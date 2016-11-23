Владельцы недвижимости за все заплатят

Владельцы недвижимости получили в этом году налог, в разы превышающий прошлогодний. И теперь они находятся перед нехитрым выбором: заплатить и начать оспаривать кадастровую оценку либо заплатить и забыть о налоге до следующего года, когда он опять вырастет. Или продавать недвижимость, пишут «Деньги».

Между тем осталось чуть больше недели до 1 декабря - крайнего срока уплаты имущественных налогов. У владельцев недвижимости в части регионов страны в этом году они выросли в несколько раз. С 2015 года Москва и еще 27 регионов страны перешли на расчет налога на недвижимость исходя из ее кадастровой стоимости. И разбираться с этим некогда: сначала надо оплатить, а потом смотреть, как их насчитали и стоит ли оспаривать. Иначе придется платить штрафы и пени.

Судя по обсуждению в социальных сетях, многие считают повышение налоговой нагрузки в этом году настоящим ударом в спину. Некоторые просто шокированы суммой, увиденной в платежке от УФНС. «Сейчас часть граждан уходит в несознанку и просто не платит налоги на недвижимость», - отмечает опасный тренд директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей ШЛОМА.

А в перспективе ближайших четырех лет этот налог вырастет еще в пять раз. Дело в том, что он вводится постепенно и в этом году собственники недвижимости заплатили или заплатят только 20% рассчитанной суммы налога. В следующем заплатить придется 40%, в 2018-м - 60%, в 2019-м - 80% и в 2020 году - все 100%.

Сейчас в наиболее сложном положении оказались владельцы недвижимости стоимостью свыше 300 млн рублей, ведь налоговая ставка для их объектов составляет 2%. То есть собственникам придется платить налог в размере как минимум 6 млн руб. Многие пытаются избавиться от нее. По словам Сергея Шломы, сейчас в продаже находится большое количество объектов этой ценовой категории: собственники мечтают их продать, но никто не хочет покупать. «Если речь идет о налоге в сотни тысяч, а исходя из перспективы пяти лет вперед - уже о миллионах рублей, лучше от таких активов избавляться. Потому что все, что у тебя забирает деньги в больших количествах, - это уже не актив. Это уже большая проблема», - говорит адвокат Олег СУХОВ.

В споре рождается выгода

Собственникам жилья, кадастровая стоимость которого завышена, надо срочно ее оспаривать. «Если есть основания полагать, что кадастровая стоимость завышена, нужно до конца года подать заявление, чтобы хотя бы за 2016 год платить налог меньше», - считает Олег Сухов.

В принципе, именно это сейчас и происходит. По данным Росреестра, в первой половине 2016 года было подано в полтора раза больше заявлений о пересмотре оценки, чем за тот же период 2015-го.

Кадастрофа местного масштаба

Власти не устраивает заниженная кадастровая оценка, граждан - завышенная. Чтобы решить эту проблему, было решено создать госоценщика, который, как обещают, честно все посчитает.

Но идти в суд или в специализированную комиссию при Росреестре стоит только в том случае, если кадастровая оценка значительно выше реальной рыночной стоимости. Стоимость процедуры оспаривания - юридическое сопровождение, отчет оценщика - обойдется минимум в 50 тыс. рублей. «Эти расходы судом собственникам не возмещаются», - говорит Сухов.

В случае судебного разбирательства непременно потребуется проведение дополнительной судебной экспертизы. Это увеличивает стоимость оспаривания минимум до 100 тыс. рублей.

Впрочем, оправдать эти расходы сегодня вполне реально, ведь кадастровая оценка в разных регионах проводилась в 2014 году, то есть на пике цен на недвижимость. С тех пор ее стоимость упала, порой радикально, например в случае, если речь идет о неликвидных активах - в первую очередь о земле.

Можно снизить и сами судебные издержки. «Необходимо идти в суд с коллективным иском, как это делают жители коттеджных поселков. Это позволяет распределить расходы на оспаривание кадастровой стоимости на многих собственников», - говорит гендиректор Berkshire Advisory Group Ирина ВИШНЕВСКАЯ.

Но если говорить о многоквартирных домах, то, по данным Росреестра, пока случаев подачи их жителями коллективных заявлений о пересмотре кадастровой стоимости не зафиксировано.

Переоценка оценки

До настоящего времени кадастровая оценка проводилась независимыми оценщиками по заказу местных и региональных властей. Результаты оценки утверждали власти муниципалитетов и регионов. Основная проблема, с которой до сих пор сталкивались собственники, успешно оспорившие оценку кадастровой стоимости, заключалась в том, что она зачастую не принималась во внимание в процессе очередного пересмотра этой самой кадастровой стоимости.

Заказывать переоценку недвижимости регион или муниципалитет может не чаще чем раз в три года и не реже чем раз в пять лет. Для городов федерального значения это соответственно два года и пять лет. Ранее московский предприниматель оспорил оценку в 3,6 млрд рублей, снизив ее до 1,8 млрд рублей. А на следующий год в результате массовой переоценки его землю оценили в 3,8 млрд рублей.

В июле этого года был принят ряд федеральных законов, меняющих ситуацию. Прежде всего проведением государственной кадастровой оценки с 1 января 2017 года будут заниматься специализированные государственные бюджетные учреждения (ГБУ) субъектов РФ. Определять кадастровую стоимость они будут по единой федеральной методологии, подготовленной Минэкономики.

«Кадастровая стоимость будет определяться исходя из экономических, экологических, социальных факторов региона, фактического использования, степени износа, которые раньше не учитывались. То есть если раньше просто брали какой-нибудь регион и «в среднем по больнице» определяли кадастровую стоимость определенных объектов, теперь такого не будет», - говорит Олег Сухов.

Игра на понижение

Газета «Ведомости» сообщила, что правительство РФ готовит поправки в законодательство, регулирующее вопросы кадастровой оценки и соответствующего налогообложения. Согласно им, субъектам Федерации может быть предоставлено право актуализировать кадастровые оценки, а также определять регулярность очередных оценочных процедур.

То есть речь идет фактически об отмене наложенного моратория, запрещающего увеличивать кадастровую оценку до 2020 года. Сообщить о своем решении власти регионов должны правительству до 20 декабря 2016 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.