Приморцы обсудили с главой края строительство новой ТЭЦ

В рамках рабочей поездки Олег Кожемяко пообщался с работниками Артемовской ТЭЦ

Вопрос энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики для Приморья стоит достаточно остро: регион нуждается не только в увеличении мощностей, но и в квалифицированных кадрах энергетической отрасли. Теперь этот процесс берется под жесткий контроль – врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО намерен ориентироваться на опыт других, ранее подконтрольных ему регионов России, − заявил он в рамках встречи с работниками Артемовской ТЭЦ.

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко продолжает вникать в проблематику региона. Так, в фокусе его внимания оказалась энергетическая отрасль края. Несмотря на то, что в регионе действует государственная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы, по словам главы края, для расцвета отрасли необходимо добавить ряд работающих механизмов. Об этом Олег Кожемяко заявил в рамках встречи с работниками Артемовской ТЭЦ. «Какие-то механизмы уже приняты, какие-то находятся в стадии подачи документов, − рассказал врио губернатора. – Я уже общался с энергетиками Владивостокской ТЭЦ-2, у них возникли вопросы по тарифному соглашению. Такие вопросы необходимо выносить и ставить на решение – необходимо понять, из каких источников будет покрываться тарифная составляющая. Если этого не делать, пропадет даже ценность профессии энергетика – они всегда были людьми, получающими неплохую зарплату и проходившими серьезный конкурс на рабочее место. Поэтому Приморью необходимо решение, связанное с обеспечением базового тарифа, который отвечал бы потребностям реальной жизни. Думаю, мы будем вместе искать это решение. Мой опыт работы в таких энергообеспеченных регионах, как Сахалин и Амурская область показывает: это решение достижимо».

Досье "Золотого Рога": Артемовская ТЭЦ (ранее – Артемовская ГРЭС им. С.М. Кирова) – один из центральных энергообъектов юга Приморья. С ее появлением начала формироваться энергетическая система Приморского края. Именно Артемовская ТЭЦ стала первой по-настоящему крупной и значимой электростанцией, построенной в крае 6 ноября 1936 года. С 1984 г. она переведена в разряд теплоэлектроцентралей. На сегодняшний день предприятие имеет установленную электрическую мощность 400 мВТ, тепловую – 297 Гкал. Годовая выработка электроэнергии составляет более 2 млрд кВт/ч, выработка тепла – 630–700 тысяч Гкал. Предприятие обеспечивает потребности региона в электрической энергии и является единственным источником централизованного теплоснабжения в Артемовском городском округе. Потребители тепловой энергии: ОПХ «Дальневосточный», Уссурийская птицефабрика, с. Суражевка, п. Заводской, ОАО «ДЭР», ТУ Артемовский, база ОАО «Дальэнергоремонт» и г. Артем.

В ходе встречи с Олегом Кожемяко энергетики Артемовской ТЭЦ задали главе региона ряд вопросов. Одной из наболевших тем стал кадровый вопрос – энергетики посетовали на серьезное сокращение ремонтного персонала и падение квалификации работников отрасли. Врио губернатора отметил актуальность этой проблемы. «Сегодня активно заявляется, что ситуация на Дальнем Востоке стала меняться, и у федерального округа появился новый вектор развития. Но пока это не совсем соответствует действительности, ведь все центры компетенции упорно переносятся в Москву. И именно в столице принимаются управленческие решения, оставляя местным кадрам только исполнение. Это касается не только энергетической отрасли, но и ряда других, важных для экономики Приморья сфер. А концентрировать силы и потенциал людей, способных и принимать управленческие решения, и формировать команду, необходимо здесь. И предложенное мною перенесение столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток станет одним из важных решений, которые смогут закрепить кадры на местах. Нужно четко стоять на том, что если мы хотим, чтобы Приморский край развивался, необходимо делать конкретные шаги, а не просто об этом говорить», − уверен Олег Кожемяко.

Также в рамках встречи энергетикам были озвучены планы по строительству новой ТЭЦ в районе села Суражевка. «Сегодня нет никаких сомнений в том, что новая станция будет построена. В настоящий момент идут согласовательные процедуры по выбору подрядчика на выполнение проекта новой станции. Также в стадии согласования находятся мощности новой ТЭЦ: либо она будет рассчитана на 450 мВТ, либо, как хотят энергетики, – на 670 мВТ с возможностью расширения до 800 мВТ. Станция будет работать на новом оборудовании с промежуточным перегревом на местном угольном топливе», − рассказал Дмитрий ЛЕБЕДЬ, директор «Приморской генерации» АО ДГК.

Директор «Приморской генерации» АО ДГК обратился к Олегу Кожемяко с просьбой поспособствовать в работе с городскими властями и ускорить выделение земельного участка для станции. Мэр Артема заметил, что полномочия по распределению земель переданы в муниципалитет, и теперь процесс выделения участков значительно ускорится. Олег Кожемяко, в свою очередь, добавил, что приложит все усилия, чтобы новая станция появилась в Приморье. «Определенный опыт лоббизма энергетической отрасли у меня есть», − подчеркнул врио губернатора.

Досье "Золотого Рога": Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» – основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС. «Приморская генерация» обслуживает 108 км тепловых сетей во Владивостоке, 119 км – в Артеме и 50 км – в Партизанске. Осуществляет сбытовую деятельность и ведет работу по 254 тысячам лицевых счетов физических лиц и с 3850 юридическими лицами во Владивостоке, Артеме и Партизанске.

На фото: Глава Приморья - работникам Артемовской ТЭЦ: «Регион нуждается не только в увеличении мощностей, но и квалифицированных кадрах энергетической отрасли. Теперь этот процесс берется под жесткий контроль».

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Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.