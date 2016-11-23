Должники смогут засуживать слишком алчных кредиторов

Профильный комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению поправки в Гражданский кодекс, ограничивающие обременительные проценты, пишут «Известия».

Должник сможет в суде оспорить проценты по займу, который взял у другого физического лица, если сочтет их обременительными (ростовщическими). Соответствующие поправки в Гражданский кодекс содержатся в законопроекте, который профильный комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению. Юристы с позитивом одобрили новеллу, считая, что она будет работать в делах о банкротстве граждан. Эксперты по финансам, напротив, полагают, что депутаты с этим нововведением припозднились и вводить существенные ограничения нужно уже на рынке микрофинансовых организаций.

Рекомендованные поправки в ГК, касающиеся финансовых сделок, вводят новые правила, регулирующие правила займов между гражданами. Если документ будет принят, то должники смогут через суд уменьшить размер процентов, которые указаны в договоре займа. Это будет возможно в случае, если переплата является «обременительной для должника» (так называемые ростовщические проценты). Суд будет вправе снизить проценты до размера, который обычно устанавливается при сравнимых обстоятельствах. При этом на договоры с микрофинансовыми организациями и кредитные договоры с банками новшество распространяться не будет.

- У нас есть годовые суммы кредитов в 600-700%, а иногда и больше. Мы в ГК восстанавливаем название, которое было у нас до 1917 года, «ростовщические проценты», - говорил ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, анонсируя принятие документа.

Партнер юридической группы «Яковлев и партнеры», адвокат Татьяна КОРМИЛИЦЫНА считает, что новелла - некий способ защиты людей от недобросовестных сделок. По мнению старшего юриста BGP Litigation Ильи Сорокина, значимость нововведения может раскрыться, например, в делах о банкротстве граждан. Они смогут оспаривать требования «кредиторов-ростовщиков» в рамках дела о банкротстве или самостоятельного судебного процесса.

- Если поправки будут приняты, то законодатель позволяет суду регулировать размер процента по договору займа между гражданами. По большому счету ранее такой возможности не было. Суд мог снижать размер пеней, штрафов, то есть ответственности за невозврат, - сказала Татьяна Кормилицына.

Это подтверждает и юрист Илья Сорокин, отмечая, что суд сможет снижать ставку процентов по займу целиком, а не только лишь ее «санкционную» часть, которая встречается в заемных договорах и в сложившейся судебной практике приравнивается к штрафной неустойке (например, с момента просрочки возврата займа проценты за пользование им начинают взиматься по повышенной ставке).

- В судах общей юрисдикции первой инстанции ранее встречались случаи, когда суды применяли механизм снижения договорной неустойки (ст. 333 ГК РФ) именно к ставке процента по займу, но такие акты зачастую отменялись апелляционными или кассационными судами, - напомнил он. - В случае введения нормы в новой редакции общая правомерность такого подхода судов первой инстанции получит новую жизнь.

По мнению Татьяны Кормилицыной, у судов не возникнет проблем с определением «чрезмерности» процентов, особенно если разъяснения даст Верховный суд. По ее словам, учитываться может ключевая ставка Банка России, процент инфляции. Адекватной ставкой, которой могли бы сейчас руководствоваться суды, по мнению адвоката, могли бы стать 10-12% годовых. Сложности могут возникнуть в случаях, когда ставка по займу будет незначительно превышать «неростовщический» процент.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.