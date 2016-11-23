В Приморье уплата налогов уходит в облака

Российские банки активно интегрируют «облачные сервисы» с налоговой отчетностью

Возможность передачи налоговой отчетности по дистанционным каналам коммерческих банков, оформление электронной подписи и возможность формировать ее в программе «1С: Бухгалтерия» на сайте банков сделали эту сферу деятельности еще более конкурентной. Банки, на первый взгляд, потеснили спецоператоров связи, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Более 60% банков по всему миру будут к 2016 году проводить большинство платежных операций во внешнем облаке аутсорсера - к такому выводу пришли аналитики Gartner. В России, и в Приморье в частности, ситуация несколько иная. Статистка, предоставленная УФНС России по Приморскому краю, свидетельствует, что в среднем 65% предприятий и индивидуальных предпринимателей края предоставляют отчетность в электронном виде, пользуясь услугами спецоператоров связи.

Досье "Золотого Рога": По данным на 1 октября 2016 года, всего по телекоммуникационным каналам связи представили отчетность 42 653 налогоплательщика – организации Приморья. В течение III квартала 94,04% юридических лиц предоставляли отчетность пользуясь услугами спецоператоров связи, а также 53,4% индивидуальных предпринимателей.

По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России Ирины ТАБАКОВОЙ, налоговая инспекция активно отвечает на вопросы налогоплательщиков в электронном виде. Только во втором квартале 2016 года количество таких запросов составило 35 тыс., при этом 90,8% обращений поступило от организаций, еще 9,2% - от индивидуальных предпринимателей. Основная доля обращений налогоплательщиков-организаций приходится на предоставление справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам (48%), актов совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам (16%) и выписок операций по расчетам с бюджетом (29%).

Приморский бизнес, привыкая к дистанционным услугам, переходит и в облачный сервис банков. Как поясняют специалисты, в контексте «Сбербанк Бизнес Онлайн» и его мобильного приложения действует универсальная система электронного документооборота, то есть с помощью стандартного интернет-браузера можно подготавливать и отправлять платежные документы, разумеется, и тарифы по обслуживанию ниже. Количество клиентов Сбербанка на Дальнем Востоке, подключенных к E-invoicing, с начала года увеличилось более чем в два раза и составило 8,5 тыс. Доля счетов-фактур, которые получают клиенты от банка за оказанные услуги, увеличилась с 46% до 95,7%. Это 24 тысячи электронных документов в месяц. Доля предприятий, использующих системы дистанционного банковского обслуживания, сегодня составляет 99% (66 тыс. являются активными пользователями дистанционных сервисов).

«Мы можем оценить уровень проникновения дистанционных каналов в сфере бизнеса как достаточно высокий. В Росбанке этот показатель соответствует рыночным значениям, - говорит начальник управления организации комплексных корпоративных расчетов Росбанка Дмитрий ШЕНДРИК. - Безусловно, уровень проникновения дистанционных каналов для юридических лиц значительно выше аналогичного показателя для физических лиц. В части дистанционных каналов основным и самым популярным является интернет-банк. Значительная доля компаний используют именно этот канал, мобильный банк и телефонный банкинг менее популярны. Наиболее востребованными являются базовые сервисы: расчетные операции в рублях и иностранной валюте, выписки. Если компании занимаются внешнеэкономической деятельностью, то им будут интересны сервисы по конвертации и валютному контролю. Компании с избыточной ликвидностью размещают депозиты через дистанционные каналы. Для небольших компаний характерен спрос на интеграционные решения: с облачными бухгалтериями, сервисами по проверке надежности контрагентов и др.».

Также последние пару лет активно развивается и приобретает популярность сервис прямой интеграции клиентских ERP-систем и банка, более известный как host to host. Если раньше это были единичные решения от нескольких банков, то сейчас этот сервис стал очень востребованным.

«Более 35% клиентов Альфа–Банка уже используют облачные сервисы и технологии. Мы планируем, что из года в год данный процент будет увеличиваться, и в 2018 году данный показатель может быть близок к 50%. В июне завершилась полная интеграция интернет-банка с облачным сервисом «Контур.Бухгалтерия». Специальные облачные сервисы помогают правильно вести бухгалтерию, сдавать отчетность, перечислять налоги, составлять счета, акты, накладные и договоры. За счет интеграции с интернет-банком Альфа–банка банковская выписка автоматически импортируется в бухгалтерскую программу. «Контур.Бухгалтерия» обновляется каждые два часа, уведомляя клиента о поступающей из банка информации. Другое преимущество интеграции - это автоматизация исходящих платежей: сформированные в программе платежные поручения отражаются в интернет-банке, где клиенту остается подтвердить платеж в один клик», - поясняет директор по массовому бизнесу Дальневосточного региона Альфа-банка Алина КАРПИНСКАЯ.

Альфа-банк предлагает клиентам возможность работать с любым из основных бухгалтерских интернет-сервисов. Кроме «Контур.Бухгалтерии», это сервисы «Моё.Дело», «Контур.Эльба» и B2B Center - все они интегрированы с «Альфа-Бизнес Онлайн».

Пользователи сервиса для малого бизнеса «Финолог» в один клик могут отправлять платежные поручения и получать выписки из банка. Нет необходимости отдельно сохранять и импортировать платежные документы. Клиенты «Альфа-Банка» смогут быстро формировать и отправлять налоговые платежи. Сформированные в «Финологе» платежные поручения будут отображаться в интернет-банке «Альфа-Бизнес Онлайн», где клиенту остается подтвердить платеж.

Сервис передачи онлайн налоговых деклараций своих клиентов напрямую в налоговую инспекцию предлагает и «ФИНАМ».

В реальности постепенный переход в цифровое общение между государственными ведомствами (ФНС, РТС, Росстат, ПФР и т.д.) и контрагентами в сфере бизнеса во многом продвинули именно спецоператоры, разработав одними из первых ряд универсальных программ. И сегодня они же устанавливают свои программы в онлайн- сервисах банков.

Как отмечает заместитель управления ЗАО «ПФ СКБ Контур» Наталья НИКИТИНА, главное преимущество операторов электронного документооборота в том, что они обеспечивают не просто возможность отправить декларацию, а сервис. Это, прежде всего, техническая поддержка, которая консультирует в режиме 24x7 по всем вопросам, в том числе методологическим (как заполнить декларацию). Кроме этого, специальная служба оператора работает с налоговыми органами и решает вопросы, связанные с ошибками приема и обработки деклараций, что случается не так уж редко.

Что касается сертификатов, то их можно приобрести просто в Удостоверяющем центре, однако крупные операторы ЭДО имеют свои УЦ, и сертификаты у них уже входят в состав продукта, и за них не нужно платить отдельно. Ну и наконец, документооборот с налоговыми органами предусматривает далеко не только отправку деклараций. В настоящее время функционирует порядка 16 видов документооборота, в рамках которых можно обмениваться с налоговыми органами большим количеством разных документов, и все эти услуги предоставляют именно операторы. И это не считая отчетности в пенсионный фонд, в ФСС, Росстат, РАР, ФТС и др.

«В настоящее время мы готовимся получить статус оператора фискальных данных и уже разработали сервисы, которые потребуются нашим абонентам для передачи фискальных документов в ФНС России, а также отслеживания своих кассовых операций. Одновременно, развивая систему «Контур.Егаис», мы разработали и выпустили сервис «Контур.Маркет», который интегрирован со многими кассами и позволяет вести справочник товаров, передавать данные о товарах в кассовое ПО», - дополняет Наталья Никитина.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.