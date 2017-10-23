Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Ростелеком" расскажет о реализации программы "Цифровая экономика" на Русском MeetUp во Владивостоке
23-25 октября во Владивостоке впервые пройдет слет ИТ-сообщества Приморского края и других регионов России – Русский MeetUp. «Ростелеком» примет участие в мероприятии и расскажет о роли компании в программе «Цифровая экономика», кибербезопасности и телемедицине, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.
Русский MeetUP – это абсолютно новое мероприятие для ИТ-сообщества. Это обмен опытом, встречи с экспертами и проекты, которые могут воплотиться в реальные стартапы. По словам организаторов, цель мероприятия – сплочение ИТ-сообщества и привлечение новых активных участников.
«Сегодня мы все уже живем в условиях цифровой реальности, именно поэтому такие мероприятия становятся актуальными для все более широкой общественности. «Ростелеком» предлагает умные цифровые сервисы для конечных клиентов – людей, компаний и государства. Мы являемся компанией, которая предоставляет не только интернет, как способ доставки сервиса, но и сам сервис – например, телевизионный и видеоконтент, интеллектуальные услуги для управления домашним хозяйством в рамках «умного дома». Кроме того, мы предлагаем автоматизацию разных сфер жизни – образование, здравоохранение, ЖКХ и многое другое», – отметил Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.
Оператор представит информационные сервисы для здравоохранения и расскажет результатах внедрения телемедицины на Дальнем Востоке и в частности в Приморском крае. В трех регионах ДФО «Ростелеком» уже реализовал архивы медицинских изображений (АМИ), которые содержат более 236 тысяч исследований. Данное решение обеспечивает долгосрочное хранение, экспертную обработку и последующее использование результатов исследований методом лучевой диагностики как ведущего метода для раннего выявления и эффективного лечения большинства заболеваний.
Также участники форума смогут узнать о современных решениях от «Ростелекома» в области кибербезопасности.
Подробнее с программой MeetUp можно познакомиться на сайте форума.
Новости тематики
- "Ростелеком" расскажет о реализации программы "Цифровая экономика" на Русском MeetUp во Владивостоке
- "Ростелеком" запустил новую услугу "Видеонаблюдение" для жителей Приморья
- В Приморье растет число пользователей банковской карты "МегаФон"
- "Ростелеком" и Фонд новых форм развития образования помогут школьникам осваивать технологии IT-отрасли
- 4G-сеть "МегаФона" в Приморье стала "прокачивать" в четыре раза больше данных
- Русский MeetUp стартует во Владивостоке через две недели
- Высокоскоростной интернет появился еще в двух поселках Приморья
- "МегаФон" подключил к 4G еще 200 000 жителей Приморья
- Мобильные разработчики получат доступ к телеком-технологиям
- Новинки "Видеопроката" порадуют клиентов "Ростелекома" в октябре
Новости раздела
- Во Владивостоке начался отопительный сезон
- Туалетная бумага, сделанная в Приморье, поборется за рынок
- В Приморье представили проект гелиевого хаба для крупнейших мировых покупателей
- Регион с компетенциями и руками
- Во Владивостоке началась масштабная установка более 1400 новых дорожных знаков
- Во Владивостоке с подрядчиком проекта "Эрмитажа" будет расторгнут договор
- "Ростелеком" расскажет о реализации программы "Цифровая экономика" на Русском MeetUp во Владивостоке
- Успешные бизнесмены и стартаперы со всей страны поделятся своим опытом с приморскими коллегами
- "Passport Приморья" победил в международном конкурсе
- Жители Приморья могут продвинуть свой бизнес на всю Россию, не выходя из дома
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Власти готовятся обрушить рубль
- Рыбный интерес Елены Текиевой
- В Приморье "Маны" и "Фольксвагены" опять вне закона
- Правительство России задумалось о строительстве еще одного мегамоста на Дальнем Востоке
- С нового года автомобили и их содержание станут дороже
- Названа десятка регионов РФ, куда хотят сбежать приморцы
- В 20-й раз в столице Приморья прошла дальневосточная выставка "Печатный двор"
- На Колыме запустят мобильное приложение "Открытое правительство"
- В Год ООПТ в Биробиджане состоялась XII Дальневосточная конференция по заповедному делу
- Обман опережающего развития