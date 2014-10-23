Три проекта утилизации ТБО принесут Приморью 2,1 млрд рублей инвестиций

Восьмой международный экологический форум «Природа без границ» состоялся в кампусе ДВФУ во Владивостоке на о.Русский. В рамках форума прошли тематические круглые столы, конференции и секционные заседания по вопросам развития Дальнего Востока России и сохранения окружающей среды. Одной из тем секций стали проблемы утилизации отходов в муниципальных образованиях Приморья.

Первый заместитель директора Инвестиционного Агентства Приморского края Елена Яскевич рассказала о текущей подготовке проектов, ориентированных на переработку твердых бытовых и опасных отходов. Так, Инвестиционное Агентство сопровождает три проекта: по созданию индустриального парка в сфере переработки отходов, комплекса по переработке и обезвреживанию промышленных отходов, а также производственного комплекса по переработке ТБО в Партизанском районе. Ожидается, что общая сумма инвестиций по трем проектам превысит 2,1 млрд рублей.

Помимо этого, в настоящее время совместно с краевым Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды формируется комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры в сфере обращения с ТБО.

"В настоящее время продолжается работа по проектированию генеральной схемы санитарной очистки территорий населенных пунктов. В результате будет определено расположение межмуниципальных комплексов по переработке и утилизации ТБО. Также сформируется сеть индустриальных парков, позволяющих эффективно использовать вторичные ресурсы", - заявила Елена Яскевич.

Продолжил выступление представителя Инвестиционного Агентства генеральный директор ООО "АВА-Трейд" Александр Пальчиков, представив индустриальный парк в сфере переработки отходов, как новое инвестиционное направление в России. По его мнению, проект позволит решить ряд задач, в том числе повысить экологический рейтинг региона, а также способствовать созданию высокотехнологичных и рентабельных производств.

Напомним, вопрос утилизации неоднократно затрагивался жителями в ходе Большого проезда губернатора Приморья Владимира Миклушевского. По поручению главы в следующем году в крае начнется проектирование пяти межмуниципальных центров по переработке твердых бытовых отходов. В последствие будут реконструированы еще 9 полигонов ТБО, которые сегодня работают в Приморском крае.