www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.51 р. 100 JPY: 50.7 р.
EUR: 67.89 р. 10 CNY: 86.88 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"Ростелеком" расскажет о реализации программы "Цифровая экономика" на Русском MeetUp во Владивостоке

23 Октября 2017, 14:06 | Приморье

23-25 октября во Владивостоке впервые пройдет слет ИТ-сообщества Приморского края и других регионов России – Русский MeetUp. «Ростелеком» примет участие в мероприятии и расскажет о роли компании в программе «Цифровая экономика», кибербезопасности и телемедицине, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Русский MeetUP – это абсолютно новое мероприятие для ИТ-сообщества. Это обмен опытом, встречи с экспертами и проекты, которые могут воплотиться в реальные стартапы. По словам организаторов, цель мероприятия – сплочение ИТ-сообщества и привлечение новых активных участников.

«Сегодня мы все уже живем в условиях цифровой реальности, именно поэтому такие мероприятия становятся актуальными для все более широкой общественности. «Ростелеком» предлагает умные цифровые сервисы для конечных клиентов – людей, компаний и государства. Мы являемся компанией, которая предоставляет не только интернет, как способ доставки сервиса, но и сам сервис – например, телевизионный и видеоконтент, интеллектуальные услуги для управления домашним хозяйством в рамках «умного дома». Кроме того, мы предлагаем автоматизацию разных сфер жизни – образование, здравоохранение, ЖКХ и многое другое», – отметил Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Оператор представит информационные сервисы для здравоохранения и расскажет результатах внедрения телемедицины на Дальнем Востоке и в частности в Приморском крае. В трех регионах ДФО «Ростелеком» уже реализовал архивы медицинских изображений (АМИ), которые содержат более 236 тысяч исследований.  Данное решение обеспечивает долгосрочное хранение, экспертную обработку и последующее использование результатов исследований методом лучевой диагностики как ведущего метода для раннего выявления и эффективного лечения большинства заболеваний.

Также участники форума смогут узнать о современных решениях от «Ростелекома» в области кибербезопасности.

Подробнее с программой MeetUp можно познакомиться на сайте форума.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: Ростелеком  русский meetup 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru