www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.63 р. 100 JPY: 57.44 р.
EUR: 67.54 р. 10 CNY: 92.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Продажа аэропорта Владивосток становится реальностью

23 Ноября 2016, 14:20 | Приморье

Акционеры АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) на внеочередном собрании 7 ноября одобрили промежуточные сделки, необходимые для продажи аэропорта Владивостока. Так, утверждена сделка по конвертации займов, предоставленных АО «Терминал Владивосток» в его уставный капитал, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Таким образом, в рамках размещения дополнительных акций АО «Терминал Владивосток» посредством закрытой подписки для единственного приобретателя - АО «МАШ» - одобрены к заключению взаимосвязанные сделки между АО «МАШ» и АО «Терминал Владивосток» по купле-продаже и оплате акций дополнительной эмиссии путем зачета денежных требований АО «МАШ» к АО «Терминал Владивосток», - поясняет «Шереметьево».

Напомним, что АО «МАШ» продает 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» и 52,16% плюс 1 обыкновенную акцию ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), управляющих владивостокским аэропортом, консорциуму Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), «Базэл Аэро» (принадлежит «Базовому элементу» Олега ДЕРИПАСКИ) и сингапурской Changi, который победил в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 года.

После завершения сделки по покупке аэропорта Владивостока консорциум инвесторов с участием Changi сконцентрируется на развитии перевозок и повышении качества обслуживания в аэропорту.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 30 направлений. Пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2015 году сократился на 5% по сравнению с показателем 2014 года, до 1 млн 698 тыс. человек.

Ранее гендиректор АО «МАШ» Михаил ВАСИЛЕНКО оценивал долю в аэропорту Владивостока более чем в 4 млрд рублей, позднее он сообщал, что консорциум инвесторов предложил рассрочить платежи за активы.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: владивосток  МАВ  аэропорт 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru