Юрий Гильц остается у штурвала ДВМП

Президент ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (головная компания транспортной группы FESCO) Юрий ГИЛЬЦ может сохранить свой пост на новый срок.

Совет директоров пароходства 25 ноября рассмотрит вопросы о прекращении полномочий президента АО и избрании нового президента, а также об условиях трудового договора с президентом, говорится в сообщении пароходства.

Напомним, что Юрий Гильц возглавил ДВМП 15 мая 2012 года после ухода с поста президента Сергея ГЕНЕРАЛОВА (мажоритарий FESCO).

Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Группа владеет 47 судами и 19 тыс. грузовых вагонов. В группу входят ДВМП, ООО "Фирма "Трансгарант", ООО "Русская Тройка" (создано на паритетных началах с ОАО "Российские железные дороги", FESCO ESF Ltd - фидерный контейнерный перевозчик на Балтике, "Дальрефтранс", ОАО "Владивостокский морской торговый порт", ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал", "Феско интегрированный транспорт".

Олег КЛИМЕНКО.