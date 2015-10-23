Неформальной занятости и серым зарплатам объявили войну

В Приморье появится координационная рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. Об этом директор департамента труда и социального развития Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА проинформировала участников тематической межведомственной комиссии, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В группу, создаваемую по распоряжению вице-губернатора края Павла СЕРЕБРЯКОВА, предложено включить представителей УМВД России по Приморскому краю, налоговых, миграционных служб, фондов Соцстраха и Пенсионного, гострудинспекции. Среди общественных организаций идею совместной работы поддержали приморские профсоюзы и Молодежное правительство Приморского края.

Для того чтобы придать проблеме общественный резонанс, привлечь внимание жителей региона, решено организовать в Приморье оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный перевозчик» и «Нелегальный строитель». А в ноябре - провести второй в этом году месячник по легализации трудовых отношений.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.