Не живут инвестиции в Приморье?

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, заявленная как "громкий земельный скандал", который, по мнению авторов статьи, "разгорается" сейчас в Приморье. Участниками этого "скандала" были названы все тот же "Спасский бекон" и на этот раз южнокорейская компания Lotte.

Может быть, сама по себе публикация и не стоила бы дальнейших обсуждений этой ситуации, если бы в ней не была задета проблема, ставшая, по словам генерального директора "Спасского бекона" Сергея ДЕРКАЧА, основой конфликта, вышедшего за рамки земельного вопроса и задевшая интересы не только компании Lotte.

- Ситуация, которая в последствии привела к конфликту, - рассказывает Сергей Деркач - стала складываться в 2011 году, в условиях, когда у группы компаний, в том числе входящих в Приморский агропромышленный холдинг, возникла ситуация неплатежеспособности и необходимо было принимать все меры для спасения бизнеса компаний. В то время активно велась работа по урегулированию проблемной задолженности с банком и прочими кредиторами. Было жизненно необходимо договориться о реструктуризации задолженности, а также найти источник дофинансирования незавершенных инвестиционных проектов группы. Параллельно шел поиск потенциального инвестора, который смог бы зайти в проекты группы, рассматривалась возможность продажи части бизнеса.

В момент самой глубокой стадии кризиса в сопровождении представителей генерального консульства Республики Корея к нам обратились представители компании Lotte.

Очень важный момент: при всех наших проблемах мы не отправляли Lotte никаких оферт о продаже бизнеса или иных предложений о сотрудничестве. Именно представители данной компании самостоятельно вышли на контакт с нами первыми и сделали нам предложение. Lotte интересовал земельный участок в Приморском крае площадью не менее 10 тыс. га для организации сельхозпроизводства. Переговоры шли о предприятии ООО "Евгеньевское".

Первоначально на переговорах речь шла совместном производстве, где мы должны были оставить за собой небольшую долю участия в проекте, не более 20%. Однако по мере реализации проекта Lotte настаивала на 100% продаже, т.е. без нашего участия.

Перед подписанием основного контракта была проведена процедура Due Diligence (должная добросовестность). Это процедура формирования объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку самого объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке. Проводится она обычно перед началом покупки бизнеса, осуществлением сделки по слиянию (присоединению), подписанием контракта или сотрудничеством с определенной компанией.

Для осуществления процедуры проверки были привлечены международные и российская юридические компании. Проверку осуществляли такие компании как международная юридическая компания Russin&Vecchi (Русин и Викки, США), юридическая компания Yulchon LLC (Юльчон, РК), британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst&Young, одна из крупнейших в мире, а так же местная юридическая компания "Инмар".

Выводы аудиторов были однозначны: Деркач С.П. является добросовестным и законным владельцем имущества и земли общей площадью более 10 тыс. га в ООО "Евгеньевское". Были проверены все документы, вся история приватизации бывшего совхоза "Евгеньевский" и его последующее преобразования в ООО. Репутация проверяющих компаний заслуживает уважения, квалификация специалистов данных компаний не вызывает никакого сомнения.

По итогам проведенных проверок между Деркачем С.П. и Lotte International был подписан контракт с приложениями. Структура сделки выглядела следующим образом: основной контракт продажи был подписан на английском языке, местом разрешения спора был выбран Высокий Суд Сингапура, нормы права применительно к контракту - законодательство штата New York, США. Приложения к контракту на русском языке - это всевозможные сделки для реализации основного контракта, подсудность - Российская Федерация.

В соответствии с условиями основного контракта Lotte International через дочернюю компанию в РФ должна выдать задаток в сумме $530 тыс. для проведения работ по уточнению границ земельных участков, проведению реорганизации в форме выделения нового юридического лица, которое впоследствии и будет продано Lotte International.

Нами были выполнены все условия по контракту. Работы по межеванию были проведены, реорганизация ООО "Евгеньевское" успешно осуществлена. Были переданы документы на регистрацию перехода права собственности на земельный участок на новую выделенную компанию ООО ЕВГЕНЬЕВСКОЕ.

Однако в этот момент в Спасский районный суд обратился некто гражданин ЕМЕЛЬЯНОВ С.Б., один из бывших собственников земельных паев, которые он получил в период приватизации совхоза Евгеньевский в 1993 году и распорядился ими, передав их в уставный капитал сначала ТОО КДП "Евгеньевское", а затем в ЗАО "Евгеньевское".

Спасский районный суд наложил запрет на осуществление всех регистрационных действий до момента вынесения решения. Судебное разбирательство длилось более года, после чего было вынесено решение в пользу Емельянова С.Б., однако ООО "Евгеньевское" данное решение оспорило в Краевом суде, который решение Спасского районного суда отменил и вынес решение уже в пользу Общества. Данное решение вступило в законную силу и никем не было оспорено. Казалось бы, можно было ставить точку, но в дело уже вступила администрация Спасского муниципального района, и направила исковые заявления к ООО "Евгеньевское" о снятии с кадастрового учета земельных участков, принадлежащих Обществу.

При личном общении глава Спасского района выразил мнение, что 10 тыс. га - это слишком много для одного человека, поэтому если земельный участок будет поделен на три части: 1-я отойдет муниципальному району, 2-я другому юридическому лицу, которое поддерживает администрация района, то 3-я часть останется Обществу и без проблем будет оформлена в собственность, никто мешать не будет. Иначе будут проблемы и проволочки и не факт, что в итоге предприятие сохранит за собой хоть что-то. Для предприятия эти предложения показались неприемлемыми, и оно продолжает судиться.

Я лично, представители Lotte International, генеральный консул Республики Корея неоднократно пытались повлиять на позицию администрации Спасского района через краевые власти. Были направлены обращения в адрес курирующих вице-губернаторов, руководителей департаментов, однако все эти действия не имели никакого результата. Так, например, на встречу с директором департамента сельского хозяйства и продовольствия, куда были приглашены кредитор ООО "Евгеньевское" - КГУП "Госпродагентство ПК", а именно КГУП должен был получить часть денежных средств от продажи предприятия и это зафиксировано контракте, представители генерального консульства и Lotte International, представители администрации Спасского муниципального района попросту не явились и в телефонном разговоре заявили, что не видят смысла встречаться, никакие иностранные инвестиции им не нужны и пусть все решает суд.

В данной ситуации представители Lotte International, которыми на территории Приморского края являются работники юридической компании "Инмар", обратились с просьбой вернуть задаток по договору.

Более 11 млн рублей нами были возвращены компании Lotte International. Возврат оставшихся 5 млн рублей было предложено обсудить после личной встречи с руководством Lotte International. Так как формально основной контракт продолжает действовать, он не расторгнут и Lotte International имеет возможность в любой момент обратиться к нам с иском о понуждении исполнения контракта по продаже земельного участка и иного имущества, принадлежащего Обществу. В то же время мы выполнили все требования и условия, прописанные в контракте, деньги были израсходованы исключительно в соответствии с условиями контракта, т.е. понесли реальные расходы для реализации данного проекта и при этом ничего не нарушили.

Логика простая: если Lotte International в силу сложившихся обстоятельств отказывается от сделки, то она должна официально уведомить об этом вторую сторону, если контракт не расторгнут, то зачем требовать возврат задатка?

В то же время по условиям основного контракта в случае если Lotte International отказывается от сделки, то задаток не возвращается.

Наверное, не последнюю роль в данной ситуации сыграли и юристы компании "Инмар", которые представляют Lotte International, хотя и их трудно в этом обвинить, любой конфликт - это их хлеб и возможность заработать. Пользуясь данной возможностью, обращаюсь к руководству Lotte International с просьбой выйти на связь и обсудить все вопросы по закрытию сделки и расторжению основного контракта.

Евгений СИДОРОВ, ZRPRESS. RU, Владивосток.