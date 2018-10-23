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В Приморье Лермонтовский ГОК будет развивать новый инвестор
Российская компания «Вольфрам» – новый инвестор, который займется развитием Лермонтовского ГОКа в Пожарском районе. Компания вложит средства в развитие комбината и разработку месторождения руды, чтобы предприятие в Светлогорье могло продолжить свою работу. Об этом заявил врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко во вторник, 23 октября, на встрече с коллективом ГОКа во время рабочей поездки в Пожарский район, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Олег Кожемяко подчеркнул, что у действующего инвестора комбината – ООО «Русский вольфрам» – скоро закончится лицензионный срок на разработку месторождения. Также по поручению врио Губернатора Администрация края и Примтеплоэнерго в ближайшее время подадут иски в суд о взыскании с инвестора задолженности по коммунальным платежам и требованием справедливого расчета аренды производственных мощностей. Долги перед коммунальщиками накоплены немалые – до 80 миллионов рублей.
В развитии Лермонтовского ГОКа заинтересован потенциальный инвестор – компания «Вольфрам», которая давно закупает у комбината сырье. Накануне врио Губернатора провел встречу с инвесторами в Москве. Сегодня привез с собой в Светлогорье президента «Вольфрама» Михаила Горбачева.
«Вольфрам» готов вкладывать деньги в разработку месторождений, на это требуется до миллиарда рублей. Также в перспективе здесь организуем более глубокую переработку сырья, создадим новые рабочие места. Все это позволит комбинату работать нормально и дать работникам долгосрочную перспективу», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Михаил Горбачев подтвердил, что интерес «Вольфрама» к комбинату в Светлогорье есть.
«Ваша продукция для нас – основной источник работы заводов в Нальчике и Брянской области. На базе предприятия в Светлогорье мы готовы организовывать более глубокую переработку, что позволит создать дополнительно до 60 рабочих мест», – подчеркнул инвестор.
Сотрудники предприятия на встрече с Олегом Кожемяко поблагодарили его за внимание к предприятию и выразили надежду на то, что такое решение позволит дать комбинату новую жизнь, а жителям поселка – стабильную работу.
Досье "Золотого Рога": ОАО «Лермонтовская горнорудная компания» – так раньше назывался комбинат – обанкротилась в 2006 году. После простоя в несколько лет в 2009 году коллектив объявил голодовку. После этого комбинат был передан в состав краевого предприятия «Примтеплоэнерго». В 2010 году предприятие было запущено в работу, с 2014 по 2017 год сегодняшний «Лермонтовский ГОК» работал убыточно из-за недостатка сырья – руды. В 2017 году Администрация края направила ГОКу 250 миллионов рублей для возобновления производственной деятельности. Сегодня предприятие работает стабильно. Разработана программа работы на 2018-2019 – на этот период, предположительно, хватит запасов руды.
Фото – Герман Катаев (Администрация Приморского края).
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