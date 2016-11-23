"Вышибалы долгов" могут уйти с рынка Приморского края

С 1 января 2017 года вступают в силу нововведения в федеральном законодательстве, серьезно ограничивающие работу коллекторских агентств при взимании долгов. В частности, законодатели определили правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. Новый закон запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать, причинять вред здоровью и имуществу должника и оказывать на него психологическое давление, а также вводить в заблуждение, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Ограничивается также количество звонков должнику. Теперь коллектор сможет звонить не чаще двух раз в неделю, а проводить личные встречи - не чаще одного раза в неделю. Общение с должником ночью - с 22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 до 9.00 в выходные - запрещено. Кроме того, взыскатели долгов не имеют права скрывать данные о номере телефона, электронной почте, которые они используют.

«Для нашей компании частные звонки, смс и личные встречи не являются основными действиями. Мы считаем, что если человеку часто звонить, то он быстрее заблокирует номер нежели отдаст долг. Ведь иногда получается сразу договориться с человеком, хотя бывают люди, которые не желают платить. Они ждут разбирательства в суде, для них это основной выход», - рассказал руководитель коллекторского агентства «Грэвис» Роман ЯКОВЛЕВ.

Также закон выдвигает ряд требований и к самому предприятию. Теперь нельзя будет одновременно числиться юридической консультацией и коллекторским агентством. А предприятия, выбирающие коллекторские услуги как основные, в соответствии с принятым законам должны подготовить соответствующие документы для внесения их компании в государственный реестр.

До принятия данного закона Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств пыталась написать закон, который стал бы регулировать работу взыскателей долгов.

«Я еще восемь лет назад участвовал в разработке закона и писал свои комментарии. Но в принятом законе я вижу ограничение нашей работы и увеличение прав должника. Складывается впечатление, что закон писали очень спешно, к сожалению, не спросив мнения самих коллекторов», - считает Роман Яковлев.

Вся коллекторская работа, которая осуществлялась до принятия данного закона, регулировалась Гражданским процессуальным кодексом и другими правовыми документами РФ. Надзор за коллекторской работой никто не вел. В настоящее время в правительстве РФ готовится специальный указ, по которому контролировать работу коллекторов обяжут судебных приставов.

В соответствии с принятым законом многим коллекторским агентствам придется провести переоборудование техники, чтобы они смогли записывать свои разговоры с должником, а также сделать базы данных клиентов защищенными.

В Приморском крае работа коллекторов по сравнению с другими регионами страны, где происходили скандалы, связанные с криминальными действиями взыскателей, по сей день осуществлялась тихо и мирно.

За последние несколько лет только один раз озвучивалось, что коллекторы во Владивостоке стреляли в окно должнику. Однако в полицию по этому поводу никто не обращался, что подтвердила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Работают приморские коллекторские агентства с разными заказчиками: банками, микрозаймами, микрофинансовыми организациями и управляющими компаниями. Также в коллекторские агентства обращаются физические лица. Кстати, по новому закону заемщик сможет обратиться к коллекторам, если он занял одному человеку более 50 тыс. рублей и тот их не вернул. Цена на услуги коллекторов колеблется от 10% до 70% от суммы взыскания.

Точной статистики, сколько сегодня коллекторов работает на рынке Приморья, никогда не велось. По мнению участников рынка, только во Владивостоке насчитывается более 20 юридических компаний, которые специализируются в том числе на возврате долгов.

К 1 января должны быть полностью готовы инструменты для выполнения положений федерального закона: четко определен круг исполнителей, механизмы работы, составлен реестр коллекторских агентств, имеющих право работать на рынке взыскания, определен госрегулятор для надзора и контроля за ними. Однако до сих пор необходимые документы находятся в работе, уполномоченные органы не назначены, все существует лишь в проекте.

Но уже сегодня высказывается мнение, что региональные коллекторские агентства, скорее всего, уйдут с рынка и останутся лишь крупные игроки. Ведь по новому закону коллекторские компании должны иметь чистых активов не менее 10 млн рублей, а также договоры страхования ответственности за возможные убытки должникам на сумму не менее 10 млн рублей. Что, несомненно, весьма тяжелое финансовое бремя для региональных коллекторских компаний.

В то же время продолжить свою работу без ограничения коллекторские агентства смогут на выплатах по ЖКХ, так как закон не ограничивает процедуру по взиманию долга за эти услуги.

По мнению экспертов, опрошенных Деловой газетой «Золотой Рог», в связи с принятием закона некоторым коллекторским агентствам будет легче убрать коллекторские услуги из своего перечня и стать обычной юридической фирмой, но при этом взимать долги по ЖКХ. «По сути, мы просто уберем с вывески и из прайса слова «коллекторское агентство» и тому подобное. Станем обычной юридической фирмой, но сохраним тот же набор услуг», - подытожил представитель одного из коллекторских агентств Владивостока.

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.