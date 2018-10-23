Взлет разрешен

Туристы Приморья распробовали прелести авиапутешествий

Достопримечательности Приморского края не ограничиваются Владивостоком и его пригородами. Территория региона может подарить туристам незабываемые впечатления от природных памятников и национальных традиций. Соединить окраины со столицы помогают авиаперелеты, которые дают турфирмам Приморья возможность значительно расширить маршруты путешествий.

Малая авиация активно развивается в Приморском крае, связывая отдаленные районы региона с краевым центром. По словам экспертов, появление таких маршрутов способствует рождению новых туристических продуктов, которые привлекают как иностранных гостей, так и россиян. Доступности транспортных перевозок уделяется особое внимание в государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

«Новые идеи рождаются после того, как возникают новые возможности, будь то новые форматы экскурсий или новые маршруты, – делится директор турфирмы «Пять звезд» Оксана ЗЯБЛОВА. – Например, запустили малую авиацию по Приморью, и край стал доступнее. Теперь вместо 14 часов до Тернея можно добраться за 1,5 часа, а до Преображения - всего за час. Теперь компании могут предлагать маршруты по Приморью, и их длительность не отпугнет даже азиатскую аудиторию».

По словам Зябловой, авиаперелеты дали старт путешествиям на север Приморья южнокорейских туристов.

«Корейцы часто посещают поселения предков, поэтому они с удовольствием ездят в Уссурийск, Хасанский район. Кроме истории древних поселений, они знакомятся с богатой природой края и этнографией – бытом и обычаями удэгейцев. Мы проработали транспортную схему, нашли новых партнеров. В итоге поняли, что некоторые иностранцы готовы к жестким условиям и остаются в восторге от жизни в охотничьих зимовьях, не нуждаясь в дополнительной инфраструктуре. Таким образом, новые направления обеспечивают привлечение дополнительной аудитории, туризм продолжает развиваться, и наш край готовится к приему новых гостей. Благодаря малой авиации можно развивать такие продукты и использовать туристические магниты северных районов Приморского края», – уверена эксперт.

В настоящее время на самолетах DHC-6 авиакомпания «Аврора» выполняет рейсы из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку и обратно, а также из Кавалерово в Хабаровск и обратно. Еще два воздушных судна авиакомпании «Дальнереченск Авиа» летают на север края: самолетом АН-2 можно воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга и обратно. А вертолет Ми-8 летает по направлениям: Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Агзу, и Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга и обратно. За восемь месяцев 2017 года обе авиакомпании обслужили на внутрикраевых воздушных линиях 27 680 человек.

Помимо малой авиации, новый толчок к развитию туристических маршрутов дает расширение межрегиональных рейсов. По словам директора туристско-информационного центра Приморского края Дарьи ГУСЕВОЙ, субсидирование рейсов стимулирует интерес к маршрутам «Восточного кольца», связывающим двенадцать регионов Дальнего Востока и Сибири. Удобные стыковки и демократичные цены позволяют жителю Москвы посетить Владивосток, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский за несколько дней.

На фото: С запуском малой авиации по Приморью даже самые отдаленные территории края стали доступными.

Фото Юрия РОГОВА

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



