.
«Такие программы должны быть в каждом регионе, в каждом муниципалитете. Нужно, чтобы каждый мэр города, каждый глава муниципалитета думал о том, какие рабочие места он создает, как он помогает малому бизнесу», - добавил Никитин.
По его словам, АСИ совместно с деловыми кругами и федеральными ведомствами разработали целевые модели развития инвестиционного климата в регионах.
«На основе целевых моделей каждый регион сформирует свои дорожные карты - поэтапный план и график достижения поставленных целей. Это огромный объем - более тысячи документов, если посмотреть на всю страну, и конечно, это все надо делать в электронном виде. Мы такую систему с регионами разрабатываем, она в самое ближайшее время будет запущена. В онлайне ежедневно будет видно, как какой регион двигается в рамках исполнения дорожных карт», - сказал Никитин.
Доступ к данной системе, по его словам, получат и представители предпринимательского сообщества, и деловые объединения регионов, что позволит располагать объективными сведениям от бизнеса.
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