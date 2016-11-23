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Хэйлунцзян привез бизнесменов и артистов

23 Ноября 2016, 09:00 | Приморье

Во Владивостоке прошли Дни китайской провинции Хэйлунцзян

 

Дни провинции Хэйлунцзян впервые прошли в Приморье и стали самым крупным событием с момента установления дружеских отношений между российским и китайским регионами. В двадцати совместных мероприятиях в области образования, культуры, спорта, туризма, здравоохранения и экономики участвовало более 700 человек, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

О проведении перекрестных дней соседних регионов России и КНР губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и глава провинции Хэйлунцзян Лу ХАО договорились в ходе первого Восточного экономического форума в 2015 году. С того момента началась тщательная подготовка к самому событию.

Открылись дни провинции Хэйлунцзян деловым форумом сотрудничества, на котором был подписан ряд соглашений. В форуме приняло участие более 500 бизнесменов двух стран. Так, делегация китайской провинции составляла порядка 400 человек, из них более 250 человек представляли бизнес.

Открывая форум, губернатор Приморья заметил, что Китай - основной экономический партнер для края, на долю которого приходится более 50% внешнеторгового оборота региона, две трети из них - с провинцией Хэйлунцзян.

Также на форуме предложили расширить номенклатуру приграничной торговли и сделать все для снижения торговых барьеров, чтобы достичь сегодняшней цели развития края - обеспечения инвестиционного прорыва в регионе. Для решения этой задачи создали систему новых механизмов развития, таких как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток.

Еще китайская сторона готова укреплять сотрудничество в технической и производственной отраслях, расширяя традиционную торговлю сырьевой базой. Лу Хао обозначил и перспективы в сфере туризма.

«Общий турпоток из Китая в Приморье за последнее время вырос в два раза, количество туристов из нашей провинции увеличилось на 13%, и мы готовы работать в этом направлении для увеличения показателей», - добавил он.

Закончился форум подписанием 14 соглашений между российскими и китайскими компаниями, стороны продолжили переговоры на бирже деловых контактов. Речь шла о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства и лесопереработки, поставках продуктов питания и нефтепродуктов. Самый значимый проект, который внесет большой вклад в развитие приморской экономики, - это строительство логистического зернового центра в Михайловском районе края, о чем договорились Дунинская торгово-экономическая компания «Хуасинь» и ООО «Армада».

Общая сумма заявленных инвестиций по итогам деловой программы Дней провинции Хэйлунцзян превысила 10 млрд рублей.

Также губернатор Приморья предлагал своему китайскому коллеге сделать упор на совместные проекты в области транспорта и логистики, в частности - строительство международного транспортного коридора «Приморье-1», который связывает два региона.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: хэйлунцзян  малый бизнес 



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