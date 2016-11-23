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Приморье оказалось в авангарде нововведений
Региональные сайты госуслуг подключат к порталу gosuslugi.ru
Минкомсвязи подключит региональные порталы госуслуг (РПГУ) к единому порталу госуслуг (ЕПГУ). Пилотные испытания по интеграции ресурсов пройдут в 10 регионах России, в том числе и в Приморском крае. Как рассказал «Известиям» замглавы Минкомсвязи Алексей КОЗЫРЕВ, чтобы осуществить интеграцию, Минкомсвязи должно будет подписать соглашение с местной администрацией, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
- Участие в проекте по интеграции регионального контента на ЕПГУ для субъектов России - дело добровольное, - отметил Козырев. - Плюсы интеграции очевидны: это снижение дублирования затрат на развитие региональных порталов путем предоставления им единого набора возможностей и сервисов, универсально применяемых для любого региона с порталами в домене xx.gosuslugi.ru (хх - адрес региона). Также регионы смогут использовать инструменты ЕПГУ для продвижения региональных и муниципальных услуг. Это могут быть баннеры на главной странице.
По данным Минкомсвязи, в России на каждый из 85 регионов приходится не менее двух порталов госуслуг. Многие сайты устарели и не отвечают современным требованиям, при этом трафик у региональных сайтов небольшой.
Соглашение об участии в пилотном проекте с Минкомсвязи уже подписали 10 субъектов РФ, среди которых Ростовская, Саратовская, Калининградская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Приморский и Ставропольский края, Республика Бурятия и Ханты-Мансийский автономный округ. Подключение их порталов к ЕПГУ идет прямо сейчас.
На недавнем заседании подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг выступали представители Ростелекома, которые объявили стоимость проекта. В частности, переключение пользователей с интерфейса РПГУ на ЕПГУ обойдется в 305 тыс. рублей, разработка и публикация на ЕПГУ интерактивной формы для обмена данными (например, для анкетирования) обойдется в 90 тыс. рублей, а публикация на gosuslugi.ru формы, разработанной регионом самостоятельно, - 32 тыс. рублей. Регионы получат доступ к конструктору, который позволит самостоятельно создавать форму. Доступ на один год обойдется в 1,3 млн рублей, при этом можно будет сделать не более двух форм за один месяц. Годовое сопровождение региональных услуг на ЕПГУ обойдется в сумму от 900 тыс. рублей до 2,2 млн рублей.
По словам бывшего советника министра связи и массовых коммуникаций Дмитрия САТИНА, федеральный ЕПГУ существовал за счет средств федерального бюджета, а региональные порталы - за счет местных, при этом услуги они оказывают одинаковые.
- У регионов плохо с бюджетами, а репликация на один портал несет экономическую целесообразность, - говорит Сатин. - С другой стороны, когда создаются единые проекты, сразу начинается зажимание рынка. Свободным разработчикам там сразу становится нечего делать.
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