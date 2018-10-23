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"Терминал Астафьева" анонсировал следующий этап своей социальной программы в Приморье
«Терминал Астафьева» практически полностью расселил один аварийный дом в Находке, расположенный по адресу ул. Астафьева, 3. Жители соседнего дома №5 начнут получать ключи от новых квартир уже с января следующего года.
Анна Волосович при выборе нового жилья остановилась на квартире во Владивостоке. Переезд за 180 км связан с тем, что дочь Анны – инвалид, а доступность медучреждений, безусловно, выше именно в краевом центре. «Терминал Астафьева» пошел навстречу бывшей жительнице дома №3, в кратчайшие сроки оформил все документы и приобрел желаемую жилплощадь. Вся эта процедура заняла не больше месяца.
«Я благодарна «Терминалу Астафьева» за этот подарок, для нас, можно сказать, было жизненно важно переехать именно во Владивосток. Теперь мы экономим огромное количество сил, средств и времени. А новая квартира радует своим расположением, ремонтом и уютом» - сказала Анна Волосович.
В свой день рождения полноценное новоселье отметила и Любовь Будим, прожившая 37 лет в практически опустевшем сегодня бараке.
«Я не могу нарадоваться. Низко кланяюсь «Терминалу Астафьева», благодаря которому мы с супругом сейчас живем в квартире со всеми удобствами, общей площадью 44,5 кв. метра (а не 29,6, как было), с прекрасным свежим ремонтом», - поделилась собеседница агентства.
Сейчас «Терминал Астафьева» заканчивает сбор документов последних семей, живущих в аварийном жилье. Сами же жильцы барака тем временем выбирают подходящее жилье, и готовятся к переезду. Вслед за ними порт в январе следующего года начнет расселение дома №5, жильцы которого также постепенно собирают необходимые документы на рассмотрение.
«Я живу в этом бараке с 1978 года, и уже тогда он был в ужасном состоянии. Каждый год обещали, что год-два - и его снесут. Мечтаем, чтобы нас быстрее уже расселили. 14 октября мы подали документы, процедура совсем не сложная, теперь ждем своей очереди в январе, будем выбирать новую квартиру. Спасибо «Терминалу Астафьева», без них ни наш дом, ни соседний никогда бы не начали расселять», - рассказала Татьяна Ржевская.
Отметим, что "Терминал Астафьева" уже вложил в программу по переселению ветхого и аварийного жилья 42 млн рублей. Всего за 2 года на эту программу будет направлено 92 млн рублей.
На верхнем фото: Анна Волосович при выборе нового жилья остановилась на квартире во Владивостоке.
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