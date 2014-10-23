www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экология
Распечатать

Три проекта утилизации ТБО принесут Приморью 2,1 млрд рублей инвестиций

23 Октября 2014, 17:10 | Приморье
Восьмой международный экологический форум «Природа без границ» состоялся в кампусе ДВФУ во Владивостоке на о.Русский. В рамках форума прошли тематические круглые столы, конференции и секционные заседания по вопросам развития Дальнего Востока России и сохранения окружающей среды. Одной из тем секций стали проблемы утилизации отходов в муниципальных образованиях Приморья.
 
Первый заместитель директора Инвестиционного Агентства Приморского края Елена Яскевич рассказала о текущей подготовке проектов, ориентированных на переработку твердых бытовых и опасных отходов. Так, Инвестиционное Агентство сопровождает три проекта: по созданию индустриального парка в сфере переработки отходов, комплекса по переработке и обезвреживанию промышленных отходов, а также производственного комплекса по переработке ТБО в Партизанском районе. Ожидается, что общая сумма инвестиций по трем проектам превысит 2,1 млрд рублей.
 
Помимо этого, в настоящее время совместно с краевым Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды формируется комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры в сфере обращения с ТБО.
 
"В настоящее время продолжается работа по проектированию генеральной схемы санитарной очистки территорий населенных пунктов. В результате будет определено расположение межмуниципальных комплексов по переработке и утилизации ТБО. Также сформируется сеть индустриальных парков, позволяющих эффективно использовать вторичные ресурсы", - заявила Елена Яскевич.
 
Продолжил выступление представителя Инвестиционного Агентства генеральный директор ООО "АВА-Трейд" Александр Пальчиков, представив индустриальный парк в сфере переработки отходов, как новое инвестиционное направление в России. По его мнению, проект позволит решить ряд задач, в том числе повысить экологический рейтинг региона, а также способствовать созданию высокотехнологичных и рентабельных производств.
 
Напомним, вопрос утилизации неоднократно затрагивался жителями в ходе Большого проезда губернатора Приморья Владимира Миклушевского. По поручению главы в следующем году в крае начнется проектирование пяти межмуниципальных центров по переработке твердых бытовых отходов. В последствие будут реконструированы еще 9 полигонов ТБО, которые сегодня работают в Приморском крае.
 
 
Автор:
Теги: природа без границ  тбо  инвестиции  утилизация 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru