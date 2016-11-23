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Регионы смогут пересматривать кадастровую оценку
Госдума приняла в третьем чтении закон о праве региона принимать решение об отмене или введении моратория на изменение кадастровой оценки недвижимости до 2020 года. Согласно поправке, установленный сейчас законом мораторий не будет применяться в обязательном порядке, но решение о его введении может быть принято высшим исполнительным органом власти субъекта РФ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Субъект сможет установить, что с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года будет применяться кадастровая оценка, которая действовала на 1 января 2014 года.
Региональные власти должны принять решение о таком моратории до 20 декабря 2016 года. Это решение должно быть направлено в течение трех дней в Росреестр.
По словам главы комитета по бюджету и налогам Андрея МАКАРОВА, новый порядок применения кадастровой оценки, предусмотренный принятым законом, будет распространяться как на юридических лиц, так и на граждан. Он начнет действовать только с 2018 года, так как регионы до 1 декабря не успеют принять соответствующие законы.
Андрей Макаров также отметил, что поправка была подготовлена в рамках общего вектора на передачу субъектам РФ полномочий, касающихся налогов, которые идут в бюджеты субъектов.
«Ясно, что 2017 год - год переходный. И бизнес, и регионы должны подготовиться. С 2018 года мы считаем, что начнется этот переход, когда льготы, которые предусмотрены в Налоговом кодексе, мы сможем отдать безболезненно на региональный уровень. То есть мы не будем отменять их на федеральном уровне, но мы сможем говорить о том, что эта льгота действует в данном регионе в том случае, если она установлена региональным законом», - сказал Макаров.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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