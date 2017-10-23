"Ростелеком" расскажет о реализации программы "Цифровая экономика" на Русском MeetUp во Владивостоке

23-25 октября во Владивостоке впервые пройдет слет ИТ-сообщества Приморского края и других регионов России – Русский MeetUp. «Ростелеком» примет участие в мероприятии и расскажет о роли компании в программе «Цифровая экономика», кибербезопасности и телемедицине, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Русский MeetUP – это абсолютно новое мероприятие для ИТ-сообщества. Это обмен опытом, встречи с экспертами и проекты, которые могут воплотиться в реальные стартапы. По словам организаторов, цель мероприятия – сплочение ИТ-сообщества и привлечение новых активных участников.

«Сегодня мы все уже живем в условиях цифровой реальности, именно поэтому такие мероприятия становятся актуальными для все более широкой общественности. «Ростелеком» предлагает умные цифровые сервисы для конечных клиентов – людей, компаний и государства. Мы являемся компанией, которая предоставляет не только интернет, как способ доставки сервиса, но и сам сервис – например, телевизионный и видеоконтент, интеллектуальные услуги для управления домашним хозяйством в рамках «умного дома». Кроме того, мы предлагаем автоматизацию разных сфер жизни – образование, здравоохранение, ЖКХ и многое другое», – отметил Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Оператор представит информационные сервисы для здравоохранения и расскажет результатах внедрения телемедицины на Дальнем Востоке и в частности в Приморском крае. В трех регионах ДФО «Ростелеком» уже реализовал архивы медицинских изображений (АМИ), которые содержат более 236 тысяч исследований. Данное решение обеспечивает долгосрочное хранение, экспертную обработку и последующее использование результатов исследований методом лучевой диагностики как ведущего метода для раннего выявления и эффективного лечения большинства заболеваний.

Также участники форума смогут узнать о современных решениях от «Ростелекома» в области кибербезопасности.

Подробнее с программой MeetUp можно познакомиться на сайте форума.

Газета "Золотой Рог", Владивосток