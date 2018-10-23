"Природа без границ" устроила мозговой штурм

Во Владивостоке в очередной раз обсудили актуальные вопросы взаимодействия человека и окружающей среды

Международный экологический форум «Природа без границ» стал проверенной на эффективность и удобной коммуникативной площадкой АТР. На нем озвучиваются компетентные выступления и мнения представителей всех уровней власти, научных и деловых кругов, общественных экологических организаций и просто людей, имеющих активную жизненную позицию.

Общий диалог, который здесь выстраивается между ними, и отдельные контакты в итоге помогают в решении сложнейших региональных и международных задач, решаемых сегодня в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

В этом отношении 12-я работа форума, прошедшая во Владивостоке по инициативе администрации Приморского края 18-19 октября, была особенно насыщена пленарными и секционными выступлениями на круглых столах, работала тематическая выставка, представлявшая заповедные территории Приморья, издательскую природоохранную деятельность, деятельность Амурского отделения Всемирного фонда дикой природы и пр. В целом это была серьезная мозговая атака на многие проблемы, к решению которых определенными ключами станут рекомендации участников форума.

Региональный заказ

Врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО озвучил на форуме свое видение взаимодействия власти и общества в деле сохранения окружающей среды.

Он отметил, что особенно рад был увидеть на форуме людей старшего поколения, кто стоял у истоков природоохранного законодательства и его реализации в Приморье, на Дальнем Востоке и в целом по России, и – молодежь, которая «следует за учителями, перенимает положительный опыт, разрабатывает новые концепции, по-новому смотрит на мир и видит этот мир в будущем нетронутым и красивым, каким он достался нам».

Олег Николаевич сказал, что суть экологических проектов и каждого, кто в них участвует, состоит именно в том, чтобы имеющееся богатое природное наследие было передано потомкам в таком виде, чтобы они тоже могли наслаждаться «красотой кедра, приморской липы, амурского бархата, элеутерококка, могли встретить в живой природе и оленей, и тигра, и леопарда».

По его мнению, сотрудничество власти и общества, бесспорно, дает положительные результаты – увеличилась популяция амурского тигра, растет численность дальневосточного леопарда, увеличивается поголовье копытных, которыми они питаются.

Из первоочередных задач, которые в этой сфере сегодня решаются в крае, Олег Кожемяко особенно выделил такую, как необходимость создания в регионе надежных систем по утилизации бытовых отходов, которые бы предусматривали ненанесение экологического вреда, активную переработку ТКО и использование их в качестве вторичного сырья. В этом он видит «огромный пласт работы».

Особый акцент

Первый серьезный шаг делается по сохранению ценных для края лесных насаждений. «Я внесу в думу законопроект о запрете на вырубку липы. Надо еще посмотреть по другим отдельным породам, которые сегодня являются важными и нужными для Приморья», - сказал глава региона.

Он выразил надежду, что молодое поколение приморцев продолжит славные традиции, складывающиеся в деле природоохраны и улучшения среды обитания, поддерживаемые сегодня уже на государственном уровне: «Под них создается фундамент, в том числе финансовое обеспечение. И это очень важно. Со своей стороны, мы поддерживали и будем поддерживать все проекты, связанные с экологией».

И в заключение своего обращения к форуму глава региона выразил уверенность: «Думаю, что как раз такая работа органов исполнительной власти и вас, как людей, подающих нам посылы и наказы с мест, безусловно, принесет успех. Экологическое общество и коммерческие объединения должны получать помощь и поддержку от государства, от администрации края. Мы эти вопросы решим положительно, чтобы вы чувствовали, что те проекты, которыми вы занимаетесь, как общественники, важны и нужны для государства, имеют поддержку, расширяют ваши границы».

Поля и грани форума

Надо признать, что невозможно объять необъятное, чем в Приморье становится экологический форум «Природа без границ». Только на панельной секции «Биоразнообразие животных, растений и микроорганизмов; сохранение и формирование экосистемного биоразнообразия в условиях климатических изменений», которая проводилась в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, на этот раз прозвучало 28 докладов на самые различные темы. В работе секции приняли участие представители Италии и Нидерландов, 57 человек из других регионов страны. Выступления были яркие, разноплановые, зачастую с глубоким проникновением в проблемы и возможности их решений.

Около 130 человек приняли участие в круглом столе на тему «Развитие комплексного водопользования: управление, рациональное использование и охрана водных ресурсов», в рамках которого прошел Съезд водопользователей Амурского бассейнового округа. Участники этого диалога рассмотрели возможности комплексного использования водных объектов, нормирования допустимого на них антропогенного воздействия и качества воды в них, работу мелиоративных систем. В поле зрения были вопросы водного права, мониторинг водных объектов, государственные программы водоохранных мероприятий и аналогичные программы водопользователей, участие их в подготовке решений органов власти, касающихся водохозяйственной деятельности, научное сопровождение водопользования и перспективы развития международного сотрудничества при использовании трансграничных водных объектов.

Активно провели свою работу круглые столы «Развитие системы особо охраняемых природных территорий. Формирование экологической культуры населения через волонтерское движение», «Реформирование и развитие системы обращения с отходами и вторичными ресурсами в России» и «Новые тренды в государственном регулировании охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности».

Из общих впечатлений, пожалуй, наиболее «отпечатался» специфический ряд предложений и «точек приложения сил».

Исполнительный директор Российского национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде (НП «ЮНЕПКОМ») Виктор УСОВ обратил внимание участников форума, что заметные изменения климата, при благоприятном для северных стран потеплении, влекут и определенные природные опасности и риски, которые необходимо сегодня учитывать при долгосрочном планировании территорий. Среди них – учащение наводнений, повышение сейсмической активности территорий, жара, которая только в прошлом году унесла в нашей стране десятки тысяч жизней. С юга на север продвигаются и «теплолюбивые болезни». Поэтому важно и людям адаптироваться к новым условиям, и в какой-то степени подбирать для сельского хозяйства тот состав культур, который сможет давать хорошие урожаи в меняющихся условиях.

Тревожную информацию озвучила представитель НП «Центр инноваций и высоких технологий «Концепт» Ирина ГОРКИНА. Во-первых, она отметила, что повышение экологических требований к проектам и стройкам может привести к коллапсу строительной отрасли, в который ее может погрузить «экологическая бюрократия». Во-вторых, она познакомила с отрицательной позицией Российского союза предпринимателей и промышленников относительно предложенного законодателями перехода на взимание с налогоплательщиков «экологического налога», который проталкивается налоговыми лоббистами взамен существующих природоохранных платежей. Союз не видит в этом переходе ничего положительного.

Научный руководитель ФНЦП Биоразнообразия ДВО РАН Юрий ЖУРАВЛЕВ серьезно поставил вопрос о том, чтобы на базе существующих ценных разработок дальневосточных академических институтов у нас создавались совместные предприятия с другими странами. Особенно с КНР. При этом он предупредил, что не стоит увлекаться продажей наших технологий, что приносит бюджету разовую выгоду, но затем долговременный проигрыш. Стоит возродить во Владивостоке фармацевтическую фабрику, которая могла бы производить пользующуюся спросом продукцию на основе местного уникального сырья, морских организмов и водорослей.

Очень интересна была постановка вопроса представителем Приморского отделения Русского географического общества Юрием БЕРСЕНЕВЫМ о создании заповедных зон для легендарного дикорастущего женьшеня и введение строгого заповедного режима и полного запрета на подход к нескольким островам на моторных лодках ближе 500 метров, и тем более – на их посещение. Сегодня под угрозой исчезновения местная популяция буревестников. Кстати, один из островов он предложил очистить от внезапно появившегося на нем «дальневосточного гектара», который угрожает птицам своим освоением.

Участники форума подняли вопрос о необходимости активизации работы по обновлению Красной книги Приморья.

Презентация руководителя регионального оператора системы обращения с отходами в Приморском крае МУПВ «Спецзавод №1» Сергея ЛАЗАРЕВА показала, что регион с 1 января следующего года столкнется с рядом проблем по ТКО. В частности, регоператор вынужден начать оказывать услуги с самого начала года, а сбор платежей будет возможно начать только с 10 февраля. В итоге разрыв в оказании и оплате услуг может достигнуть трех месяцев, и это приходится как-то решать. Закрывается множество «поселковых» свалок, и на имеющиеся лицензионные полигоны ТБО резко увеличивается нагрузка.

Надо отметить, что этот доклад привлек особое внимание модератора круглого стола «по отходам», исполнительного директора ассоциации «Чистая страна» Руслана ГУБАЙДУЛЛИНА, который попросил предоставить ему эту презентацию для распространения в качестве примера для регионов, где реформа по обращению с ТКО сталкивается с определенными трудностями. Он также отметил, что на форуме прозвучал ряд «мусорных» идей, которые требуют оперативного решения. Так, необходим какой-то правильный выход по вывозу отходов из населенных пунктов, которые не имеют сухопутных связей с остальной территорией региона. Это особенно актуально для ДФО с его большими расстояниями.

Стоит отметить, что в ряде докладов серьезно прозвучала тема экологического, в том числе корпоративного, волонтерства. Движение явно сталкивается с серьезными трудностями и требует поддержки. Главная беда – это все еще невысокая культура населения. В связи с этим прозвучало даже предложение ввести в школах знакомство с таким предметом как экология. Серьезный подход в экологическом воспитании населения сегодня практикуют заповедные территории. В частности, это прозвучало в докладах представителей нацпарка «Земля леопарда».















Все слишком далеко зашло

Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Приморья Александр КОРШЕНКО, выступавший в заключение пленарного итогового заседания - отметил особое значение форума «Мир без границ», которую он играет и должен играть впредь:

- Будет ли он и дальше – это зависит от нас всех. Его финансирование дается очень нелегко. Каждый прежний губернатор, с которым мы говорили об этом, имел свою точку зрения. Для кого-то из них экологический форум являлся обозначением проблем, которые не хотелось бы решать, а другой, наоборот, хотел заострить внимание на этих вещах.

Какая ситуация по экологии сложилась сегодня в крае – все знают. Все слишком далеко зашло и имеет серьезные последствия, в том числе и политические, что игнорировать нельзя. Со своей стороны, средства на проведение 13-го форума в следующем году заложены. Но мы снова возвращаемся к вопросу, что на площадке форума не хватает каких-то официальных лиц, связанных непосредственно с министерскими структурами, формирующими ту или иную политику, которым напрямую хотелось бы задать те вопросы, которые необходимо решить, и которые связаны с конкретными территориями. Традиционно у нас принимают участие в форуме представители Минприроды, с которыми мы по нему тесно взаимодействуем. К сожалению, не присутствуют представители ФАС, Минстроя, Минтранса и других министерств.

В этом году на наш форум записалось беспрецедентное количество человек – более 550. Интерес есть. Повестка есть. Но очень многое зависит, от того, кем форум представлен и на будущее здесь нужна помощь федеральных структур.

Мы считаем, что этот форум должен иметь значение для всего дальневосточного региона, и оно должно возрастать. У нас и политика государства сегодня настроена на развитие Дальнего Востока как одной из приоритетных территорий.

Из года в год мы пытаемся предлагать: «Давайте форум сделаем федеральным, под эгидой Минприроды РФ». Говорили, писали об этом, и хотим получить ответ. Это нам надо продвигать. Мы об этом говорили с министром, с его первым заместителем, с коллегами, которые занимаются этим блоком вопросов. Мы очень благодарны им, что они приехали и рассказали нам про систему обращения с отходами. Это очень важно, потому что реформа сложна и непонятна. В этой сфере видится много противоречий.

И то, как эта сфера будет работать с 1 января, вызывает много вопросов. Например, как быть, закрыв поселковые свалки, и не создав новую инфраструктуру. Начинаются разговоры по поводу плеча вывоза ТКО, которое увеличивается до 100-200 километров. Естественно, это идет в стоимость тарифа и так далее. Мы выходили со своими предложениями на государственное утверждение инвестиционных программ по плану графиков строительства объектов инфраструктуры системы обращения отходов, и чтобы в течение 4-5 лет поочередно закрывать те объекты, которые связаны с рекультивацией территории.

Очень важны вопросы, которые поднимаются на форуме по особо охраняемым природным территориям. У нас в крае только памятников природы – 206, не говоря о федеральных ООПТ, играющих ключевую роль.

Здесь речь идет о леопардах, тиграх, про очень сложный национальный парк «Бикин», где должны учитываться интересы коренных малочисленных народов. Это прорабатывалось администрацией края при создании парка, и было учтено многое, что связано с комфортом проживания людей на территории парка, с их укладом и традициями. Еще не все сделано, но процесс идет.

По вопросу вредных выбросов мы больше всего сегодня говорим по Находкинскому городскому округу, к которому приковано максимальное внимание. Могу сказать, что приняты беспрецедентные меры. В этом очень долго не было понимания в правилах игры. Нам не могли подтвердить или опровергнуть – закрываем или оставляем, и, если оставляем, то в каком виде. Будут ли это специализированные порты, даем ли возможность зарабатывать?! И эта неуверенность, возможно, породила тот промежуток во времени, в который били по рукам…

На сегодня выполнение тех мер, которые предусмотрены соглашениями стивидоров с администрацией края, тройственными соглашениями с Росприроднадзором, меняют ситуацию с угольной пылью в Находке коренным образом. В это вложены большие средства, сделано много мероприятий. Поставлены конкретные точки над i, и в выполнении этих «точек» заинтересованы практически все стороны. Есть субъективные факторы, но все делается по плану.

По вопросам Минприроды РФ у нас есть особое поручение – это реабилитация бухты Золотой Рог. Данный вопрос недавно вновь рассматривал полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ и дал соответствующее поручение – продолжить эту работу на основе той программы, которую по заказу Минприроды РФ выполнил ДВФУ.

Благодаря министерству, решается наболевший вопрос по озеру Ханка, по которому в последние два-три года была сделана серьезная работа. Далее предложен перечень очень дорогих мероприятий. Возможно, на десятки и сотни миллиардов рублей – пока это никто не считал. Расходы завязываются на рисовые оросительные системы, трансграничный заповедник, и есть масса вопросов по реализации конкретных вещей. Но здесь все пошагово движется.

Много нового и в контрольно-надзорной деятельности, в ее реформе. Я для себя еще не определил, насколько это облегчит или усложнит жизнь хозяйствующих субъектов, но надо понимать, что ответственность бизнеса в этом тоже должна быть.

В общем, мы движемся в правильном направлении. И на сегодняшний день Приморскому краю выделяется и планируется выделять беспрецедентное финансовое обеспечение. И его надо правильно осваивать. К сожалению, у нас исчезло много научных институтов и специалистов, которые могут осуществлять те или иные работы. Может быть, с развитием ДВФУ утерянные вещи будут восстанавливаться. Планов много, и желание работать у всех, думаю, есть.

Надеюсь, что в следующем году работу нашего форума начнем пораньше. Нам надо собираться, и надо общаться по вопросам, которые являются актуальными не только для Приморья, но также и для представителей других регионов ДФО, и для соседних стран.

КСТАТИ

На итоговом пленарном заседании ведущие работы секций отмечали, что потребуется еще определенное время, чтобы отредактировать выработанные ХII форумом «Природа без границ» рекомендации и предоставить их администрации Приморья как организатору и всем, кто готов в своей практической работе опираться на передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере разумного природопользования и улучшения качества окружающей среды.

На фото: «Природа без границ» уже давно стала площадкой для выработки взаимодействия власти и общества в

деле сохранения окружающей среды.



Фото Елены АБАШЕВОЙ.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.