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Продажа аэропорта Владивосток становится реальностью
Акционеры АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) на внеочередном собрании 7 ноября одобрили промежуточные сделки, необходимые для продажи аэропорта Владивостока. Так, утверждена сделка по конвертации займов, предоставленных АО «Терминал Владивосток» в его уставный капитал, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
«Таким образом, в рамках размещения дополнительных акций АО «Терминал Владивосток» посредством закрытой подписки для единственного приобретателя - АО «МАШ» - одобрены к заключению взаимосвязанные сделки между АО «МАШ» и АО «Терминал Владивосток» по купле-продаже и оплате акций дополнительной эмиссии путем зачета денежных требований АО «МАШ» к АО «Терминал Владивосток», - поясняет «Шереметьево».
Напомним, что АО «МАШ» продает 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» и 52,16% плюс 1 обыкновенную акцию ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), управляющих владивостокским аэропортом, консорциуму Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), «Базэл Аэро» (принадлежит «Базовому элементу» Олега ДЕРИПАСКИ) и сингапурской Changi, который победил в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 года.
После завершения сделки по покупке аэропорта Владивостока консорциум инвесторов с участием Changi сконцентрируется на развитии перевозок и повышении качества обслуживания в аэропорту.
Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 30 направлений. Пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2015 году сократился на 5% по сравнению с показателем 2014 года, до 1 млн 698 тыс. человек.
Ранее гендиректор АО «МАШ» Михаил ВАСИЛЕНКО оценивал долю в аэропорту Владивостока более чем в 4 млрд рублей, позднее он сообщал, что консорциум инвесторов предложил рассрочить платежи за активы.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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