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Успешные бизнесмены и стартаперы со всей страны поделятся своим опытом с приморскими коллегами

23 Октября 2017, 11:30 | Приморье

Гипрогор, Skyeng и Tickets Cloud прилетят во Владивосток в начале ноября на Форум молодых предпринимателей «РОСТ» 2017

Третий Форум молодых предпринимателей «РОСТ» пройдет на кампусе ДВФУ 3 и 4 ноября и объединит более 1000 владельцев малого и среднего бизнеса со всего Дальнего Востока. Участники узнают истории побед и поражений лучших стартаперов страны, получат знания об эффективной организации бизнес-процессов от руководителей крупнейших предприятий. А также найдут новых партнеров и клиентов на специальной сессии по нетворкингу, посетят выставку крутых предпринимательских кейсов из Приморья, выставку франшиз и виртуальной реальности.

– Мне есть, что сказать местной аудитории, – говорит Генеральный директор ОАО «Гипрогор» Михаил Грудинин. – Я абсолютно искренне считаю, что Дальний Восток – лучшее место для развития бизнеса в России. Почему? Расскажу об этом в рамках моей секции 4 ноября. Суть выступления – раскрыть уникальный потенциал ДВ и четко аргументировать его выгодное положение для предпринимательской среды в целом.

Михаил возглавляет ОАО «Гипрогор» уже 17 лет. За это время удалось вывести институт из состояния банкротства в 2000 г. на лидирующие позиции в стране. Последние 8 лет подряд Гипрогор – лучший градостроительный институт России. Именно ему принадлежат проекты Саммита АТЭС на о. Русский, Олимпийских объектов в г. Сочи, схемы территориального планирования Абхазии, Южной Осетии и Крыма.

«Один миллиард. 2000 удаленных сотрудников. Ресурсы крупнейших компаний для собственных продаж» — тема еще одного выступления от управляющего партнера онлайн-школы Skyeng Александра Ларьяновского.

— Я присоединился к команде Skyeng в январе 2014 года, — рассказывает Александр. — С 2008 по 2014 год руководил международным развитием компании Яндекс, куда пришел с поста директора по маркетингу компании «Новотелеком» — новосибирского лидера рынка связи. Благодаря Skyeng, за 5 лет мы провели более 1 млн. онлайн-уроков английского языка. Сегодня оборот школы приближается к 1 млрд. рублей в год — это самый большой по выручке EdTech проект в России.

Создатель еще одного популярного онлайн-сервиса, билетной платформы Tickets Cloud, Егор Егерев выступит на площадке ДВФУ 3 ноября в рамках секции: «Секреты перехода от ремесленничества к настоящему бизнесу», а 4 ноября поделится личной историей провального стартапа, который ему удалось обернуть на пользу своему делу.

Свое участие в форуме также подтвердили: Ольга Еремеева (Pandora), Борис Акимов (ЛавкаЛавка), Александр Сафронов (Канцелярская крыса), Борис Преображенский (Foroffice.ru), Сергей Ткачев (Гиперавто), Борис Поздняков (ГК "Эскадра-П") , Алена Ницора (сеть суши-баров Токио), Марина Росс (Hydrop), Роман Горюнов (Президент НП РТС), Анастасия Ковалева (Priority Center), , Ильхом Исмаилов (Plov.com), Сергей Лазарев (ЭкоСтар Технолоджи), Иван Маурах (Business Relations), Александр Монастырев (Монастырев и Ко), Владимир Ткалич (Kafema) и другие!

Узнать более подробно о программе и спикерах можно на сайте - http://rostforum.ru и по телефону: +7(423)202-51-80. Присоединяйся к Форуму молодых предпринимателей и получи опыт лучших!

Организаторами мероприятия выступили Клуб молодых предпринимателей Примбиз, Приморское краевое отделение "ОПОРА РОССИИ" при поддержке АНО "Инвестиционное агентство Приморского края".

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: стартап  ДВФУ  форум  бизнес  владивосток  рост 2017 



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