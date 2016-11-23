Молодые бизнесмены создают собственную деловую среду в Приморье

Форум молодых предпринимателей «Рост», клуб молодых предпринимателей «Примбиз», ассоциация молодых предпринимателей... Бизнес-культура во Владивостоке развивается не по дням, а по часам. Анализ развития малого и среднего бизнеса показал, что во Владивостоке на сегодня насчитывается более 39 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей с различными видами деятельности. При этом рост количества малых предприятий в 2016 году составил 3%, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Важно, что в развитии деловой среды активно участвуют и те, кто называет себя «молодыми предпринимателями». Но кто же такой молодой предприниматель? Чем он отличается от предпринимателей «бывалых»? В какие сферы бизнеса стремится? Откуда берет капитал?

Этими вопросами задался корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог».

Есть мнение, что молодой предприниматель сегодня - это человек, родившийся в 80-х, а то и позже, не участвовавший в приватизации времен 90-х, а потому зачастую приступающий к бизнесу «без гроша». Главное, что у него есть, - это идеи и интеллект.

- В первую очередь молодой предприниматель - это человек, зарабатывающий своим умом, - отметил председатель Клуба молодых предпринимателей «Примбиз» Евгений ШКАРУПА. - Финансовые вложения, с которых он начинает, минимальны. Что позволяет ему в таких условиях выходить вперед? Это новые идеи, «ноу-хау», или инновации, в поиске которых он находится постоянно. Чем молодой предприниматель отличается от обывателя? Прежде всего, подходом к недостаткам, которые он видит в месте, где живет. В отличие от обывателя, предприниматель стремится исправить их своими действиями, а к поиску возможностей для этого подходит с энтузиазмом, налаживает связи, пробует, ошибается и... пробует снова! Важно, что сегодняшний молодой предприниматель очень активен и в плане создания деловой среды для себя самого и для своего бизнеса: так, когда я только начинал заниматься бизнесом, я страдал в первую очередь от отсутствия среды, в которой мог бы развиваться и развивать свое дело. Я решил создавать её с нуля, самостоятельно. Меня очень вдохновили люди, которых я при этом встретил: они с энтузиазмом пошли навстречу. Оказывается, они тоже нуждались в этом.

«Совершенные дураки»?

Как отмечают бизнесмены с многолетним «бэкграундом», молодой предприниматель не стремится в производство. К счастью или к сожалению, он чаще всего выбирает сферы «нематериальные», не требующие объемных вложений, которых у молодого бизнесмена (если он не унаследовал состояние богатого родственника) чаще всего нет.

- Каким в моей голове предстает образ молодого предпринимателя? – задается вопросом генеральный директор ЗАО «Хабиба» Александр ХАБИБУЛИН. – Я могу судить по своему сыну. Это голодный, худой, вечно занятой молодой человек, которому не до семьи, не до детей, не до прочих мирских ценностей. К тому же молодые люди сегодня заводят такой бизнес, который нуждается в их постоянном присутствии. Знаете, есть такой бизнес, который называют «пенсионным»: от него можно отойти, уехать куда-нибудь, и он все равно будет приносить доход. Такой бизнес, к примеру, уже сформировался у меня. Если же мой сын отвлечется от своего дела (он создает квесты в реальности), этот бизнес, скорее всего, на данном этапе развалится. То же самое касается и других видов бизнеса, которые выбирает молодежь: это общепит, различные кофейни, организация детских праздников, и так далее.

Еще одна популярная сфера для молодого бизнеса – это IT.

- Почему-то молодые предприниматели поголовно рвутся в эту сферу, - размышляет генеральный директор компании «Дальгеоком» Денис КОРОЛЕВ. – Думают, что на создании сайтов, к примеру, можно заработать большие деньги. Я же считаю, что в большинстве случаев молодой предприниматель – это человек, живущий в иллюзиях.

По мнению президента группы компаний DNS Дмитрия АЛЕКСЕЕВА, разделение предпринимателей на молодых и старых – несправедливый подход.

- Думаю, здесь дело не в возрасте, а в понимании необходимости роста, в динамичности, в стремлении к развитию, которое и объединяет предпринимателей, зовущих себя «молодыми». Я сравнительно давно в бизнесе, но не люблю, когда меня называют «опытным», ведь я всегда готов учиться новому и понимаю, что в чем-то могу быть совершенным «дураком», пока не разберусь, не усвою. Потому я люблю бывать на форумах предпринимателей: здесь та самая среда, в которой можно развиваться вместе с теми, кто нуждается в том же.

Нечего терять

По словам самих «молодых» предпринимателей, они, как никто другой, отлично понимают, насколько важно налаживать связи и объединяться. Они также в курсе самых современных методик наращивания капиталов для бизнеса, будь-то краудфандинговые платформы или поиск инвесторов для своих уникальных идей.

- Многие приходят на форумы, типа «Роста», именно с этой целью – с целью налаживания связей, - говорит коммерческий директор TECHNOSTAFF Илья КОМЛЕВ. – Не думаю, что основная цель посещения подобных «тусовок» – это получение знаний, хотя и без этого никак. Я же пришел сюда, чтобы послушать опытных людей, которые интересны мне в первую очередь как личности.

Как отметил директор компании по проведению квестов в реальности «PANDOROOM» Павел ХАБИБУЛИН, схемы и действия молодых и взрослых предпринимателей в основном одинаковы.

- Если говорить о возрасте, то да, я молодой предприниматель, - добавил Павел Хабибулин. – Но активного участия в различных сообществах молодых предпринимателей не принимаю: просто нет времени. Сам отмечаю, что молодые люди, желающие вести бизнес, чаще всего уходят в сферу услуг, в торговлю, налаживают отношения с соседними странами, перенимают опыт оттуда. В целом же бизнес молодых людей принципиально не отличается от привычной модели: это те же планерки, те же системы мотивации сотрудников, совещания и так далее.

По словам генерального директора ГК «Эталон» Антона СКОРИКА, главное преимущество молодого предпринимателя, или «предпринимателя-мечтателя», перед «опытным» - это бесстрашие перед риском.

- Дело даже не в возрасте, а в наличии опыта. Опытные предприниматели, как правило, уже понабивали шишек и очень осмотрительны, что тоже неплохо, - высказался Скорик. – Однако молодому предпринимателю чаще всего терять нечего, а потому он активно пробует новые пути, пусть даже ошибаясь. Как отличить предпринимателя от обычного человека? В первую очередь предприниматель всегда стремится улучшить реальность вокруг себя. Например, если в помещении жарко, он предпримет попытку это изменить, даже если проблема не решается открытым окном.

Ни имущества, ни репутации

О том, кто такой молодой предприниматель сегодня в Приморье и откуда он берет деньги на «стартап», рассказала директор МКУ «Центр развития предпринимательства Владивостока» Елена НОВГОРОДОВА.

- Во Владивостоке достаточно креативных людей, желающих занять различные сегменты рынка. Молодые предприниматели сегодня – это люди до 30 лет, начинающие свой бизнес. Сейчас предприниматели активно идут в сферу дошкольного образования детей, культурно-развлекательную деятельность, общепит, производство одежды и строительство. Всё это пользуется повышенным спросом.

С проблемой поиска стартового капитала сталкиваются все начинающие предприниматели вне зависимости от сферы их деятельности. Способов зарабатывания, обнаружения и получения денег бесконечное множество. А потому можно выделить наиболее популярные: собственные средства (накопления), кредит в банке, заем у родственников, поиск инвесторов под отличную бизнес-идею и государственная финансовая поддержка.

Особенно тяжело бизнесменам на первых порах, в частности проблемы возникают с нехваткой собственных финансовых средств, а заемные – не очень удобный банковский инструмент, так как у начинающих предпринимателей зачастую нет ни залогового имущества, ни нужной репутации.

Взаимодействие молодых предпринимателей с более «опытными» - зачастую это правильная, нужная инициатива, которая поможет начинающим бизнесменам быстрее вставать на ноги и избегать наиболее распространенных ошибок. В свою очередь, начинающие предприниматели выросли уже в новых реалиях и в большей степени готовы к переменам, легче и быстрее осваиваются в постоянно меняющихся условиях. В городе Владивостоке, как динамично развивающейся территории, это необходимые условия для успешного построения и ведения бизнеса.

Молодежь, как правило, отличается креативностью мышления, что положительно должно повлиять на развитие и конкурентоспособность бизнеса, поэтому более «опытные» бизнесмены заинтересованы во взаимодействии с руководителями, которые только начали осуществлять свою предпринимательскую деятельность.

Культ или не культ?

Желание обрести финансовую независимость толкает все большее количество молодых людей к созданию своего бизнеса. Опытные предприниматели усматривают в этом даже некий культ, который может представлять опасность для их бизнеса.

- Люди почему-то начинают презирать работу по найму, «на дядю», - рассуждает Денис Королев. – То, что предпринимательство в наше время настолько популяризируется, может сыграть с людьми злую шутку: нужно быть честными – не все могут построить успешный бизнес без хорошего капитала. Конечно же, это не значит, что пытаться не стоит. Однако такие попытки порой огорчают работодателей: как директор компании будет относиться к сотруднику, который решил построить бизнес за счет своего работодателя? Например, пользуясь офисной аппаратурой, в большом количестве распечатывает визитки для раскрутки своей личной «компании». Никому это не будет приятно. А ведь бывает и такое.

По мнению Дмитрия Алексеева, если «культ» и существует, то это исключительно положительное явление.

- Сам я никакого всплеска в эту сторону не отмечаю, - добавил Алексеев. – Но если мой сотрудник, пусть даже самый ценный, уйдет из компании и начнет свое дело, я буду только рад.

- Думаю, это раздутое мнение, - считает Александр Хабибулин. – Я также не отмечаю никакого культа. Мода – есть, но это хорошо. В чем она проявляется? В том, что наемные специалисты, работая в компании, перенимают ее опыт, копируют и уходят, чтобы развивать свой бизнес. Что в этом плохого? Свой бизнес – это увлекательно. И, пока нечего терять, почему бы не начать его строить? Работу по найму, если есть специальность, всегда можно успеть найти. А стать дворником, сторожем на чужом предприятии – вообще проще простого. Пока есть силы, молодость и желание – надо делать, надо пытаться. За то я и люблю общаться с молодыми бизнесменами: они заряжают своей энергией.

ВОПРОС РЕБРОМ

Павел Хабибулин считает, что не каждый обязательно должен стремиться стать предпринимателем:

- Это личный выбор каждого. Если для вас главное – независимость, то бизнес – это для вас. Однако я не испытываю презрения к тем, кто работает по найму. Люди могут быть хорошими специалистами, но у них могут быть совершенно другие цели.

К примеру, чтобы путешествовать по миру, вовсе не обязательно иметь свой бизнес. Достаточно иметь достойный заработок в стабильной компании. К тому же предпринимательство на первых порах – очень сложное, нередко неприбыльное дело. Неизвестно, когда оно начнет приносить доход, необходимый для путешествий. Мне бизнес приносит удовольствие, несмотря на все сложности, связанные с ним. Потому я и выбрал свое дело.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.