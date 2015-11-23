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Гуру венчурного бизнеса обучат приморских разработчиков
Впервые приморских стартаперов ждет трехдневная сессия Российской венчурной компании по развитию инновационных проектов. С 26 по 28 ноября на базе Дальневосточного федерального университета пройдут семинары и практические тренинги с участием ведущих экспертов венчурного бизнеса для разработчиков и молодых ученых Приморья.
Как сообщили газете «Золотой Рог» в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края, авторы инновационных разработок получат бесценный опыт в подготовке и презентации и помощь по развитию и запуску своих проектов.
«Участникам мероприятия расскажут о матрице готовности – шести стадиях развития проекта до выпуска на промышленный уровень, о том, как готовить предложение для инвестора по международным стандартам и взаимодействовать с фондами и институтами развития», – отметили специалисты.
По словам организаторов, эта сессия будет полезна как разработчикам, так и инвесторам. Предприниматели, аспиранты, молодые ученые – все, у кого есть интересные проекты и идеи, могут зарегистрироваться и бесплатно прослушать лекции, получить консультации и экспертную оценку.
В департаменте подчеркнули, что заявки на участие в сессии подали уже более 80 участников с проектами в области энергосбережения, материаловедения, IT и других сферах деятельности.
По мнению руководителя приморского акселератора «Инновационный реактор» Андрея Косолапова, высокий инновационный потенциал Приморья нужно развивать наряду с приоритетными секторами экономики.
«В Приморье есть уникальные технологии, аналогов которым нет в мире, среди них как удобные бытовые сервисы, повышающие качество нашей жизни, так и социально значимые изобретения, технологии, применяемые в здравоохранении и образовании, кораблестроении и сельском хозяйстве», – подчеркнул он.
Организатором региональных сессий выступает Российская венчурная компания – государственный фонд по развитию инновационных проектов. В региональных сессиях практического консалтинга отбираются перспективные технологические проекты.
Напомним, в Приморье создана публичная площадка, дающая возможность талантливым людям заявить о себе. Конкурс новых проектов два года подряд проходит в рамках Дальневосточного IT-форума на площадке ДВФУ.
Только с 2014 года бизнес-ангелами Приморья рассмотрено более 70 проектов, 17 из них разработали бизнес-план, четыре обсуждают с инвесторами условия сделки, два профинансированы в рамках Дальинфокома.
«Проведя два конкурса в рамках Дальинфокома, мы увидели не только большое количество молодых талантливых людей, но и активных инвесторов. Хочу подчеркнуть, найти 15 инвесторов, готовых вложиться в стартап, можно не в каждом городе-миллионнике. А тем более профинансировать проект за два дня – беспрецедентное для венчурного рынка решение. Этот факт говорит о заинтересованности бизнес-сообщества Приморья в новых проектах», – считает Андрей Косолапов.
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