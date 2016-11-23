Налоги можно оптимизировать. Законно

Как перейти на выгодный режим налогообложения предпринимателям Приморья расскажет эксперт в области налогообложения Евгений Сивков

Многие компании сегодня всерьез задумываются о перспективах своего существования: ситуация с НДС накалила обстановку до предела. У многих предпринимателей бизнес рушится только потому, что часть дохода была заложена именно в части «неуплаты НДС», пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Существуют ли законные способы оптимизации не только НДС, но и налогов в целом? Как правильно проводить дробление компаний, чтобы не попасть под пристальное внимание налоговых органов? С этими и другими вопросами Деловая газета «Золотой Рог» обратилась к известному эксперту в области налогообложения, генеральному директору АК «ФБКА» (www.fbka.ru), налоговому консультанту и аудитору Евгению СИВКОВУ.

- Евгений, сегодня многие эксперты говорят о том, что пришла пора разукрупнения бизнеса. Насколько это законно?

- Действительно, налоговая дельта при переходе с общего на специальный режим налогообложения до сих пор делает искусственное разделение бизнеса весьма привлекательным, несмотря на риски привлечения к налоговой ответственности. Разумеется, закон не запрещает российским предпринимателям создавать дочерние организации. Однако фискальные органы негативно относятся к ситуациям, когда подобное дробление имеет под собой единственное основание: извлечение налоговой выгоды.

- То есть напрямую закон не запрещает использовать налогоплательщику выгодный режим налогообложения?

- Да, но при этом предприниматель должен иметь перед собой деловую цель, которая может определяться как спецификой его бизнеса, так и отраслевыми либо территориальными причинами, порождающими те или иные логистические проблемы, которые невозможно решить оптимальным способом без дробления материнской компании. Налоговый фактор также может играть определённую роль. Главное, чтобы он не был единственным.

- Какие цели дробления бизнеса суды склонны относить к деловым и, соответственно, законным? Что практика говорит на этот счет?

- Ну, например, исключение риска утраты подлежащего лицензированию фармацевтического бизнеса благодаря регистрации новых юридических лиц. Или наличие перспективного плана развития торговой сети, предусматривающего последующую специализацию всех вновь создаваемых предприятий.

Позиция налогоплательщика в суде будет считаться максимально слабой и уязвимой перед доводами налоговиков в тех случаях, когда накануне дробления бизнес налогоплательщика упирается в предельные показатели, которые закон устанавливает для того или иного специального налогового режима. В подобной ситуации решающей становится точка зрения конкретного суда.

Следует также учесть еще один деликатный нюанс. Проверяющие (а в дальнейшем и суды) обращают особое внимание на то, каким образом после дробления используются ресурсы (людские, материально-технические и так далее) разделенной компании. Если возникшие в результате дробления фирмы продолжают совместно использовать подобные ресурсы в том же объёме, что и до разукрупнения, это вызовет вполне обоснованные подозрения.

Специфика трудовых отношений, возникающих после разукрупнения бизнеса, также привлекает пристальное внимание как налоговиков, так и судей. Простое переоформление работников в новые организации с сохранением ими прежних трудовых функций, прочих условий трудовых договоров – подозрительный признак.

Финансовые махинации также становятся объектом пристального внимания судов при рассмотрении дел о дроблении бизнеса с целью извлечения исключительно налоговой выгоды. Судьям недостаточно только такого аргумента налоговиков, как наличие у вновь созданных компаний счетов в одном банке. Их гораздо больше интересуют доказательства наличия схем, связанных со сделками нерыночного характера. Если в результате движения финансовых ресурсов контроль над ними сосредотачивается у одного из вновь созданных предприятий, суды делают вывод о том, что созданные в результате дробления бизнеса взаимоотношения предназначены исключительно для извлечения налоговой выгоды.

- Летом 2016 года налоговики внедрили новинку – плательщиков НДС разделили на три категории. Можете рассказать о них подробнее.

- В группу высокой степени риска включены те, кто обладает признаками организаций, которые могут быть использованы для приобретения необоснованных налоговых выгод. Считается, что такие субъекты (действующие иногда в пользу других лиц) если и исполняют налоговые обязательства, то делают это по минимуму.

В группу низкой степени риска будут включены налогоплательщики, занимающиеся реальной хозяйственной и финансовой деятельностью. Презюмируется, что свои налоговые обязательства перед бюджетами различных уровней такие плательщики выполняют в полной мере и на регулярной основе.

Если налогоплательщика не удалось включить в одну из двух указанных выше групп – они составят третью группу среднего риска.

Включение налогоплательщика в одну из трёх групп влияет на характер его дальнейших взаимоотношений с фискальными органами: какие способы налогового контроля будут использованы, какие схемы поиска выгодоприобретателя при заключении сделок можно будет применять.

Сегодня сотрудники налоговых органов анализируют показатели групп высокого и низкого уровней рисков. В качестве исходного материала используются декларации по НДС начиная с 1-го квартала прошлого года.

- И все-таки существуют ли законные способы оптимизации налогов?

- Конечно, существуют. Семинар «Законная оптимизация налогов 2017. Новая программа» как раз и посвящен этой теме, и это совершенно новый семинар. Ключевой момент этого курса - «гарантии», которые позволяют не вступать в противоречие с налоговой службой и не судиться с ней, так как правды в суде еще никто не нашел. Именно эта простая истина и подвигла нас на разработку новой программы, которая будет интересна всем, кто платит налоги.

И только на этом семинаре мы представляем книгу, проверенную прокуратурой РФ, «Черная и белая оптимизация налогов: 3500 налоговых схем».

- С начала 2017 года нас ожидает около 200 поправок в НК РФ…

- Остановлюсь на самом важном. Законодатель закрепит возможность платить налоги третьими лицами. Есть только небольшой нюанс: третьи лица, уплатившие за вас налоги, не смогут требовать уплаченные налоги на возврат из бюджета.

Как говорится, дальше интереснее. Налоговикам запретят уточнять платежи по страховым взносам, если Пенсионный фонд подаст сведения, что в спорной сумме учтены средства на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.

С нового года будет введена дифференцированная ставка пени (1/300 ключевой ставки при просрочке до 30 календарных дней (включительно), 1/150 - за просрочку свыше 30 календарных дней). От повышенных пеней освободили индивидуальных предпринимателей.

В связи с тем, что ожидаются массовые неплатежи налога на имущество, субъектам РФ разрешили начислять пеню с 1 мая 2017 года.

Повысят лимит доходов по УСН до 150 млн рублей (это поручение президента РФ воплотилось в законопроекте только к его второму чтению).

Дошли руки и до убытков. В течение 2017-2020 годов можно будет уменьшить налоговую базу лишь на 50%. Напомним, что изначально правительство предлагало установить ограничение в 30% с бессрочным действием, изменения были заявлены ко второму чтению. Радостной новостью может быть то, что ограничение срока переноса десятью годами снимается.

Сделали шаг в сторону НДС. Вводится заявительный порядок возмещения НДС при наличии поручительства взаимозависимого лица, отвечающего определенным требованиям и с отсутствием налоговых долгов.

Будут повышены акцизы на алкоголь, сигареты, дизтопливо.

Произойдет ужесточение условий применения льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого на баланс начиная с 2013 года, - с 1 января 2018 года. Льгота будет применяться на территории субъекта РФ в случае принятия соответствующего закона субъекта РФ. Нет сомнения, большинство субъектов просто забудут про это.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.