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Игорю Шувалову показали будущее малой авиации Приморья
Первый зампред Правительства РФ Игорь Шувалов посетил ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина». Игорю Шувалову показали площадку, где планируется развернуть строительство завода по производству воздушных судов малой авиации.
Напомним, что во время предыдущих поездок в край первый вице-премьер неоднократно подчеркивал необходимость развития в крае малой авиации как за счет возможностей бывших военных объектов, так и создавая новую инфраструктуру. На селекторе, посвященному развитию Приморского края, в начале ноября он еще раз обратился к министру транспорта РФ Игорю Левитину внести предложения по количеству самолетов, которые будут необходимы краю, и аэродромному обеспечению.
И недавно в развитии этой темы выступил губернатор Приморья Сергей Дарькин - глава Приморья заявил о том, что администрация края серьезно рассматривает возможность создания на базе «Прогресса» так называемой «отверточной» сборки пассажирского самолета DHC-6 Twin Otter. Стоимость одного подобного воздушного судна канадского производства составит 4 млн рублей. Она предполагает дальность полета до 1800 км, салон рассчитан максимум на 19 мест. Игорь Шувалов поддержал этот проект. Напомним, в Приморский край для развития малой авиации будет направлено 2,5 млрд рублей.
Также Игорь Шувалов посетил несколько цехов. В цехе окончательной сборки зампреду правительства продемонстрировали новейший боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор».
Также Игорю Шувалову показали модель вертолета Ми-34 С-1. Сборка таких моделей начнется на заводе с 2012 года. Первому зампреду правительства РФ и губернатору рассказали о ее параметрах. Благодаря особенностям конструкции, час полета обходится дешевле, чем у многих аналогичных моделей. Губернатор Приморского края Сергей Дарькин сообщил, что край готов приобрести несколько подобных моделей для развития малой авиации в крае.
Недавно в цехе программной обработки деталей появились механизированные обрабатывающие центры для обработки деталей. В литейном цехе зампред посмотрел на процедуру выбивки литья с помощью манипулятора. Литые корпусные детали, произведенные здесь, отправляются в Санкт-Петербург, на завод, где собираются редукторы для боевых машин.
Руководство предприятия рассказало, что сейчас завод «Прогресс» находится в стадии модернизации. На первом этапе процесс затронул около четверти всех мощностей, а к концу 2014 года планируется обновить около 60 % предприятия.
- Предприятие обеспечено заказами до 2020 года, Министерство обороны приобретет у вашего завода военной техники на сумму около 10 млрд. рублей, - сказал Игорь Шувалов. - Это огромные средства, и хочу сказать, что не все предприятия получают такие заказы. Но «Прогрессу» повезло – у них хороший профессиональный директор. Так что, думаю, в течение 5 лет мы с вами увидим полностью модернизированный «Прогресса». Мы также рассматриваем и перспективные гражданские проекты. Сейчас здесь на заводе посмотрели новую модель гражданского вертолета МИ-34. Мы пока не договорились конкретно по типу воздушных судов, но мы обсуждали, какие самолеты может выпускать завод «Прогресс», чтобы обеспечивать местные авиалинии. Мы предполагаем, что часть средств, заложенных в бюджет на развитие малой авиации, потратить на покупку лицензий у производителей за рубежом, чтобы выпускать эти самолеты здесь, на заводе «Прогресс». В стране никто не выпускает малую авиатехнику – самолеты на 15-20 мест, а она нам нужна, чтобы обеспечить местные авиаперевозки.
По словам первого зампреда Правительства, также рассматривается возможность эксплуатации легких самолетов - до 5-6 мест. Они будут востребованы для отдаленных муниципальных образований.
- Все эти проекты мы можем освоить на заводе «Прогресс», - считает Шувалов. - Перспективы абсолютно реальные, поскольку база уже есть.
Также рассматривается возможность использования аэродрома завода «Прогресс» для воздушных средств малой авиации.
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