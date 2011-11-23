Игорь Шувалов объяснил приморцам разницу между «Прогрессом» и «Аскольдом»

Встречаясь с жителями в ходе очередной рабочей поездки, первый зампред Правительства РФ ответил на вопрос о том, почему авиационная компания развивается, в том числе – при активной поддержке федерального центра, а о модернизации судостроительного предприятия пока не может быть и речи.

- «Прогресс» раньше принадлежал наполовину государству, наполовину – частным лицам, - пояснил Игорь Шувалов. С ними было невозможно договориться о модернизации. На сегодняшний день, как вы знаете, 95 процентов акций находятся у компании «Вертолеты России». Таким образом, произошла и консолидация акций, и увеличение уставного капитала за государственный счет. Однако у «Аскольда» до сих пор большое количество собственников. Из-за этого нам не удается пока договориться с большой массой людей о том, чтобы провести необходимые корпоративные процедуры по привлечению федеральных денег в это предприятие. Поэтому и модернизации никакой нет. Здесь есть несколько выходов из этой ситуации: либо предприниматели решают не полагаться на государственную поддержку, а сами выходят из ситуации; либо обращаются к нам, и мы ищем совместное решение. Но нужно понимать, что мы будем инвестировать в предприятие, при условии, что его руководство также будет готово вкладывать в развитие.

- Мы действительно начали вкладывать в авиационный завод «Прогресс» очень серьезные средства, как из федерального бюджета, так и привлекать кредитные средства для развития предприятия, - сказал Денис Мантуров, заместитель Министра промышленности и торговли РФ. - И вы видите, как завод изменяется. Что касается «Аскольда», там две проблемы. Во-первых, были перебои с заказами со стороны судостроительных предприятий. Сейчас все контракты подписаны. Но осталась проблема в части модернизации этого предприятия.