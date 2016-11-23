В Приморье медный кабель не для продажи

Решить проблему варварского хищения кабельных линий планируется за счет запрета в «приемке»

В России наконец-то могут законодательно положить конец хищениям медного кабеля, из-за чего провайдеры ежегодно теряют сотни миллионов рублей. Опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» операторы однозначно «за» любые действия в регулировании приема цветного металла у населения и отмечают, что в последнее время проблема хищения кабельных линий становится все более острой. При этом правонарушители зачастую срезают и оптико-волоконные кабели, не отличая их от медных.

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества под председательством сенатора Людмилы БОКОВОЙ в ближайшее время рассмотрит проект поправок в закон «Об отходах производства и потребления». Поправки направлены на профилактику нарушений в сфере оборота металлолома, из-за роста количества которых страдают, в частности, операторы.

Авторы законопроекта предлагают создать единый федеральный перечень того, что могут сдавать в пункты приема физические лица в качестве отходов и цветного лома. Такие перечни есть во всех регионах, но они не унифицированы, поэтому промышленный лом и отходы свозятся под видом бытовых в регионы, где правила приема либеральнее. При этом авторы законопроекта предлагают напрямую запретить прием отходов, не указанных в перечне.

Отметим, что случаи похищения кабелей связи и повреждения объектов классифицируются как уголовные по статьям 158 (кража), 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 215 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) ч.2 УК РФ с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Кроме того, люди, повредившие кабель, обязаны возместить собственнику материальный ущерб.

Территориальный управляющий Приморского кластера ПАО«ВымпелКом» (бренд «Билайн») Александр ТЕПЛЯКОВ отмечает, что за последние два года в Приморье зафиксировано более 20 случаев повреждения кабельной инфраструктуры.

«Услуги фиксированной связи компания «Билайн» в Приморье осуществляет при помощи медного кабеля, который чаще всего размещается в канализационных каналах. Из-за плохой защищенности кабельных линий «медь» может стать легкой добычей злоумышленников. Обо всех случаях повреждения кабеля мы сообщаем в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Стоит отметить, что пострадавшими в таких ситуациях всегда являются клиенты, которые не могут получать законные услуги связи. В каждом таком случае мы рассматриваем альтернативные способы предоставления связи нашим клиентам на период ремонтно-восстановительных работ», - говорит Тепляков.

Охотники за цветным металлом воруют не только медные кабели и запчасти, но и сопутствующее оборудование: антенны и коммутаторы, установленные в подъездах.

«Кража кабелей и аккумуляторов – это большая проблема для всех операторов связи. В результате каждого случая повреждения кабеля абоненты более чем на сутки лишаются услуг связи. При этом жители остаются не просто без телефонной связи, телевизора и доступа в Интернет, но и без возможности вызова экстренных служб в чрезвычайных ситуациях с домашнего телефона. Вследствие умышленного повреждения кабельных линий страдают не только абоненты – физические лица. При отсутствии связи нарушается работа органов власти и управления, правоохранительных органов, экстренных служб, предприятий жизнеобеспечения», - сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в Приморском филиале ПАО «МТС».

ПАО «Ростелеком» ведет систематическую работу по предотвращению вырезки кабелей, однако подобные инциденты до сих пор происходят на всей территории Дальнего Востока.

«В первую очередь подобные действия наносят ущерб абонентам: они лишаются доступа к необходимым услугам связи – телефону, интернету - и возможности вызова экстренных служб в чрезвычайных ситуациях. Это, в свою очередь, влечет за собой угрозу личной и общественной безопасности граждан. Без связи могут остаться также государственные учреждения, правоохранительные органы и социально значимые объекты. Безусловно, это наносит финансовый ущерб компании – это затраты на восстановление телекоммуникационной инфраструктуры, работа аварийных бригад, временной ресурс. Только за последний год зафиксировано более 100 случаев умышленного повреждения и хищения линейно-кабельных сооружений», - говорит директор департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Любовь АЛЕКСЕЕВА.

Основная часть убытков от кражи кабеля - это, естественно, стоимость нового кабеля, которая в среднем в 2,5 раза выше стоимости меди, которую люди получают сдавая кабель в металлолом. Плюс стоимость работ по его замене и восстановлению поврежденных участков.

Операторы поддерживают любую инициативу по упорядочению приема лома цветных металлов, а пока ведут планомерную работу с правоохранительными органами.

«Ростелеком» по каждому факту хищения кабеля обращается в органы внутренних дел. В результате подобные преступления не остаются безнаказанными: виновные лица устанавливаются и привлекаются к ответственности. Кроме того, мы ведем установку систем сигнализации на объектах связи. При этом в случае повреждения линии сигнал об этом поступает в дежурную службу регионального центра управления сетями связи (РЦУСС), что позволяет оперативно отреагировать и принять дальнейшие меры в зависимости от характера инцидента. Также ведется информирование населения о последствиях вандализма на сетях связи для того, чтобы жители могли сообщить хищении/повреждении кабеля. Сегодня компания строит телекоммуникационные сети по новым технологиям, используя оптический кабель, который не имеет ценности для злоумышленников. Это, с одной стороны, приводит к тому, что количество краж естественным образом сокращается. С другой стороны, вырезают и оптический кабель, не понимая, что он не имеет ценности при сдаче на цветные металлы, а это также наносит серьезный ущерб абонентам и компании», - отмечает Любовь Алексеева.

«ВымпелКом» поддерживает действия в регулировании приема цветного металла у населения. Наша компания уже направляла несколько писем в профильные инстанции с просьбой усилить контроль над этим процессом. Со своей стороны, при строительстве новых кабельных линий мы стараемся обеспечить их безопасность и делаем труднодоступными для злоумышленников», - говорит Александр Тепляков.

Рано или поздно проблема разрешится сама собой – когда операторы весь медный телефонный кабель заменят на оптоволоконный, который вообще не содержит металла. Но в нынешних экономических условиях ждать окончания технологической революции придется не один год.

Досье "Золотого Рога": В ряде европейских стран попытка частного лица сдать в утиль несколько сотен метров кабеля, использующегося для предоставления услуг связи, является «тревожным звоночком». И к продавцу очень пристально присмотрятся не только компания-приемщик, но и соответствующие органы. Так, в Германии покупатель цветного металла и металлического лома должен запросить у продавца все его данные, начиная от паспорта и заканчивая местом работы и регистрации, а также все контакты. Ведь именно покупатель будет отвечать, если выяснится, что он приобрел краденый металл. Во Франции проблему воровства кабелей решили проще, установив лимит на сдачу б/у металла в 500 евро в год. В Британии право на сдачу резаных телефонных кабелей имеют только операторы связи.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.