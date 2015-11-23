www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Производители попросят ретейлеров не штрафовать их в случае недопоставки товаров

23 Ноября 2015, 09:20 | Приморье

Производители продуктов питания обратятся к ретейлерам с просьбой не выставлять штрафные санкции за возможную недопоставку товаров, связанную с введением системы «Платон». Об этом ТАСС сообщили в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

«В случае, если поставщики из-за отсутствия транспорта не смогут вовремя поставить продукцию в торговые сети, мы обратимся к АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) с просьбой не выставлять штрафные санкции за недопоставку товаров, так как ситуация является форс-мажорной», - заявил ТАСС директор по развитию «Руспродсоюза» Дмитрий ВОСТРИКОВ.

Как сообщалось ранее, поставщики и продовольственные сети не исключают перебоев с поставками товаров из-за введения системы платного проезда большегрузных автомобилей: многие перевозчики не получили бортовые устройства, необходимые для работы в системе взимания платы.

Минтранс, в свою очередь, уверяет, что проблем с поставкой продуктов в регионы после введения платы для грузовиков нет и не будет.

«Хочу внести ясность в отношении тех отдельных перевозчиков, заявляющих, что россиян ждут перебои с продуктами. Никаких проблем с поставкой продуктов в регионы в новых условиях рынка (введения платы для 12-тонников) не было и не будет. Хочу напомнить этим провокаторам, что в РФ широко развита работа всех видов транспорта: авиационного, водного, железнодорожного и автомобильного. Тем более что крупные сетевые автоперевозчики продуктов питания работают в рамках правового поля», - заявил РИА «Новости» первый заместитель министра транспорта РФ Евгений ДИТРИХ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

 

Автор:
Теги: платон  ретейл 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru