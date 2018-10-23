Наступили на ежа

В Приморье из промышленного оборота изымаются запасы валютоемких объектов

Прибрежное рыболовство в Приморье может серьезно пострадать от действий компаний марикультуры, которые решили нарезать рыбоводные участки на природных запасах гидробионтов. Ущерб экономики Приморского края от подобных действий может составить сотни миллионов рублей. Эксперты считают, что если в ближайшее время не принять мер и не ввести обязательную биологическую экспертизу при определении границ рыбоводных участков, то рыбная промышленность Приморья потеряет рабочие места, а сотни тонн биоресурсов уйдут в серую зону, которые будут изыматься из воды под документы марикультуры.

Сервис подкачал

Как рассказала на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке эксперт отрасли Татьяна ЖУКОВА, с 3 сентября инвесторы могут выбрать рыбоводные участки в ДФО, подать заявления в Росрыболовство через сайт www.aquavostok.ru и получить РВУ в пользование по ускоренной процедуре.

Напомним, что и ранее процедура определения границ рыбоводных участков не предусматривала предварительного рыбоводно-биологического обоснования для определения пригодности акватории под марикультуру. Однако решения об определении границ рыбоводных участков принимались коллегиально, и решающее слово было за чиновниками Росрыболоства и представителями общественных организаций рыбаков и марикультурных объединений.

Участие экспертов в процедуре определения границ затягивало ведомственные процедуры, но давало гарантию, что нечестной игры быть не может. Эксперты могли квалифицированно дать оценку многим инициативам и предложениям, прежде чем они выйдут на уровень нормативной документации. Достаточно вспомнить, как несколько лет назад одно их хозяйств, предложило подумать о том, что на рыбоводных участках можно выращивать краба.

Крабовую «прокламацию» жестко пресекло Росрыболовство, которое через экспертное мнение специалистов ТИНРО–Центра «снесло» все попытки внести краба в список объектов аквакультуры даже в отдаленном будущем. Но уже тогда высказывались мнения, что в подзоне Приморского края в список объектов, которые все внезапно захотят разводить, попадут морской еж и отдельные виды ракушек.

Именно так и случилось. Чиновники КРВД при разработке специализированного интернет сервиса не учли самого главного - подзона Приморья - это не водная пустыня, а акватория, в которой добывается десятки тысяч тонн биоресурсов. Из которых часть в виде рыбы активно перемещается по всему побережью, а часть обитает в традиционных местах, которые рыбаки облавливают уже не один десяток лет.

Между тем о конфликте интересов мореводов и рыбаков, предупреждали еще два года назад. Разработчики сервиса не учли, что Минвостокразвития не является профильным ведомством, которое должно определять основные параметры раздачи воды. Росрыболовство по законодательству определяет нормативную базу и ее изменение. Два года назад ведомство уже ставило вопрос о необходимости учитывать интересы рыбаков, но их мнение не было услышано. Разработчики интернет сервиса, предпочли проигнорировать проблему.

В итоге в Японском в 2018 году ни один рыбоводный участок не был сформирован с заключением научной рыбохозяйственной организации о возможности использования его для аквакультуры и рекомендуемых объектах выращивания. Теперь, когда есть упрощенная процедура, наличие научной экспертизы не предусмотрено и вовсе.

Рантье от марикультуры

- Электронная нарезка РВУ напоминает ранний проект Минвостокразвития – «дальневосточный гектар», где земля «без лишних формальностей» раздается всем желающим. В результаты под «гектары» уходили и личные огороды граждан, и места сбора бытовых отходов, и кладбища, и футбольные поля. А потом начинались судебные разбирательства». Но здесь под участки вначале уйдут природные запасы трепанга, ежа, гребешка и моллюсков. Уже сложилась тенденция формирования рыбоводных участков в местах традиционной добычи ежей, спизулы, анадары, - рассказывает вице-президент АРПП Александр Васьков. - Один из участков с запасами серого ежа уже выставлен на электронные торги. А ведь ОДУ серого ежа у нас порядка 900 тонн. Его промысел разбит на локальные участки, и каждое локальное стадо, локальное скопление - уникально. И на каждом участке можно без ущерба выловить только ограниченное количество ресурсов. Если выбрать весь объем ежа на участке этого локального стада уже не будет. Так за несколько лет можно уничтожить все промысловые запасы.

Проблема в том, что может возникнуть серый бизнес, когда владелец участка может просто продавать рыбакам право работать на своем участке. Здесь даже факт браконьерства доказать сложно. Это некая схема по прообразу рыбных рантье, но только в качестве предмета сделки выступает право добычи на рыбоводном участке. В условиях, когда большинство промысловых запасов ежа или ракушки будет под рыбоводами, рыбак вынужден либо терять квоту, либо платить собственнику участка за доступ к промысловым запасам.

В том, что «ежово-моллюсковые» огороды будут застолблены сомнений нет. По словам Татьяны Жуковой, любой может сформировать на карте участок и получить его без рыбоводно-биологических исследований. «Запасы природных гидробионтов не учитываются. При этом есть и обратная сторона медали. Не учитываются и особенности акваторий. Невозможно сказать, можно ли на участках в принципе выращивать определенные виды гидробионтов. На этапе формирования границ участков нет сведений о солености воды, гидрологии, кормовой базе и так далее», - подчеркивает Татьяна Жукова.

Поселки бьют тревогу

«Рыбодобывающие предприятия Приморского края, работающие на прибрежном лове, перезаключили договоры о закреплении долей квот на следующие 15 лет. Появился горизонт планирования; знаем, куда двигаться; вкладываем колоссальные средства и в береговую переработку, и в суда, - рассказывает генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО. – Однако теперь нам фактически поставили задачу выкупить акваторию, иначе мы лишимся доступа к местам промысла». Но для региона прибрежный промысел более эффективен, чем аквакультура. Благодаря системе ОДУ при прибрежном рыболовстве сохраняется запас и в то же время объем изъятия водных биоресурсов кратно выше, чем при аквакультуре. Рыбаки гораздо больше платят налогов на единицу товарной продукции. Чтобы не загубить то, что мы имеем, нужно выделять участки под аквакультуру там, где нет богатых природных запасов водных биоресурсов. А у нас сложилась традиция начинать осваивать рыбоводные участки с выгребания имеющихся запасов, а потом уже что-то планировать».

Представители Росрыболовства в очередной раз пообещали решить проблему. «Необходимо добиться роста производства объемов товарной продукции аквакультуры, но поднятая на конгрессе проблема будет серьезно мешать прибрежному рыболовству, - считает заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. – Мы озвучивали свое мнение, что именно научные организации должны определять, под какие цели могут быть использованы те или иные акватории, однако нас не услышали. Хочу предостеречь Минвостокразвития, нам нужно будет вернуться к этому разговору. И сейчас некоторые участки под аквакультуру формируются именно в местах нереста водных биоресурсов. Это может привести к нарушению баланса – краба в Приморье не станет. Ведь краб идет на нерест к берегу, и если мы всю эту акваторию отдадим под аквакультуру, то можем много потерять. На наш взгляд, достаточно сейчас водной поверхности, которая бы не пересекается с этими промыслами. Науку нужно слушать».

Пока реакции от Минвостокразвития на проблему нет, а потенциальные интересанты уже нарезают границы участков, на дне которых запасы гидробионтов на миллионы долларов. Так 25 сентября был нарезан участок 3000 гектар в Ольгинском районе. В границах участка более 150 тонн ежа, которого можно добыть.

Следующие участки уже в 5000 гектар будут сформированы также на севере Приморья, и они будут на ежовых нерестилищах и местах промысла краба, а также на гребешковых участках.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.