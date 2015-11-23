В Приморье плановые работы в сети "Ростелекома" будут проводиться ночью

В рамках реализации проекта по модернизации сети связи «Ростелеком» проводит настройку оборудования в Приморском крае. Плановые работы будут проводиться в ночное время с 2:00 до 6:00 ежедневно в период с 24 по 27 ноября 2015 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу оператора связи.

После настройки оборудования значительно улучшится качество услуг доступа в интернет, появится возможность для дальнейшего расширения и модернизации сетей связи. Изменения затронут клиентов компании во всех районах и населённых пунктах Приморского края.

В ходе плановых работ возможно кратковременное ограничение услуг широкополосного доступа и «Интерактивного телевидения». Для возобновления доступа к услугам связи клиентам компании достаточно будет ввести логин и пароль или перезагрузить клиентское оборудование.

«Ростелеком» приносит извинения за возможные неудобства.