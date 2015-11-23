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Производители попросят ретейлеров не штрафовать их в случае недопоставки товаров
Производители продуктов питания обратятся к ретейлерам с просьбой не выставлять штрафные санкции за возможную недопоставку товаров, связанную с введением системы «Платон». Об этом ТАСС сообщили в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».
«В случае, если поставщики из-за отсутствия транспорта не смогут вовремя поставить продукцию в торговые сети, мы обратимся к АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) с просьбой не выставлять штрафные санкции за недопоставку товаров, так как ситуация является форс-мажорной», - заявил ТАСС директор по развитию «Руспродсоюза» Дмитрий ВОСТРИКОВ.
Как сообщалось ранее, поставщики и продовольственные сети не исключают перебоев с поставками товаров из-за введения системы платного проезда большегрузных автомобилей: многие перевозчики не получили бортовые устройства, необходимые для работы в системе взимания платы.
Минтранс, в свою очередь, уверяет, что проблем с поставкой продуктов в регионы после введения платы для грузовиков нет и не будет.
«Хочу внести ясность в отношении тех отдельных перевозчиков, заявляющих, что россиян ждут перебои с продуктами. Никаких проблем с поставкой продуктов в регионы в новых условиях рынка (введения платы для 12-тонников) не было и не будет. Хочу напомнить этим провокаторам, что в РФ широко развита работа всех видов транспорта: авиационного, водного, железнодорожного и автомобильного. Тем более что крупные сетевые автоперевозчики продуктов питания работают в рамках правового поля», - заявил РИА «Новости» первый заместитель министра транспорта РФ Евгений ДИТРИХ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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