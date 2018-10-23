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"Приморскуголь" и Приморье отмечают юбилей
В честь юбилея края сотрудники ООО «Приморскуголь» получили высокие государственные награды
Угледобывающая отрасль всегда была одной из ведущих в экономике региона, да и само Приморье получило серьезное ускорение благодаря активному освоению найденных здесь когда-то месторождений угля. В год 80-летия Приморского края компания «Приморскуголь» отметила свой 75-летний юбилей.
Уже в 1943 году по приказу Наркомугля в состав комбината «Приморскуголь» были объединены все предприятия угольной промышленности Приморского края.
Многие из них и сегодня, уже в новом качестве, играют важную роль в экономике Приморского края.
Войдя в 2003 году в состав АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), одного из крупнейших угледобытчиков мира, компания «Приморскуголь» в целом и ее различные подразделения переживают новое рождение. Идет мощное обновление производственных активов.
Например, в РУ «Новошахтинское» в рамках реализации программы технического перевооружения был увеличен парк большегрузных машин. Экскаваторы с прямой мехлопатой заменили на мощные гидравлические с обратной лопатой, что позволило сократить потери угля и стабилизировать ведение работ в сложных горно-геологических условиях. Конвейерный комплекс, введенный в эксплуатацию, позволяет бесперебойно доставлять добытый уголь на поверхность для последующей переработки и отгрузки потребителям.
Еще одним важным событием стало введение в эксплуатацию в 2017 году нового угольного разреза «Некковый» на Липовецком месторождении. Это помогло решить вопросы трудоустройства шахтеров и сохранения социальных гарантий в связи с завершением подземной добычи угля. Сегодня она ведется открытым способом на Павловском буроугольном и Липовецком каменноугольном месторождениях.
Доля подразделений СУЭК в краевом объеме поставок угля, по данным пресс-службы компании, приближается к 50%. В связи с начавшимся отопительным сезоном интенсивность отгрузки угля потребителям существенно возросла.
В текущем году на котельные Приморского края планируется отгрузить более 1 млн тонн угля, в том числе в адрес КГУП «Примтеплоэнерго» – 600 тыс. тонн получат многочисленные котельные городов и поселков Приморского и Хабаровского края, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в компании. На предприятии отметили, что объемы сопоставимы с уровнем прошлого года. Поставки угля для котельных края будут осуществляться с разрезоуправления «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» и из Красноярского края.
Юбилей региона - хороший повод, чтобы отметить трудовые достижения земляков. В числе тех, кто в праздничные дни получил высокие государственной награды, есть и представители ООО «Приморскуголь».
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоены машинист экскаватора разрезоуправления «Новошахтинское» Максим ДОВГУШЕВ и заместитель директора по производству производственной единицы «Артемовское ремонтно-монтажное управление» Юрий ГОРБЕНКО.
Награды вручал врио губернатора края Олег Кожемяко.
Максим Довгушев трудится на предприятии с 2002 года, с 2015 года возглавляет экипаж экскаватора HITACHI 2500 № 4. Его бригада – одна из лучших на предприятии, при ее участии в кратчайшие сроки введена в эксплуатацию новая современная техника – экскаваторы HITACHI с емкостью ковша от 3,3 до 15 м3. Плановая производительностью каждой такой машины - 5,5 млн кубометров породы в год.
Юрий Васильевич ГОРБЕНКО трудится в угольной промышленности более 38 лет, прошел путь от старшего мастера до заместителя директора по производству. Под его руководством на предприятии внедрены многие технические решения, направленные на улучшение условий работы и качества выпускаемой продукции. Так, под началом Ю.В.Горбенко были построены установка сухого обогащения угля шахтоуправления «Восточное», технологический комплекс по доставке угля на пункт погрузки «Восток-2» в разрезоуправлении «Новошахтинское». В настоящее время предприятие оказывает услуги по ремонту электрических машин, горно-транспортного оборудования, выпуску запасных частей, изготовлению металлоконструкций не только предприятиям Приморского края, но и Сахалинской и Амурской областям.
С получением высоких государственных наград работников предприятий поздравил генеральный директор ООО «Приморскуголь» Александр ЗАНЬКОВ, подчеркнув, что это - результат упорного повседневного труда, неравнодушного отношения и творческого подхода к выполнению поставленных перед производством задач.
Отметим, что глава «Приморскугля» в честь юбилея края был награжден знаком отличия «Приморье. За заслуги».
В предпраздничные дни на новошахтинском предприятии прошло еще одно важное мероприятие – День открытых дверей. Гостями горняков стали ученики школ поселков, в которых действуют подразделения ООО «Приморскуголь», студенты колледжей. Они побывали на разрезе «Павловский-2» и своими глазами увидели мощное производство, гигантские машины, с помощью которых добывается большой уголь. Ребята узнали о специальностях, которые требуются на предприятии, увидели воочию производственный размах. Некоторые не скрывали, что намерены идти по стопам своих родителей - в подразделения СУЭК.
На фото: В год 80-летия Приморского края компания «Приморскуголь» отметила свой 75-летний юбилей.
Фото ООО «Приморскуголь».
Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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