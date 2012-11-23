Проектирование НХК в Приморье идет полным ходом

В настоящее время получены базовые проекты всех технологических установок, в том числе по производству полиэтилена и полипропилена, разработанные INEOS Technologies (один из ведущих разработчиков и лицензиаров нефтехимических технологий). Базовые проекты переданы генеральному проектировщику для интеграции их в общую проектную документацию.

ВНХК создана для реализации проекта строительства нефтехимического комплекса в Находке (Приморский край). Ориентировочная стоимость - более $5 млрд. Начало производства запланировано на декабрь 2016 года. На первом этапе комплекс будет перерабатывать нафту и сжиженные углеводородные газы (СУГ) с «Комсомольского НПЗ», а также смесевую нафту, получаемую от Ангарского НПЗ и «Ангарской нефтехимической компании». Мощности I очереди составят 3,4 млн тонн сырья в год.

После реализации второго и третьего этапов завод сможет перерабатывать дополнительно 5 млн тонн нефти, поступающей по нефтепроводу ВСТО, и 1,5 млн тонн газового конденсата проекта «Сахалин-3». Переход на второй и третий этапы запланированы сна вторую половину 2018 года.