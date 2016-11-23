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Профессионалов объединяет "Альянс строителей Приморья"
Саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья» готова к приему в члены новых строительных компаний
Новые изменения в законодательстве о СРО потребовали от лиц, осуществляющих строительную деятельность, состоять в профессиональных объединениях по месту регистрации. Поэтому в Приморье ожидается своеобразный «возврат» тех местных строителей, которые получали допуски на свою ответственную деятельность по всей стране. Профессионалам-строителям предстоит выбрать, с какой приморской СРО им связать свою деятельность, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Приморская саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья» приглашает строительные компании к сотрудничеству.
Сегодня в наших рядах 147 организаций строительного комплекса Приморского края. И мы готовы к притоку новых партнеров.
Организовывал и долгое время возглавлял СРО Сергей ФЕДОРЕНКО. А учредителями «АСП» были такие известные приморские компании, как ЗАО «СП Владитал», ООО «Дальстройбизнес-2», ЗАО «Генподрядчик» и ООО «Косандра». И 22 декабря 2009 года «Альянс строителей Приморья» получил от Ростехнадзора РФ статус СРО, а затем был внесен в Государственный реестр саморегулируемых объединений строителей под № СРО-С-134-22122009.
Уже 7 лет «Альянс строителей Приморья» осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством, что подтверждается проверками Ростехнадзора.
Компенсационный фонд Альянса сохранен в полном объеме, размер составляет 144 050 281, 94 рубля. Он размещен в срок до 1 ноября на специальном счете в банке, который соответствует требованиям, установленным правительством РФ.
В совет «АСП» входят руководители ведущих строительных компаний региона, а возглавляет его ветеран труда, Заслуженный строитель РСФСР Владимир НЕСКОБЛИНОВ. В состав партнерства входят крупнейшие застройщики, генподрядчики и производственные предприятия нашего края.
В «АСП» профессионалы объединились для того, чтобы совместными усилиями решать ряд общих для приморских строителей вопросов. И мы уверены, что все вместе мы сможем обеспечить честную конкурентную борьбу, улучшить качество выполняемых работ и услуг, добиться приемлемых договорных условий от заказчиков, поставщиков оборудования и материалов, повысить репутацию строительных предприятий, как основы приморской экономики, и многое другое.
Наша саморегулируемая организация не раз становилась автором инициатив, которые находили поддержку нашего профессионального сообщества и регионального руководства.
Мы нацелены на высокие результаты и повышение эффективности регионального строительного комплекса. И тем, кто ясно видит свое место в нем и верит в свой успех, с нами – по пути.
Наталья ЛИНЕВИЧ,
директор АСО «Альянс строителей Приморья».
Наш адрес: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, оф. 214, тел.: (423) 242-99-24, 242-90-01, e-mail: office@a-s-p.org, сайт: www.a-s-p.org. Реклама.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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