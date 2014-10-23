Приморский штаб ОНФ предложил к расселению аварийных домов привлечь строительный бизнес

Проблемы и создание механизма расселения аварийных домов совместно с органами местного самоуправления и строительным бизнесом вновь подняты на заседании Приморского регионального исполкома ОНФ состоялось по инициативе рабочей группы «Качество жизни», сообщили в исполкоме ОНФ.

Предложение о расселении аварийного жилья с привлечением строительных компаний впервые было заявлена Приморским региональным штабом ОНФ в августе в рамках визита в регион сопредседателя «Общероссийского народного фронта» и руководителя Общественной палаты Александра Бречалова. Суть предложения приморского ОНФ заключается в соединении интересов жителей аварийных домов, органов власти, отвечающих за их расселение, а также заинтересованного бизнеса, прежде всего строительных компаний. В соответствии с наработками Приморского штаба ОНФ, планируется передавать земельные участки, на которых расположены аварийные дома, под новую комплексную застройку, при этом строительный бизнес, который будет реализовывать подобные проекты, за свой счет будет расселять жильцов аварийных домов, причем еще до сноса самого старого жилого фонда.

Граждане будут иметь широкий выбор вариантов для расселения – квартиру в новом, уже построенном доме, жилье во вторичном жилом фонде хорошего качества, либо денежную компенсацию на приобретение жилья. Государство и органы власти в свою очередь также оказываются в выигрыше, поскольку сокращается объем государственных средств, необходимых для переселения, которых на сегодня не хватает. Главное же – создаются условия для существенного ускорения процесса ликвидации аварийного жилого фонда и обеспечения проживающих в нем граждан благоустроенным жильем, поскольку действующая государственная программа расселения аварийного жилья рассчитана до 2017 года, а объемы фактически аварийного фонда, превышают объемы учтенного в программе в несколько раз. Данное предложение было поддержано Александром Бречаловым, в связи с чем в настоящее время ОНФ в Приморье проводит мероприятия, направленные на выработку механизма реализации данной концепции.

В заседании рабочей группы помимо членов штаба приняли участие представители Общественной палаты Приморского края, строительных организаций, а также ряда органов местного самоуправления – администраций городских округов, на уровне которых и проходит большая часть работы по решению проблемы аварийного жилья.

В ходе заседания рабочей группы состоялась оживленная дискуссия, в рамках которой присутствующие обсуждали разные варианты реализации указанной концепции. Основными проблемами, по мнению участников, на сегодняшний день является сложная процедура заключения договоров на развитие застроенной территории между органами местного самоуправления и бизнесом.

В ходе заседания было принято решение о дальнейшей проработке проблемы, администрации двух городских округов – Находкинского и Уссурийского – в ближайшее время сформулируют предложения о необходимых мерах, прежде всего о принятии необходимых изменений в правила о землепользовании и застройке и процедуры заключения договоров на развитие застроенной территории, которые будут рассмотрены и обобщены Приморским штабом ОНФ и направлены в органы власти для ускорения решения вопроса.

Как сообщила заместитель руководителя рабочей группы «Качество жизни» Приморского ОНФ Любовь Рязапова, на сегодняшний день уникальной является сама площадка, на которой осуществляется обсуждение проблемы аварийного жилья, Общероссийскому народному фронту удалось объединить вместе представителей власти, бизнеса и общественных объединений, которые совместно прорабатывают механизм решения проблемы, который можно будет реализовывать не только в Приморье, но и по всей стране.