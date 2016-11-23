Долг взыщут по приказу

В арбитражном процессе появилось приказное производство, которое существенно сократит время взыскания с должника бесспорных долгов

В числе поправок в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, вступивших в силу 1 июня 2016 года, юристы выделяют как одно из принципиальных изменений появление в арбитражном процессе приказного производства, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Этот инструмент позволяет значительно сократить время взыскания с должника (организации или предприятия) бесспорных долгов, поскольку судебный приказ выносится судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя.

О том, в каких случаях применяется приказное производство, можно ли оспорить судебный приказ и какова первая практика применения этого нового для арбитража инструмента в нашем регионе, «Золотой Рог» попросил рассказать заместителя председателя Арбитражного суда Приморского края Эльдара СЕИТОВА.

Без взыскателя и должника

- Эльдар Муталибович, судебный приказ в комментариях специалистов называют особым документом. В чем состоит эта особенность?

- Действительно, с 1 июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 2 марта 2016 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», согласно которому АПК РФ дополнен главой 29.1 «Приказное производство». Таким образом, с этого времени арбитражные суды наделены полномочиями выдавать судебные приказы. Ранее такие полномочия были только у судов общей юрисдикции. Приказное производство, являясь формой ускоренного судопроизводства по так называемым бесспорным искам, получило широкое распространение в судах общей юрисдикции. Механизмы его проведения с точки зрения судебной практики считаются сложившимися, достаточно проработанными, а сама по себе такая форма производства имеет положительный опыт по ускорению судебного разрешения споров, что обеспечивается возможностью рассмотрения дела без вызова лиц, участвующих в деле, и короткими сроками вынесения и обжалования судебного приказа.

Введение в АПК РФ возможности рассмотрения дел в порядке приказного производства, заимствованного из Гражданского процессуального кодекса РФ, имеет целью повышение оперативности судебной защиты права и эффективности исполнения судебных актов, освобождение арбитражных судов от тех дел, которые не нуждаются в развернутой процедуре рассмотрения.

Особенность приказного судопроизводства заключается в том, что по его итогам судом выдается судебный приказ, который, как сказано в части 2 статьи 229.1 АПК РФ, является одновременно исполнительным документом, который приводится в исполнение в порядке, установленном для принудительного исполнения судебных решений.

Судебный приказ выносится на основании заявления о выдаче судебного приказа без вызова взыскателя и должника и без проведения судебного разбирательства. Судебный приказ выдается только по бесспорным требованиям, не предполагающим какого-либо спора о праве, так как бесспорность требований является основной предпосылкой осуществления приказного производства.

Цена требований - не более 400 тысяч рублей

- По каким требованиям может быть выдан судебный приказ?

- Судебный приказ выдается по делам, в которых:

1) требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, которые должником признаются, но не исполняются, если цена заявленных требований не превышает 400 тысяч рублей;

2) требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного требования не превышает 400 тысяч рублей;

3) заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает 100 тысяч рублей.

- Какова первая практика применения этого инструмента в Арбитражном суде Приморского края? Судя по просмотренным делам, это судебные приказы по иску Пенсионного фонда к школе, вузу, детсаду - о взыскании пени, недоимок и страховых взносов. Значит ли это, что у Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и других организаций появилась возможность в упрощенном порядке взыскать недоплату (страховых взносов, пени и др.), а каждому недобросовестному плательщику теперь стоит ожидать судебного приказа в отношении него?

- Всего с 1.06.2016 по 31.10.2016 было вынесено 743 судебных приказа. При этом прослеживается тенденция к росту заявлений о выдаче судебного приказа. Так, например, в июне 2016 года судебных приказов вынесено 28, в августе - уже 273.

Из общего количества дел, по которым вынесен судебный приказ, 90% - это дела по заявлениям Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций.

10 дней на приказ

- Каковы плюсы и минусы этого инструмента? Представителям бизнеса в защите своих интересов он может быть полезен?

- Приказное производство имеет следующие преимущества:

а) повышение оперативности судебной защиты права. Судебный приказ по делам приказного производства выносится арбитражным судом в течение 10 дней со дня поступления заявления о выдаче судебного приказа в арбитражный суд. Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и без проведения судебного разбирательства;

б) при подаче заявления о выдаче судебного приказа государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления имущественного характера.

Вместе с тем приказное производство имеет и некоторые недостатки. Так, после подачи документов невозможно уточнить свои требования или изменить основания и предмет заявления, а при поступлении возражений от должника необходимо заново обращаться в арбитражный суд с исковыми требованиями в общем порядке.

В настоящее время, в целях обеспечения единообразного применения как судами общей юрисдикции, так и арбитражными судами положений о судебном приказе, Верховным судом Российской Федерации проводится работа по подготовке проекта постановления о некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве.

В целом институт приказного производства - это очень удобный инструмент для взыскания бесспорной задолженности в небольшом размере, возникшей в ходе хозяйственной деятельности организации или индивидуального предпринимателя. Процедура подготовки документов не требует значительных трудозатрат.

- Как можно отменить судебный приказ, если должник не согласен с взыскиваемой суммой, и были ли уже подобные прецеденты в Приморье?

- Если должник в 10-дневный срок со дня получения судебного приказа представит свои возражения относительно исполнения судебного приказа, судебный приказ подлежит отмене. Обоснованность или необоснованность возражений должника судом в данном случае не проверяется.

При этом, если судебный приказ отменен судом из-за возражений должника, взыскатель вправе обратиться в суд с обычным исковым заявлением. На возможность подачи такого иска суд указывает в определении об отмене судебного приказа. Всего за период с 1.06.2016 по 31.10.2016 года из 743 отменено 10 судебных приказов.

Ирина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.