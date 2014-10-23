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Инновационные экологические проекты представили на выставке во Владивостоке
23 Октября 2014, 15:15 | Приморье
В рамках VIII Международного экологического форума «Природа без границ» сегодня, 23 октября, открылась выставка инновационных экологических проектов, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе администрации Приморского края.
Выставку уже посетил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, впечатлениями от увиденного он поделился в своем микроблоге.
«Интересные проекты представлены на форуме «Природа без границ». Мероприятие – хорошая площадка общения бизнеса и экологов!», - написал Губернатор региона.
Свои решения представили приморские и общероссийские организации, которые, в том числе, представили проекты по переработке бытовых и промышленных отходов.
Например, крупное предприятие ООО «Гранула» сегодня занимается переработкой пластика, но начинало свою работу как семейная фирма в 2004 году. Компания имеет ленту по переработке пластиковых бутылок, сюда привозят отходы со всего края. Подобного рода предприятий от Приморья до Урала больше нет.
Сейчас они внедряют проект по установке специальных урн-пирамид для сбора пластиковых бутылок. Они уже установлены во Фрунзенском районе Владивостока. Очищенное и переработанное сырье отправляют за границу, где из него производят упаковочные материалы, фурнитуру для одежды, пластиковые пакеты.
Некоторые экологически направленные предприятия решают и важные социальные проблемы. Так, фирма «Транзит ДВ» занимается перевалкой и хранением нефтепродуктов по всей России и поддерживает строительство спортивных стадионов в разных районах края. Еще одна социальная инициатива предприятия - выплата стипендий школьникам-отличникам из малоимущих семей.
Еще одно предприятие, представленное на выставке, - государственное предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», которое занимается долговременным и безопасным хранением реакторных отсеков утилизируемых атомных подводных лодок.
Всего предприятие уже утилизировало 80 атомных подводных лодок на Дальнем Востоке, а 19 октября предприятие вывезло с территории Приморья последний эшелон отработанного ядерного топлива, накопленного в процессе деятельности военно-морского флота.
Выставка в ДВФУ продлится до 24 октября.
Напомним, VIII Международный экологический форум «Природа без границ» открылся сегодня, 23 октября, в Приморье. Открыл форум Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, который считает, что все проекты в крае должны быть с самыми современными технологиями экологии.
В форуме принимают участие более 500 человек. Это представители экологических научных организаций, Дальневосточного отделения Российской академии наук, руководители и представители кафедр ЮНЕСКО и сотрудники органов власти, представители бизнеса. Среди иностранных участников форума - гости из Республики Корея, США и Финляндии.
Организаторы форума: Администрация Приморского края, ДВФУ, Российский национальный комитет содействия программе ООН по окружающей среде.
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Теги: экология форум природа без границ
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