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В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
Олег Кожемяко вместе с учениками позавтракал в школе поселка Светлогорье. Сегодня на питание детей в школах Приморье предусмотрен 21 рубль в день и этого недостаточно для полноценного завтрака, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
С 2019 года в Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах. Об этом заявил врио Губернатора Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Пожарский район во вторник, 23 октября.
Олег Кожемяко отметил, что сегодня на питание детей в школах предусмотрен 21 рубль в день и этого недостаточно для полноценного завтрака.
«Да уж, особо не разгонишься! Завтраки должны быть полноценными и сытными, включать в себя качественные молочные продукты. Нельзя экономить на детях», – подчеркнул он, добавив, что уже со следующего года расходы краевого бюджета на питание детей увеличатся в два раза.
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