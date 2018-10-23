"Аэрофлот" пообещал не улетать

Приморцы отстояли свое право летать в центральную Россию пусть и не задешево, но в комфортных условиях. На прошлой неделе стало известно, что «Аэрофлот» сохранит два ежедневных рейса из Владивостока. При этом пошла на такой шаг крупнейшая авиакомпания страны только после вмешательства краевых властей, занявших жесткую позицию в вопросе.

«С учетом планов, что Владивосток станет столицей Дальнего Востока, компания «Аэрофлот» приняла решение о сохранении двух ежедневных рейсов, которые непосредственно выполняет «Аэрофлот», и рейса компании «Россия». С учетом большей емкости, которую может себе позволить компания «Россия», общий прирост емкостей на этом направлении будет более чем 6% по отношению к 2018 году и составит порядка 650 тыс. кресел», - сказал заместитель гендиректора «Аэрофлота» Вадим ЗИНГМАН на совещании по социально-экономическому развитию Приморья.

Он добавил, что все так называемые «плоские» тарифы на Дальнем Востоке не претерпят изменений в ценовом плане и останутся на уровне 2018 года, то есть 25 тыс. рублей туда и обратно на рейсах компании «Аэрофлот» и 22 тыс. рублей для авиакомпании «Россия». Рейсы по «плоским тарифам» не субсидируются государством, убытки от них покрываются за счет средств перевозчика.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», с 16 октября «Аэфрофлот» прекратил продажи билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток. Причина остановки продаж льготных билетов - полное освоение выделенных в этом году из госбюджета субсидий.

Субсидирование авиаперевозок из Москвы на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь осуществляется в рамках постановления правительства РФ. Билеты по спецтарифу в экономическом классе могут приобрести граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

Кроме «Аэрофлота» и ее дочерней компании «Россия» в программе участвуют ряд других авиаперевозчиков, в том числе S7, «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр».

В настоящее время Минтранс РФ совместно с «Аэрофлотом» работают над выделением из госбюджета еще 300 млн рублей для субсидирования авиарейсов на Дальний Восток.

Тем временем директор дальневосточного филиала ПАО «Аэрофлот» Ирина ЛАПИЦКАЯ заявила, что авиа-

компания увеличит провозные емкости рейсов из Москвы на Дальний Восток за счет использования более вместительных воздушных судов

«Мы («Аэрофлот» - Прим. авт.) стараемся увеличить провозную емкость, чтобы обеспечить потребность населения Дальнего Востока в более дешевых тарифах. Общий рост емкостей экономического класса по «плоским» тарифам зимнего расписания на Дальний Восток составит 11%, самый высокий рост - на 14% - будет в направлении Москва - Южно-Сахалинск – Москва», - сообщила она депутатам Сахалинской облдумы.

Выполнять эти полеты будет авиакомпания «Россия», в частности, на Сахалин она будет летать на вместительных самолетах Boeing 777-300ER.

«На самом деле «Аэрофлот» не уходит с Сахалина и Дальнего Востока в целом, ведь компания «Россия» - наша «дочка». Данный шаг предпринят «Аэрофлотом», чтобы выполнить социальные обязательства перед дальневосточниками. «Аэрофлот» сделал маневр флота, передав его часть «дочке», - заявила г-жа Лапицкая.

Все это так, но представитель «Аэрофлота» оставила «за кадром» низкий по сравнению с «Аэрофлотом» уровень комфорта на воздушных судах ее «дочки». «Я и сам летал «Россией», есть различия. Хотя они обещают модернизировать самолеты, поставить новые на дальневосточные линии, сделать систему гаджетов, пригласить кухонное обслуживание аэрофлотовское, ну посмотрим, как будет развиваться история», - отмечал ранее нынешний глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО, успевший «прочувствовать» прелести полета на бортах «России» в бытность губернатором Сахалина.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.