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В Приморье плановые работы в сети "Ростелекома" будут проводиться ночью
23 Ноября 2015, 16:41 | Приморье
В рамках реализации проекта по модернизации сети связи «Ростелеком» проводит настройку оборудования в Приморском крае. Плановые работы будут проводиться в ночное время с 2:00 до 6:00 ежедневно в период с 24 по 27 ноября 2015 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу оператора связи.
После настройки оборудования значительно улучшится качество услуг доступа в интернет, появится возможность для дальнейшего расширения и модернизации сетей связи. Изменения затронут клиентов компании во всех районах и населённых пунктах Приморского края.
В ходе плановых работ возможно кратковременное ограничение услуг широкополосного доступа и «Интерактивного телевидения». Для возобновления доступа к услугам связи клиентам компании достаточно будет ввести логин и пароль или перезагрузить клиентское оборудование.
«Ростелеком» приносит извинения за возможные неудобства.
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Теги: модернизация Ростелеком связь интернет
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